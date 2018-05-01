Mách mẹ những cách đơn giản chế biến món ăn dặm từ bông cải xanh cho bé

Tiêu thụ bông cải xanh hàng tuần sẽ giúp cơ thể trẻ hấp thụ canxi và sắt tốt hơn, tăng cường hệ miễn dịch, chống cảm cúm và giảm thiểu một số nguy cơ gây dị ứng cho trẻ. Tuy nhiên, ăn quá nhiều bông cải xanh cũng có thể khiến hệ tiêu hóa của trẻ bị ảnh hưởng, bé dễ bị đầy bụng do thành phần đường có tên raffinose. Do đó, nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên các bà mẹ nên cho trẻ ăn dặm với bông cải xanh từ tháng thứ 8.

Bông cải xanh hay súp lơ xanh cực kì giàu dinh dưỡng cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ có thai, phụ nữ sau sinh và trẻ trong độ tuổi ăn dặm. Bông cải xanh rất giàu vitamin A, vitamin nhóm B, vitamin K, chất xơ, axit folic, omega-3 và các khoáng chất khác (canxi, sắt, kẽm, selen…).

Có nhiều cách đơn giản để chế biến món ăn dặm từ bông cải xanh mà không làm hao hụt dinh dưỡng. Mẹ có thể tham khảo một số món ăn dưới đây.

- Nước thịt gà: ½ chén

- Sữa tươi cho trẻ em: 1 túi

- Dầu ô liu: 2 muỗng cà phê

- Hành tây: 1 củ nhỏ

Cách làm:

Bước 1: Bông cải xanh rửa sạch, cắt miếng vừa, nấu chín, nghiền nhuyễn.

Bước 2: Cho dầu vào đun nóng nồi rồi xào hành tây, tiếp theo cho thêm bông cải xanh, nước thịt gà vào đun trên ngọn lửa nhỏ. Vừa đun vừa khuấy đều nồi súp rồi từ từ cho sữa tươi vào nấu đến khi hỗn hợp súp sánh lại thì tắt bếp.

Bước 3: Múc cháo ra chén, thêm 2 muỗng dầu ô liu để cơ thể bé hấp thu được nhiều chất và cho bé thưởng thức.

Bông cải xanh nghiền cà rốt

Bông cải xanh và cà rốt sẽ cung cấp cho bé một lượng lớn vitamin A, C và các nguyên tố vi lượng cần thiết khác - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị:

- Bông cải xanh: ½ cây

- Cà rốt: 2 củ vừa

- Phô mai cho trẻ em: 1 miếng

Thực hiện:

Bước 1: Bông cải xanh, cà rốt rửa sạch, cắt miếng vừa ăn, sau đó đem hấp chín.

Bước 2: Cho bông cải xanh, cà rốt vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, thêm ít nước sôi để nguội để hỗn hợp có độ đậm đặc vừa phải.

Bước 3: Mẹ múc bớt phần hỗn hợp bông cải xanh và cà rốt đã xay mịn vào hộp nhựa, bảo quản trong tủ lạnh dùng dần.

Bước 4: Cho phô mai vào máy xay sinh tố tiếp tục xay với phần hỗn hợp còn lại và múc ra chén cho bé thưởng thức.

Cháo bông cải xanh

Cháo bông cải xanh có màu sắc bắt mắt, vị dễ ăn rất thích hợp cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Bông cải xanh: ½ cây vừa

- Gạo ngon: ½ chén

- Phô mai cho trẻ: 1 miếng

- Dầu ô liu: 2 muỗng canh

Thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch bông cải xanh, cắt nhỏ. Mẹ lưu ý chỉ lấy phần thân con.

Bước 2: Gạo vo sạch, trộn cùng bông cải xanh và bắc lên bếp nấu cháo đến khi chín nhừ. Cháo chín cũng là lúc bông cải xanh mềm, mẹ cho phô mai vào khuấy cho hỗn hợp tan đều. Cuối cùng tắt bếp, múc cháo ra chén, thêm 2 muỗng dầu ô liu và cho bé dùng.

Chúc chị em thành công với cách chể biến món ăn dặm từ bông cải xanh cho bé ăn dặm!