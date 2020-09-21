Mẹo dân gian giúp trẻ ăn ngon miệng, chóng lớn các mẹ nên biết

Không chỉ trẻ lớn đã biết ăn mà cả trẻ sơ sinh đang tập ăn dặm thì việc cho bé ăn đều cực kỳ vất vả đối với những người làm mẹ. Nếu biết được vài mẹo dân gian giúp trẻ sơ sinh ăn ngon miệng và áp dụng chúng thì con bạn chắc chắn sẽ cải thiện tốt được vấn đề ăn uống và phát triển cân nặng vượt trội.

Một vài mẹo dân gian giúp trẻ ăn ngon miệng hơn có thể giúp các bậc phụ huynh giải quyết được vấn đề nan giải ở con nhỏ - biếng ăn, ăn không ngon miệng. Tình trạng lười ăn, chán ăn ở trẻ nhỏ được xếp vào một dạng bệnh lý, để trị được bệnh này, các mẹ nên tìm ra nguyên nhân khiến con mình bỏ ăn hay ăn mãi mà không tăng cân, từ đó tìm ra các phương pháp phù hợp để giúp các bé ăn ngon miệng, chóng lớn hơn.

Một điều quan trọng là bữa ăn hàng ngày của các bé luôn cần đầy đủ và cân bằng 4 nhóm dinh dưỡng gồm: chất đạm; đường bột; chất béo; chất xơ, khoáng chất và các vitamin, điều này sẽ giúp đảm bảo con bạn luôn đủ chất dinh dưỡng thiết yếu để phát triển tốt cả về thể chất lẫn não bộ.

Nếu bạn chỉ cho con mình ăn thường xuyên một món thì đương nhiên bé sẽ chán ăn, lười ăn. Muốn con ăn nhiều, ăn nhanh hơn thì các mẹ phải chịu khó thay đổi thực đơn và làm phong phú các món ăn để tạo khẩu vị mới mẻ cho các bé, giúp con bạn cảm thấy ngon miệng, ăn nhiều hơn.

Khi cho bé ăn, mẹ nên quan sát con để tìm ra những món mà bé yêu thích và lên thực đơn phù hợp nhất với trẻ. Nếu muốn cho con ăn thêm món mới, lúc đầu có trẻ sẽ chưa quen và từ chối, tuy nhiên các chị em nên kiên trì tập cho bé ăn. Theo thời gian, trẻ sẽ làm quen được với món mới và ăn được nhiều hơn. Chị em cũng đừng nên so sánh con mình với những đứa trẻ khác, vì thể trạng mỗi bé là khác nhau, chỉ cần con mình ăn ngon miệng, tăng cân tốt, không thiếu cân so với tiêu chuẩn là được.

+ Cho bé tự múc cơm ăn

Khi con bạn đã lớn hơn và có thể tự ăn, các mẹ nên chủ động tập cho bé tự xúc thức ăn, như thế vừa tạo nên thói quen tốt cho bé và giúp bé cảm thất ăn ngon miệng hơn. Quan trọng là các chị em nên nhớ rửa thật sạch tay cho con trước khi bé ăn. Phụ huynh cũng nên tập cho bé tự bốc hoa quả, tự xúc thức ăn, mì sợi đưa vào miệng, đây cũng là một mẹo cho bé ăn nhanh hơn mà dân gian thường truyền tai nhau.

Nên chủ động tập cho bé tự xúc thức ăn để vừa tạo nên thói quen tốt cho bé và giúp bé cảm thất ăn ngon miệng hơn

Ban đầu, con bạn có thể còn vụng về, có thể bé sẽ làm thức ăn dây ra khay, quần áo, bàn ghế, hoặc rơi vãi xuống sàn nhà. Tuy nhiên, đừng quát mắng con, hãy để bé tự tập dần, như thế trẻ sẽ thành thạo hơn với việc xúc ăn và xem đó như là một việc đương nhiên phải thực hiện. Đến khi con bạn đã thành thạo và tự ăn tốt, các mẹ cũng sẽ không còn phải nhọc công để đút cho con mình ăn nữa.

