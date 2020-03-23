Bé khó ngủ thiếu chất gì? Biện pháp giúp bé ngủ ngon

Nuôi dạy con 23/03/2020 06:49

Có vô số nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó ngủ ở trẻ trong giai đoạn từ 1-3 tuổi. Vậy bé khó ngủ thiếu chất gì và mẹ phải làm gì để cải thiện giấc ngủ cho bé?

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Khó ngủ, ngủ không ngon giấc hay trằn trọc khiến bé suy nhược cơ thể rất nhanh chóng. Không chỉ vậy, bé còn hay mệt mỏi không muốn vận động, ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và thể chất của bé. Vậy bé khó ngủ thiếu chất gì? Và giải pháp giúp bé ngủ ngon như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho mẹ thông tin về vấn đề khó ngủ ở trẻ và mách mẹ giải pháp giúp con ngủ ngon hơn.

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Bé khó ngủ thiếu chất gì và biện pháp nào giúp cho bé ngủ ngon hơn? - Ảnh minh họa: Internet

Bé khó ngủ thiếu chất gì?

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất ngủ ở trẻ như tiếng ồn, ngủ không đủ giấc, do thời tiết quá nóng,... Tuy nhiên, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng mất ngủ ở trẻ vẫn là do thiếu hụt chất dinh dưỡng cần thiết như sắt, canxi,... Dưới đây là một số chất dinh dưỡng bị thiếu hụt trong bé và gây nên tình trạng mất ngủ ở trẻ em, các mẹ nên lưu ý để chăm con tốt hơn.

Bé bị thiếu sắt

Sắt là chất dinh dưỡng góp phần tạo nên hồng cầu và sản sinh máu đến não bộ giúp cho bé ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, nếu cơ thể thiếu sắt, bé sẽ phải đối diện với rất nhiều vấn đề của não bộ mình như: đau đầu vì thiếu máu, hay lo lắng, hay quên, mất tập trung và suy giảm nhận thức,... Những điều này sẽ khiến cho bé cảm thấy mệt mỏi, uể oải, khó có thể ngủ ngon. Không những vậy, nó còn khiến cho bé trở nên yếu ớt, nhợt nhạt.

Biểu hiện thiếu sắt ở trẻ vô cùng rõ ràng, bao gồm: da xanh xao, dễ bị bầm tím, nhợt nhạt, môi khô, móng tay và móng chân mỏng dần, lưỡi bé hay bị viêm sưng,... Các mẹ nên lưu ý để bổ sung sắt cho bé khi bé có những biểu hiện này, đặc biệt là các thực phẩm giàu sắt như thịt gà, cá, trứng, ngũ cốc,…

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Các thực phẩm bổ sung sắt giúp bé ngủ ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bé bị thiếu canxi

Canxi không những là dưỡng chất giúp xương phát triển và chắc khỏe mà còn là chất dẫn truyền thần kinh, kích hoạt enzyme làm chất xúc tác chuyển hóa thức ăn thành nguồn năng lượng giúp hình thành và thúc đẩy sự phát triển của cơ xương. Nếu bé thiếu canxi, bé sẽ thường xuyên bị nhức mỏi khớp xương, xương dễ viêm và tổn thương, cơ của bé cũng yếu và dễ bị nhức mỏi cơ. Tình trạng này cũng khiến cho bé hay trằn trọc, giật mình và khó ngủ.

Biểu hiện của trẻ thiếu canxi bao gồm: bé chậm phát triển, còi xương, tóc thưa hay rụng, tóc màu vàng nhạt, răng mọc chậm và dễ sâu răng,... Các mẹ có thể khắc phục tình trạng này bằng việc cho bé ăn các loại thực phẩm giàu canxi như: trứng, sữa, cá, bông cải xanh, rau dền,…

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Các thực phẩm bổ sung canxi giúp cải thiện giấc ngủ cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Bé bị thiếu magie

Magie có chức năng vô cùng quan trọng đối với tim mạch và não bộ cũng như các hoạt động của cơ thể. Magie còn có chức năng tham gia vào quá trình điều hòa melatonin. Đây là một loại hormone giúp tinh thần của bé được thư giãn, góp phần điều hòa nhịp sinh học của cơ thể theo chu kỳ ngày và đêm.

Magie còn làm tăng axit gamma-aminobutyric làm dịu thần kinh, giúp chống rối loạn giấc ngủ, từ đó bé có thể ngủ sâu hơn. Nếu thiếu magie, tim của bé sẽ thấp thỏm, hay lo lắng và giật mình, thậm chí bé sẽ bị rơi vào tình trạng khó ngủ kéo dài. Biểu hiện của trẻ thiếu magie bao gồm: trẻ hay thấp thỏm, lo âu, mất ngủ,...

Các mẹ có thể cho bé ăn nhiều thực phẩm bổ sung magie như: chuối, cá, các loại rau xanh và các loại hạt,...

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Các thực phẩm bổ sung magie xóa tan nỗi lo âu của bé, giúp bé ngủ sâu giấc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bé bị thiếu protein

Protein là thành phần dưỡng chất vô cùng quan trọng giúp hình thành các tế bào. Các axit amin có trong protein giúp cơ thể sản xuất các chất truyền dẫn thần kinh như: Endorphins, gabe, serotonin, catecholamines,... Chúng đều là những hormone hạnh phúc làm cho tinh thần trở nên sảng khoái và bình tĩnh hơn, từ đó giúp bé ngủ sâu hơn. 

Nếu thiếu protein, bé rất dễ suy nhược cơ thể, dễ căng thẳng và khó ngủ. Biểu hiện của trẻ thiếu protein có thể kể đến như mệt mỏi, biếng ăn, hay chán nản,... Các mẹ có thể cung cấp các thực phẩm bổ sung protein cho bé như thịt lợn, cá, trứng, sữa, ngũ cốc, hải sản,...

Tất cả các vitamin trên đều giải đáp cho mẹ nỗi băn khoăn: “Trẻ khó ngủ nên bổ sung gì?” và “Trẻ khó ngủ bổ sung vitamin gì?”. Mẹ hãy note lại để chăm con tốt hơn nhé.

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Các thực phẩm giàu protein giúp bé ăn ngon, khỏe hơn và ngủ ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ trằn trọc khó ngủ phải làm sao?

Dưới đây là các giải pháp xóa tan nỗi lo trẻ sơ sinh khó ngủ cho các mẹ bỉm sữa.

  • Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho bé.
  • Môi trường cho bé chơi, bé ngủ nên thoáng mát, yên tĩnh.
  • Tập cho bé thói quen đi ngủ nhất quán.
  • Tắt hết các thiết bị điện tử và ánh sáng trước khi cho bé ngủ.
  • Kể chuyện hoặc hát để ru bé ngủ sâu giấc hơn.
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Mẹ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho bé, bé sẽ ngủ ngon giấc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Chắc hẳn bài viết trên đây xóa tan nỗi lo “bé khó ngủ thiếu chất gì?” và đưa ra giải pháp giúp bé ngủ ngon hơn cho các mẹ bỉm sữa đang chăm con. Chúc các mẹ chăm sóc và nuôi dưỡng con thật tốt!

Làm thế nào với bé 3 tuổi trằn trọc khó ngủ?

Làm thế nào với bé 3 tuổi trằn trọc khó ngủ?

Với trẻ em, giấc ngủ vô cùng quan trọng  đặc biệt là các bé dưới 5 tuổi. Nhiều phụ huynh rất lo lắng vì sao bé 3 tuổi trằn trọc khó ngủ. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ chi tiết hơn đến các bạn về vấn đề này. 

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