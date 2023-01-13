Khung giờ sinh của những đứa trẻ giỏi giang, trai thì tài giỏi, gái thì khôn ngoan, mang tài lộc, may mắn về cho cha mẹ

Xin được chúc mừng những gia đình có những đứa trẻ sinh vào khung giờ vàng, giàu sang, mang tài lộc về cho gia đình.

Trẻ sinh giờ từ (1:00 - 3:00)

Đứa trẻ từ 1-3 giờ sáng thì từ nhỏ đã thông minh, lanh lợi, biết quan tâm đến cha mẹ. Thời nhỏ, bé đã hiểu biết về hoàn cảnh gia đình của mình nên không nỡ làm khổ cha mẹ. Vì bản thân đã phải chịu đựng rất nhiều khi còn nhỏ nên tôi có tinh thần trách nhiệm cao và thường có thể giải quyết các vấn đề cho cha mẹ.

Có đứa con như vậy trong gia đình, tài lộc của cha mẹ tiếp tục thăng tiến, vận may lại đến. Ngoài ra, trẻ sinh vào giờ Tị có số hưởng phúc. Sau khi vào xã hội phải có thành tựu to lớn, gia đình có nối dõi tông đường hưng thịnh.



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Trẻ sinh giờ từ: (13:00 - 15:00)

Những đứa trẻ sinh ra ở giờ này sẽ tràn đầy sức sống và hoạt bát. Bản chất họ luôn lạc quan và hoạt bát, nhiệt tình trong bất cứ việc gì, có mối quan hệ tốt với người khác phái và luôn gặp may mắn.

Với sự trợ giúp của vận may, sự nghiệp của họ rất suôn sẻ và họ có thể sống một cuộc sống thanh cao mà không cần dựa dẫm vào người khác.

Những người sinh vào giờ này cũng có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Không chỉ sự nghiệp được tiến hành thuận lợi mà hôn nhân cũng vô cùng hạnh phúc, cuộc sống an nhàn phú quý.



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Trẻ sinh giờ từ: (21:00 - 23:00)

Những đứa trẻ sinh ra ở giờ này sẽ tràn đầy sức sống và hoạt bát. Bản chất họ luôn lạc quan và hoạt bát, nhiệt tình trong bất cứ việc gì, có mối quan hệ tốt với người khác phái và luôn gặp may mắn.

Với sự trợ giúp của vận may, sự nghiệp của họ rất suôn sẻ và họ có thể sống một cuộc sống thanh cao mà không cần dựa dẫm vào người khác.

Những người sinh vào giờ này cũng có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Không chỉ sự nghiệp được tiến hành thuận lợi mà hôn nhân cũng vô cùng hạnh phúc, cuộc sống an nhàn phú quý.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khung-gio-sinh-cua-nhung-dua-tre-gioi-giang-trai-thi-tai-gioi-gai-thi-khon-ngoan-mang-tai-loc-may-man-ve-cho-cha-me-545082.html