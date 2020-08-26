Hướng dẫn cách chưng tổ yến cho bé đơn giản, nguyên chất nhất, mẹ cần học ngay

Dùng yến sào chưng đường phèn là cách bồi bổ và tăng cường sức khỏe cho trẻ nhỏ hiệu quả. Đặc biệt là đối với những trẻ bị còi xương, suy dinh dưỡng , chậm phát triển và mới ốm dậy.

Cách chưng tổ yến cho bé không quá khó. Chỉ cần bạn chú ý đảm bảo thực hiện đúng thao tác thì sẽ tránh được tình trạng mất mát đi rất nhiều dưỡng chất quý giá gây lãng phí.

Dùng món yến chưng đường phèn sẽ kích thích hoạt động hệ tiêu hóa của trẻ hơn. Trẻ nhanh đói và kích thích sẽ ăn uống. Từ đó, giúp trẻ phát triển toàn diện cả thể chất lẫn trí tuệ.

Bên cạnh đó, món ăn này có hiệu quả chữa ho cho bé cực tốt. Đặc biệt là đối với những trẻ bị suy nhược cơ thể. Không những vậy, yến sào chưng đường phèn còn giúp bổ phổi, tiêu đờm, trừ ho lâu ngày rất tốt.

2. Những cách chưng yến chuẩn nhất

Nhắc đến tổ yến chắc hẳn sẽ có nhiều mẹ nghĩ ngay đến món yến chưng đường phèn. Món ăn này được đánh giá cao bởi thời gian chế biến không quá lâu và giữ được nhiều dưỡng chất nhất. Bên cạnh đó, đây cũng là cách chưng yến cho trẻ em khá đơn giản và ai cũng có thể thực hiện được.

Nguyên liệu:

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm yến chưng đường phèn

- Tổ yến sào : 1 tổ

- Đường phèn: tùy theo sở thích ăn ngọt hay nhạt của mình.

- Nồi có nắp kính hoặc nồi chưng chuyên dụng

- Thố hoặc Bát sứ nhỏ, có nắp (càng tốt )

- Một vài lát gừng (có thể có hoặc không)

- Nước sạch

Các bước tiến hành:

+ Sơ chế tổ yến

Muốn làm sạch tổ yến thì cần phải thực hiện đúng cách nếu không sẽ làm mất hết các dưỡng chất của yến.

Thực hiện:

Ngâm yến từ 1-3 giờ tùy vào độ dày mỏng của yến. Đến khi tổ yến tơi ra, dùng kẹp gắp, nhúng rửa từng ít một để loại sạch tạp chất và lông.

Tách thành từng sợi và cho vào rây, đặt rây vào thau nước, khuấy nhẹ, nhấc rây lên xuống. Thay nước nhiều lần ta sẽ có yến sạch.

Sơ chế tổ yến

Lưu ý:

- Có thể thực hiện 2-3 tổ yến cùng lúc và cho vào bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Tránh để yến còn nước.

- Không ngâm tổ yến vào nước nóng và tránh sử dụng hóa chất tẩy rửa tổ yến, ngoài nước sạch. Tránh việc ngâm tổ yến trong thời gian quá lâu, tốt nhất là ngâm dưới 4 tiếng.

+ Chưng tổ yến đường phèn

Cho cả tổ yến đã làm sạch và đường phèn vào chén và đổ nước đầy chén. Đặt chén vào nồi đã chuẩn bị. Tiếp theo, đổ nước vào nồi sao cho vừa ngập 1/4 thân của chén và đậy nắp nồi lại. Đun với lửa lớn. Cho đến khi nước sôi thì vặn lửa nhỏ lại.

Thời gian chưng dài hay ngắn phụ thuộc vào từng loại yến sào. Tuy nhiên, chỉ nên chưng trong khoảng 20 phút là đủ. Tránh chưng tổ yến quá lâu vì sẽ dẫn đến việc tổ yến bị nhão, mất dưỡng chất và mùi đặc trưng của yến. Có thể cho thêm vài lát gừng vào cho thơm vào để giúp bé đỡ đau bụng hơn.

Tránh chưng tổ yến quá lâu vì sẽ dẫn đến việc tổ yến bị nhão, mất dưỡng chất và mùi đặc trưng của yến

Khi thấy tổ yến đã đạt được độ mềm nhất định mà bé thường hay ăn, bạn tắt bếp. Có thể dùng yến nóng hay để lạnh đều được. Cho bé ăn đều đặn sẽ giúp tăng sức đề kháng và phát triển toàn diện

+ Cách chưng tổ yến cho trẻ nhỏ dưới 1 tuổi

Nguyên liệu đã chuẩn bị:

– Tổ yến: 1 – 3g

– Đường phèn: 1 muỗng cà phê

– Một số nguyên liệu khác (táo đỏ, long nhãn, mật ong…): 0,5g

Các bước tiến hành:

Bước 1: Sơ chế tổ yến

- Với tổ yến tinh chế đã được loại bỏ sạch tạp chất, mẹ chỉ cần ngâm từ 15-20 phút cho đến khi sợ yến tơi ra và rửa sạch, để ráo nước.

- Nếu dùng yến thô thì mẹ ngâm vào nước sạch trong chừng 30 phút – 2, 5 tiếng. Sau đó, vớt yến ra để cho ráo nước và gắp bỏ tạp chất, rửa sạch. Sau cùng, cho tất cả yến vào dụng cụ, loại bỏ cặn thêm một lần nữa.