+ Cho con ăn bằng mắt

Việc đầu tư cho bé một bộ bát đĩa, thìa nĩa dễ thương, bắt mắt chắc chắn sẽ tạo hứng thú ăn uống cho bé hơn rất nhiều. Một chiếc bát có hình mèo, thỏ ngộ nghĩnh, chiếc cốc nước đúng màu bé thích cũng khiến trẻ thích thú, vui vẻ hơn.

Trang trí các món ăn cho bé sao cho thật sinh động, đẹp mắt

Chị em cũng cần bỏ một ít thời gian để trang trí các món ăn sao cho thật sinh động, đẹp mắt để giúp trẻ ăn ngon và ăn nhiều hơn. Các mẹ nên biến tấu các món ăn hàng ngày thành những hình thù nhìn mới lạ, đáng yêu, chắc chắn sẽ dụ dỗ được con mình muốn ăn ngay lập tức.

+ Áp dụng nguyên tắc 3 “không” khi ăn

Nếu muốn con mình ăn ngon miệng, ăn nhiều hơn cũng như hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn, các bậc phụ huynh nên tuân thủ nguyên tắc 3 “không” khi cho bé ăn: không ăn vặt, không xem tivi, không chơi đồ chơi khi đang ăn. Đây là nguyên tắc cần áp dụng một cách nghiêm túc ngay từ khi các bé bắt đầu chế độ ăn dặm để hình thành nề nếp trong bữa ăn thật tốt.

Tuân thủ nguyên tắc 3 “không” khi cho bé ăn: không ăn vặt, không xem tivi, không chơi đồ chơi khi đang ăn

Cho bé ăn vặt trước bữa ăn chính, vừa ăn vừa xem tivi hay nghịch đồ chơi vô tình sẽ làm bé phân tâm, không cảm nhận được độ ngon của thức ăn cũng như không tập trung nhai, điều này rất không có lợi cho hệ tiêu hóa của trẻ. Và bạn cũng cần lưu ý, mỗi bữa ăn của trẻ chỉ nên kéo dài tối đa 30 – 40 phút để bé tập trung ăn uống, tiết kiệm luôn cả thời gian cho con ăn của phụ huynh.

+ Cho bé vận động nhiều

Con bạn sẽ ít tiêu hao năng lượng nếu bé ngồi cả ngày một chỗ, điều này sẽ làm trẻ có cảm giác mệt mỏi và đến bữa không muốn ăn. Nếu muốn con ăn nhiều và ngon miệng cũng như hấp thu dưỡng chất tốt hơn, các mẹ cần cho bé vận động thường xuyên.

Cho bé vận động nhiều

Vận động sẽ giúp lưu thông máu tốt, tăng cường quá trình chuyển hóa và trao đổi chất của cơ thể, làm cho trẻ mau đói và kích thích bé ăn ngon miệng hơn. Có thể cho trẻ đi bộ, đi xe đạp, ra công viên gần nhà chạy nhảy hoặc chơi các trò chơi vận động như cầu trượt, nhà bóng, đối với các bé lớn thì có thể khuyến khích bé phụ mẹ làm việc nhà.

2. Những nguyên nhân khiến trẻ nhỏ lười ăn, ăn không ngon

Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ nhỏ lười ăn, đầu tiên phải kể đến là có thể con bạn thường xuyên bị ốm vặt với các triệu chứng như: ho, sốt, viêm họng, viêm mũi, sổ mũi,… Những lúc như thế, trẻ sẽ mệt mỏi và chán ăn, hoặc nếu khi bị ép thì ăn chậm với một lượng rất ít.

Nguyên nhân thứ hai có thể là khoang miệng của trẻ đang gặp các vấn đề như: viêm amidan, nhiệt miệng, trẻ mọc răng hay viêm tuyến nước bọt,...

