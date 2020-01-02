Chỉ bằng 6 chữ này, cha mẹ có thể hủy hoại cả cuộc đời của con

Chăm sóc con 02/01/2020 06:00

Giáo dục gia đình có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách và sự thành công của một đứa trẻ. Vì vậy cha mẹ nên tránh những sai lầm khi nuôi dạy con.

"Thầy tốt ắt có trò ngoan” là một câu nói luôn đúng trong mọi hoàn cảnh. Một đứa trẻ sẽ phát triển toàn diện nếu cha mẹ có những phương pháp dạy con đúng đắn. Ngược lại, chỉ cần những định hướng lệch lạc của cha mẹ, trẻ sẽ phát triển theo chiều hướng tiêu cực.

Dưới đây là những sai lầm khi nuôi dạy con cha mẹ cần tránh để trẻ có thể thành công trong tương lai.

1. Bạo lực

Cuộc đời của trẻ sẽ bị phá hủy một cách trực tiếp khi cha mẹ dùng bạo lực với con. Dù cha mẹ dùng hành vi bạo lực hay bạo lực bằng lời nói, mọi đứa trẻ đều sẽ chịu tổn thương nặng nề và ảnh hưởng tiêu cực tới tương lai của trẻ.

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Cha mẹ dùng bạo lực sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tương lai của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ bị bạo lực trong thời gian dài sẽ trở nên nhút nhát, tự ti, không dám phản kháng, không dám đưa ra ý kiến của bản thân. Không những thế, trẻ sẽ không còn hứng thú khám phá những điều mới mẻ ở thế giới bên ngoài.

Hậu quả nặng nề hơn, trẻ sẽ bị tiêm nhiễm vào đầu những hành động tiêu cực. Từ đó, trẻ sẽ hình thành những thói quen xấu, chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Trong cuộc sống hàng ngày, trẻ phạm sai lầm là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, khi con mắc lỗi, cha mẹ tuyệt đối không được nổi giận, dùng các hành vi bạo lực với con.

Lúc này, cha mẹ cần phải bình tĩnh, tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Sau đó, phân tích cho trẻ biết lỗi sai của mình và cách khắc phục. Chỉ có như vậy, trẻ mới không tái phạm.

2. Dung túng

Một trong những sai lầm khi nuôi dạy con phổ biến tiếp theo của các bậc cha mẹ chính là dung túng. Đây chính là cách nhanh nhất hủy hoại cuộc đời của một đứa trẻ.

Người Trung Quốc có câu “tam tuế khán lão”. Câu này có nghĩa là chỉ cần nhìn tính cách, hành vi của một đứa trẻ lên ba có thể biết được về già sẽ như thế nào. Những thói quen được hình thành từ thời thơ ấu sẽ quyết định tính cách, cuộc đời của đứa trẻ trong tương lai.

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Dung túng thói xấu của con sẽ ảnh hưởng đến tính cách trẻ sau này - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, cha mẹ không được dung túng các thói hư tật xấu của con. Việc cha mẹ chiều chuộng vô điều kiện những đòi hỏi của con, không uốn nắn ngay từ đầu những thói xấu sẽ khiến trẻ trở nên ích kỷ, vô kỷ luật, không nghe lời.

3. Đả kích

Rất nhiều cha mẹ cho rằng đả kích con cái sẽ khiến trẻ có động lực học tập tốt hơn. Tuy nhiên, đây lại là sai lầm khi nuôi dạy con cái của các bậc phụ huynh. Vì đả kích sẽ ảnh hưởng xấu tới tâm lý của trẻ.

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Đả kích không giúp con tốt hơn mà ngược lại ảnh hưởng xấu tới tâm lý trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Việc cha mẹ đả kích, phủ nhận các thành tích của con cái không những không phát huy tác dụng mà còn khiến trẻ cảm thấy mình tệ hơn. Từ đó, trẻ dễ trở nên yếu đuối. Khi bị cha mẹ chê bai, không có lời động viên lâu dài, trẻ có thể có những hành động cực đoan.

Vì vậy, thay vì chê bai, cha mẹ hãy khen và động viên con nhiều hơn. Có như vậy, con mới phát triển một cách toàn diện.

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