- Các nguyên liệu chưng cùng: Rửa sạch, để ráo nước.

Bước 2. Chưng tổ yến

- Cho tổ yến và đường phèn vào chén sứ và đổ đầy nước vào chén.

- Cho yến vào nồi có sẵn nước đã chuẩn bị. Lưu ý mực nước trong nồi chỉ ngập nửa thân chén. Đậy nồi kín lại.

- Vặn lửa lớn vừa phải và chưng cho đến khi nước sôi thì vặn lửa nhỏ hơn. Chưng trong khoảng 20-40 phút. Khi thấy yến đã mềm, mẹ tắt bếp, để nguội và cho trẻ thưởng thức. Tránh chưng quá lâu vì sẽ gây mất chất dinh dưỡng, hương vị đặc trưng của yến.

Ngoài ra, bạn có thể kết hợp chưng tổ yến với các vị khác như táo tàu, hạt chia, lá dứa, gừng, sâm, mật ong, hạt sen v.v… sẽ giúp mang đến nhiều dưỡng chất và thơm ngon hơn.

Chưng tổ yến cho trẻ nhỏ dưới 1 tuổi

+ Cách chưng tổ yến với nồi điện

Cho miếng tổ yến vào thố và đổ khoảng 2/3 nước. Tiếp đó, cắm điện bật công tắc chờ 1 tiếng là đã có thể sử dụng được. Với yến non hơn, khoảng tầm 45-50 phút là yến đã chín. Điều chỉnh thời gian chưng hợp lý sau khi chưng lần đầu tiên.

Sở dĩ phương pháp chưng tổ yến sào bằng nồi điện cần nhiều thời gian hơn là bởi nó được thiết kế với nhiệt lượng thấp, tiêu thụ điện năng cũng thấp, nhiệt được truyền từ từ cho yến chín nên giữ hương vị nguyên vẹn.

Chưng tổ yến với nồi điện

+ Cách chưng tổ yến bằng phương pháp nấu cách thủy

Cho yến vào thố, tô lớn, đổ thêm nước vào ở mức chừng 2/3. Nên chọn tô lớn có thể chứa được 2-3 chén yến sau khi chín.

Cho nước vào nồi lớn và đặt thố chưng hoặc bát vào.

Vặn lửa to để đun cho nửa sôi rồi hạ lửa liu riu. Hấp cách thủy tầm 30-45 phút.

Nếu dùng yến đảo thì chưng lâu hơn khoảng 50 – 60 phút. Thêm vài lát gừng tươi vào để giúp tạo hương vị và át bớt mùi tanh.

Khi yến đã chín tới, cho thêm đường phèn vào.

Chưng tổ yến bằng phương pháp nấu cách thủy

Dùng yến sào chưng đường phèn nóng hoặc dùng lạnh (để nguội, bỏ tủ lạnh dùng) đều được. Để hấp thu dưỡng chất trong món yến hấp đường phèn này tốt nhất, bạn nên dùng khi ngủ dậy hoặc lúc chuẩn bị đi ngủ buổi tối.

So với yến đảo tự nhiên, chưng tổ yến nhà mau mềm hơn. Trung bình thời gian chưng từ 30-45 phút. Tùy vào khẩu vị thích ăn mềm hay giòn dai của bạn và chất lượng tổ yến già hay non.

Yến đảo tự nhiên cần thời gian ngâm và chưng lâu hơn. Lý do bởi loại này có kết cấu rất chắc chắn. Cần đến 1 tiếng để sợi nở tơi mềm. Để đảm bảo chín, cần tầm 50-60 phút để đảm bảo chín. Để nhanh nở hơn, bạn có thể cho tổ yến ngâm trong nước ấm. Chú ý đừng để nước nóng quá.

>>> Xem thêm:

- Công dụng của tổ yến mà không phải ai cũng biết

- Tổ yến chưng đường phèn có tác dụng gì, bạn đã biết chưa?

3. Những lưu ý khi sử dụng yến chưng

Sử dụng một lượng nhỏ yến chưng mỗi ngày để bổ sung dưỡng chất một cách tốt nhất

Để đảm bảo tốt công dụng của tổ yến chưng đường phèn, bạn cần lưu ý những điểm sau đây:

– Nếu có điều kiện hãy cho trẻ dùng thường xuyên và đều đặn. Sử dụng một lượng nhỏ mỗi ngày để bổ sung dưỡng chất một cách tốt nhất. Tránh sử dụng một cách bừa bãi hay dùng thất thường gây ảnh hưởng rất không tốt cho sức khỏe của bạn.

– Tốt nhất là nên dùng buổi sáng lúc mới ngủ dậy. Đây là lúc bụng đã đói hoặc dùng trước khi đi ngủ để cơ thể hấp thu các chất dinh dưỡng có trong tổ yến một cách tốt nhất.

- Tránh chưng bằng nồi inox hoặc nhôm bởi sẽ làm mất đi những dưỡng chất dinh dưỡng quý giá có trong tổ yến sào.

Chế biến món yến chưng bổ dưỡng, thơm ngon này của trẻ bảo toàn mọi tiêu chuẩn, giữ được vẹn nguyên các chất dinh dưỡng nhất

Với những cách chưng tổ yến cho bé vừa chia sẻ trên, hi vọng mẹ có thể an tâm chế biến món ăn bổ dưỡng, thơm ngon này của trẻ bảo toàn mọi tiêu chuẩn, giữ được vẹn nguyên các chất dinh dưỡng nhất.