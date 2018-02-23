Chuyên gia trả lời độ tuổi cha mẹ nên cho bé học đàn để trí não phát triển vượt bậc

Ngày nay, phụ huynh luôn tạo những điều kiện tốt nhất để con có thể phát triển một cách toàn diện. Ngay từ khi còn nhỏ, bé đã được cha mẹ cho đi học đàn và các lớp năng khiếu. Vậy độ tuổi thích hợp nhất cha mẹ cho bé học đàn là bao nhiêu? Cha mẹ hãy nghe câu trả lời của chuyên gia.

Ích lợi của việc học đàn đối với bé Tăng khả năng tập trung, rèn tính kiên trì Quá trình học đàn sẽ rèn cho bé tính nhẫn nại, kiên trì để thực hiện bất kỳ công việc nào. Việc chú tâm biểu diễn hết một bản nhạc cũng hình thành khả năng tập trung cao độ cho bé. Từ đó, bé có nền tảng để tiếp thu và học tập tốt hơn. Tăng chỉ số IQ, EQ, giúp bé học tốt các môn khoa học tự nhiên Học chơi một loại nhạc cụ sẽ giúp hai bán cầu não của bé phát triển hơn - Ảnh minh họa: Internet Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học California (Hoa Kỳ): Trẻ em từ 4 – 6 tuổi học đàn đều đặn mỗi tuần sẽ phát triển khả năng giải toán cao hơn những đứa trẻ khác đến 34%.

Bên cạnh đó, việc học chơi một nhạc cụ từ sớm sẽ giúp bé tăng chỉ số thông minh (IQ) và chỉ số cảm xúc (EQ). Bé cảm thấy tự tin hơn Khi chơi thành thạo các bản nhạc, bé sẽ cảm thấy tự tin về bản thân hơn. Âm thanh của nhạc cụ cũng giúp tinh thần bé luôn cảm thấy phấn chấn, nhiều năng lượng hơn so với những bé không được tiếp xúc với nhạc cụ từ sớm.

Phát huy năng khiếu của bé Cho con học chơi nhạc cụ trong những độ tuổi thích hợp, cha mẹ sẽ kịp thời phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu vốn có của con. Bé sẽ có điều kiện phát huy đam mê âm nhạc bên cạnh việc học chương trình văn hóa trên lớp. Độ tuổi thích hợp cha mẹ nên cho bé học đàn Các chuyên gia đã tiến hành nhiều nghiên cứu xác định độ tuổi phù hợp để bé học chơi nhạc cụ nhằm phát triển trí não và tăng cường các kỹ năng. Cha mẹ cần biết độ tuổi thích hợp cho bé học nhạc cụ để con phát huy tối đa khả năng vốn có - Ảnh minh họa: Internet Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh - Giảng viên Đại học Worcester, thành phố Worcester (Vương Quốc Anh) cho biết: “Trẻ em có thể học hát, học đàn bất kỳ thời điểm nào bé muốn. Việc ngân nga giai điệu luôn được khuyến khích ở trẻ em. Âm nhạc giúp bé phát triển giao tiếp, tư duy và nhận thức. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, việc học đàn trong độ tuổi từ 5 – 12 sẽ tác động đến 85% sự phát triển não bộ của bé. Cha mẹ hãy cho bé làm quen với những nhạc cụ phím hoặc trống trước. Sau đó là học chơi các nhạc cụ dây. Thời gian trung bình để luyện tập nhạc cụ từ 30 – 45 phút mỗi ngày, một tuần luyện tập 3 – 4 ngày”. Như vậy, ngay từ độ tuổi mầm non, tiểu học, cha mẹ đã có thể cho bé học chơi một số loại nhạc cụ. Âm nhạc sẽ giúp con bồi dưỡng tâm hồn, tăng chỉ số thông minh, giúp con cảm thấy tự tin và học tập tốt hơn khi đến lớp.

Độ tuổi thích hợp cha mẹ nên cho trẻ học bơi để con cao lớn vượt trội Nên cho trẻ học bơi lúc mấy tuổi để con phát triển chiều cao tối đa và phòng tránh tai nạn đuối nước luôn là vấn đề được phụ huynh quan tâm hàng đầu.

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