Khung giờ sinh của những đứa trẻ giỏi giang, trai thì tài giỏi, gái thì khôn ngoan, mang tài lộc, may mắn về cho cha mẹ

Chăm sóc con 13/01/2023 12:53

Xin được chúc mừng những gia đình có những đứa trẻ sinh vào khung giờ vàng, giàu sang, mang tài lộc về cho gia đình.

Trẻ sinh giờ từ (1:00 - 3:00)

Đứa trẻ từ 1-3 giờ sáng thì từ nhỏ đã thông minh, lanh lợi, biết quan tâm đến cha mẹ. Thời nhỏ, bé đã hiểu biết về hoàn cảnh gia đình của mình nên không nỡ làm khổ cha mẹ. Vì bản thân đã phải chịu đựng rất nhiều khi còn nhỏ nên tôi có tinh thần trách nhiệm cao và thường có thể giải quyết các vấn đề cho cha mẹ.

Có đứa con như vậy trong gia đình, tài lộc của cha mẹ tiếp tục thăng tiến, vận may lại đến. Ngoài ra, trẻ sinh vào giờ Tị có số hưởng phúc. Sau khi vào xã hội phải có thành tựu to lớn, gia đình có nối dõi tông đường hưng thịnh.

Khung giờ sinh của những đứa trẻ giỏi giang, trai thì tài giỏi, gái thì khôn ngoan, mang tài lộc, may mắn về cho cha mẹ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Trẻ sinh giờ từ: (13:00 - 15:00)

Những đứa trẻ sinh ra ở giờ này sẽ tràn đầy sức sống và hoạt bát. Bản chất họ luôn lạc quan và hoạt bát, nhiệt tình trong bất cứ việc gì, có mối quan hệ tốt với người khác phái và luôn gặp may mắn.

Với sự trợ giúp của vận may, sự nghiệp của họ rất suôn sẻ và họ có thể sống một cuộc sống thanh cao mà không cần dựa dẫm vào người khác.

Những người sinh vào giờ này cũng có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Không chỉ sự nghiệp được tiến hành thuận lợi mà hôn nhân cũng vô cùng hạnh phúc, cuộc sống an nhàn phú quý.

Khung giờ sinh của những đứa trẻ giỏi giang, trai thì tài giỏi, gái thì khôn ngoan, mang tài lộc, may mắn về cho cha mẹ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Trẻ sinh giờ từ: (21:00 - 23:00)

Những đứa trẻ sinh ra ở giờ này sẽ tràn đầy sức sống và hoạt bát. Bản chất họ luôn lạc quan và hoạt bát, nhiệt tình trong bất cứ việc gì, có mối quan hệ tốt với người khác phái và luôn gặp may mắn.

Với sự trợ giúp của vận may, sự nghiệp của họ rất suôn sẻ và họ có thể sống một cuộc sống thanh cao mà không cần dựa dẫm vào người khác.

Những người sinh vào giờ này cũng có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Không chỉ sự nghiệp được tiến hành thuận lợi mà hôn nhân cũng vô cùng hạnh phúc, cuộc sống an nhàn phú quý.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tìm hiểu những nguyên nhân trẻ cắn móng tay, cha mẹ cần để ý và ngăn ngừa

Tìm hiểu những nguyên nhân trẻ cắn móng tay, cha mẹ cần để ý và ngăn ngừa

Cắn móng tay là thói quen của trẻ nhỏ. Tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng đó lại là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu hụt vi chất. Vậy trẻ cắn móng tay thiếu chất gì, cách khắc phục ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp mẹ có câu trả lời rõ nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   chọn giờ sinh cho bé giờ sinh của trẻ bói vui giờ sinh

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ông bà chăm cháu, vì sao dễ nảy sinh mâu thuẫn?

Ông bà chăm cháu, vì sao dễ nảy sinh mâu thuẫn?