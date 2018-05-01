Cần làm gì với trẻ hay nhõng nhẽo, mè nheo khi gặp mẹ?

Bài học làm mẹ 01/05/2018 10:39

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh cho biết trẻ từ 11 tháng tuổi trở lên thường có biểu hiện: Khi mẹ vắng nhà ngoan ngoãn chơi cùng ông bà, người chăm sóc mà không quấy khóc. Tuy nhiên, khi nhìn thấy mẹ, bé lại mè nheo. Mẹ cần biết cách khắc phục vấn đề này để con tự lập hơn.

Vì sao trẻ hay mè nheo khi gặp mẹ?

Từ 11 tháng tuổi trở đi, não trẻ đang chuyển sang giai đoạn độc lập và tự điều chỉnh hành vi. Điều này có nghĩa: Trẻ có thể độc lập và chơi mà không cần mẹ. Tuy nhiên, một phần của não bộ vẫn lưu giữ những hình ảnh của mẹ khi hai mẹ con chơi đùa với nhau, khi mẹ cho bé bú, khi mẹ tắm bé.

Gs.Bs. Swanson, Bệnh viện Hampshire (Vương Quốc Anh) cho biết sự kì diệu của điều này là do sự tái lập kết nối những tế bào thần kinh ở vỏ não vào đúng thời điểm bé gặp mẹ. Hình ảnh người mẹ lại trở nên to hơn, lớn hơn trong não bộ bé, bé tràn ngập trong xúc cảm. Từ đó bé sẽ biểu hiện cảm xúc nhớ mẹ, nhớ cách mẹ bế em như thế nào.

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Trẻ từ 11 tháng tuổi trở đi thường hay có thói quen mè nheo khi gặp mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, mặt trái của điều này là bé khó học được tính độc lập nếu cha mẹ phản ứng không đúng. Hoặc bé rất dễ bị rơi vào ma trận của cảm xúc khiến bé mè nheo mẹ. Trạng thái này kéo dài do quy trình phát triển tính độc lập ở trẻ bị trì hoãn.

Cha mẹ nên làm gì để trẻ không còn mè nheo

Nếu mẹ ứng phó đúng cách với tình huống này, bé sẽ thành công trong việc hình thành tính độc lập và sự tự điều chỉnh, không làm mất xúc cảm của con.

Giải pháp cho vấn đề này là thời điểm mẹ đi làm về, trước khi bé biểu lộ thái độ mè nheo, mẹ hãy chủ động chạy đến bên bé, hôn lên má bé và hỏi han bé ở nhà như thế nào. Lúc này, bé sẽ bắt đầu nhõng nhẽo, đòi mẹ bồng, khóc. Đây là trạng thái biểu thị cảm xúc hết sức bình thường ở bé.

Cần làm gì với trẻ hay nhõng nhẽo, mè nheo khi gặp mẹ? - Ảnh 2
Mẹ nên hỏi han, trò chuyện trước khi bé mè nheo với mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Để ứng phó, mẹ hãy bình tĩnh nói chuyện với bé. Nếu bé đang chơi thì gợi ý bé chơi cùng mẹ. Cố kéo dài 6-10 phút, trong thời gian này mẹ không nên bế bé như yêu cầu. Sau 10 phút, mẹ ôm bé, nói chuyện với bé và có thể bế bé đi tắm hoặc làm gì bé thích. Khoảng thời gian từ 6 – 10 phút là thời gian để bé có thể điều chỉnh cảm xúc của mình. Do đó, mẹ có thể giúp bé chỉnh hướng cảm xúc để độc lập hơn.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh

(Bệnh viện Hoàng gia Worcester - Vương quốc Anh)

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