Chồng mất, một mình nuôi con trai bị Down người mẹ đã kiên cường làm điều này suốt 12 năm khiến ai cũng thán phục

Mang thai được 6 tháng, chị đã phải chịu cú sốc lớn khi chồng đột ngột qua đời. Khi đó niềm tin và động lực duy nhất của chị chính là đứa con trai trong bụng đang lớn lên từng ngày.

Tình mẫu tử là nguồn sức mạnh duy nhất giúp chị T luôn lạc quan, chăm chỉ kiếm tiền để nuôi dạy đứa con bị Down của mình. Bây giờ, khi nhìn lại quãng thời gian vất vả đã qua, chị luôn thầm cảm ơn cuộc đời đã cho con được đến bên chị.

Khi biết tin, chị không còn đủ sức để khóc nữa, họ hàng bạn bè ai cũng thương cho số phận của chị và lo sợ chị sẽ nghĩ quẩn rồi làm điều dại dột. Nhưng không phải, sau 1 tuần tự giam mình trong phòng cùng với con trai, chị bỗng thay đổi hoàn toàn, chị trở nên lạc quan yêu đời và tự hứa với lòng mình sẽ phải chăm sóc con thật tốt.

Sau 1 năm kể từ khi con ra đời, một lần nữa chị lại như rơi xuống địa ngục khi các bác sỹ thông báo con chị mắc bệnh đao bẩm sinh.

Ngày nào cũng vậy, sau khi đi làm về chị đều dành hết thời gian cho con. Chị tự dạy con đọc, vẽ, viết như những đứa trẻ khác.

Chị luôn ở bên cạnh con trong mọi hoàn cảnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên càng lớn, cậu bé càng bướng bỉnh, có lúc la hét ầm ĩ, đập phá đồ đạc, thậm chí bỏ đi lang thang… khiến chị vô cùng vất vả, nhưng chưa bao giờ chị ghét bỏ con.

Chị kiên nhẫn dạy con học vẽ mỗi ngày vì phát hiện cho rất yêu thích việc này. Từ những nét vẽ nguệch ngoạc đến khi nhìn thấy thành quả đầu tiên của con trai là một bức tranh vẽ về mẹ và bé, chị đã bật khóc vì hạnh phúc. Chị tin rằng tình mẫu tử của mình sẽ có một ngày được đền đáp và con sẽ trưởng thành bình thường.

12 năm sau, cậu con trai của chị giờ đã là thiếu niên 14 tuổi, vẫn ngây dại lúc tỉnh lúc mê nhưng đã thể hiện được tài năng hội họa của mình.

Những bức tranh của con vô tình được người ta biết đến và chỉ sau 1 thời gian ngắn, cậu đã trở nên nổi tiếng. Thậm chí còn có nhiều người tìm mua tranh vẽ của con chị với giá cao ngất ngưởng.

Chị không ngờ, sau 12 năm vất vả nuôi con, giờ đây 2 mẹ con có cuộc sống sung túc hơn nhờ các bức vẽ của con trai mình.

Chị hạnh phúc khi thấy con hòa nhập với xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Một đứa trẻ bị Down luôn cần sự yêu thương và quan tâm của cha mẹ. Vì vậy dù có bất cứ chuyện gì các bậc làm cha làm mẹ cũng đừng bỏ rơi đứa con có số phận kém may mắn của mình. Hãy trở thành người bạn, người thầy của con để trẻ có tương lai tươi sáng hơn.