Trẻ lười ăn, ăn không ngon

Ngoài ra, trẻ em chậm lớn, thấp còi có thể do thiếu hụt vi chất cần thiết như Kẽm, Selen trong khẩu phần ăn hoặc do đồ ăn nấu không hợp khẩu vị, không đúng cách làm cho vị giác của bé không cảm thấy ngon miệng.

Cuối cùng,chiếm tới 70% nguyên nhân gây chứng biếng ăn ở các bé là do trẻ bị rối loạn hệ tiêu hóa như: trướng bụng, tiêu chảy, ăn không tiêu, loạn khuẩn đường ruột, táo bón. Tình trạng rối loạn tiêu hóa cấp tính có thể trở lại bình thường sau vài ngày đến một tuần, nếu chúng kéo dài hơn thời gian này, con bạn cần được khám và điều trị từ các y bác sĩ.

3. Một số bài thuốc giúp trẻ ăn ngon, tăng cân

+ Bài thuốc thứ nhất: Cá chép hấp gừng

Nguyên liệu:

- Cá chép: 1 con khoảng 200-400g

- Gừng: 1 củ nhỏ chừng 25g

- Vỏ quýt: 1-2 cái

Cách thực hiện:

- Sau khi mua cá chép về thì đánh sạch vảy, mổ bụng lấy hết ruột ra và rửa sạch.

- Gừng băm nhỏ, vỏ quýt rửa thật sạch rồi nhét chúng vào bụng cá cùng các loại gia vị.

- Mang đi hấp cách thủy cá chép cùng các nguyên liệu để cho bé ăn khi còn ấm. Nên cho con ăn cả nước lẫn cá. Với món ăn này, chị em nên cho trẻ ăn 2 lần/ tuần.

Cá chép hấp gừng giúp trẻ ăn ngon, tăng cân

+ Bài thuốc thứ hai: Thịt lươn hấp màng mề gà

Nguyên liệu:

- Thịt lươn 250g

- Màng mề gà 6g

Cách thực hiện:

- Lươn cạo sạch nhớt, bỏ hết ruột, rửa sạch và thái khúc vừa ăn.

- Màng mề gà mang đi sao khô, tán nhuyễn, thêm chút muối và gia vị.

- Đem 2 nguyên liệu trộn với nhau và hấp chín. Món ăn này hợp với những bé thường xuyên biếng ăn do tỳ khí hư nhược (lưỡi nhạt màu, hay bị tiêu chảy, phân hơi nát).

Thịt lươn hấp màng mề gà

+ Bài thuốc thứ ba: Thịt dê, cá diếc hấp ý dĩ

Nguyên liệu:

- Thịt dê 100g

- Cá diếc 1 con (khoảng 100g)

- Ý dĩ 15g

- Gia vị

Cách thực hiện:

- Cá diếc mang đi làm sạch rồi mổ bụng bỏ hết ruột.

- Thịt dê đem thái miếng vừa ăn rồi rửa sạch bằng nước sôi cho hết mùi hôi.

- Hạt ý dĩ đãi sạch vỏ.

- Đem tất cả các nguyên liệu cho vào nồi hấp chín, nêm gia vị vừa ăn. Món này chỉ nên ăn trong ngày, tuyệt đối không để qua đêm. Thỉnh thoảng bổ sung vào thực đơn món này sẽ giúp bé lấy lại cảm giác thèm ăn cũng như bồi bổ cơ thể và tăng cân nhanh hơn.

Bài thuốc chữa biếng ăn ở trẻ nhỏ

Hy vọng bài viết trên đã giúp các mẹ biết thêm vài mẹo dân gian giúp trẻ ăn ngon miệng, chóng lớn hơn. Đừng để tình trạng biếng ăn ở con bạn kéo dài sẽ khiến bé có nguy cơ bị suy dinh dưỡng, còi xương, điều này không chỉ ảnh hưởng xấu đến thể chất mà còn làm trì trệ trí tuệ của trẻ. Do đó, các bậc làm cha mẹ cần phải tìm ra được nguyên nhân khiến trẻ lười ăn để có biện pháp can thiệp phù hợp.