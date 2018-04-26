Cha mẹ phải làm gì khi trẻ không chịu uống nước?

Chăm sóc con 26/04/2018 19:17

Nước rất cần cho quá trình trao đổi chất và sự phát triển của cơ thể. Tuy nhiên, có rất nhiều trẻ em không thích và không có thói quen uống nước. Để khuyến khích trẻ uống nước nhiều hơn, cha mẹ có thể áp dụng những cách đơn giản này.

Uống nước là thói quen cha mẹ cần tập hàng ngày cho con ngay từ khi còn nhỏ. Theo các bác sĩ, trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi không cần uống nước vì sữa mẹ đã cung cấp đủ lượng nước cho bé. Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên nên bổ sung lượng nước theo trọng lượng cơ thể và lượng sữa uống hàng ngày. Trẻ từ 3 tuổi trở đi, nhu cầu nước cho cơ thể tương đương với người lớn.

Trang Parents cho biết, theo số liệu thống kê tại Mỹ, cứ 4 trẻ sẽ có 1 trẻ không chịu uống nước. Nhà nghiên cứu Adam Seal cho biết nguyên nhân trẻ không uống nước có thể xuất phát từ việc trường học không cung cấp nước lọc hoặc cha mẹ những đứa trẻ này không có thói quen uống nước hàng ngày.

Nước đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với cơ thể người. Thay vì uống các loại nước ngọt dễ dẫn đến các bệnh béo phì, huyết áp, cha mẹ hãy cho trẻ uống nước lọc hàng ngày. Dưới đây là một số mẹo giúp các cha mẹ tạo thói quen uống nước cho trẻ.

Mẹo giúp con thích uống nước

Yêu cầu con khi khát hãy uống nước lọc

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Mẹ nên thường xuyên nhắc trẻ uống nước lọc khi cảm thấy khát -  Ảnh minh họa: Internet

Những lần con khát nước, cha mẹ hãy chuẩn bị sẵn một ly nước lọc nhằm giúp con giải khát. Cha mẹ cũng đừng quên nhấn mạnh nước lọc chính là thức uống tốt nhất cho con khi trẻ nóng và khát.

Thỉnh thoảng cho trẻ uống nước có ga

Cha mẹ phải làm gì khi trẻ không chịu uống nước? - Ảnh 2
Uống nước có ga không chứa đường và năng lượng cũng là một trong những cách mẹ tập cho bé thói quen uống nước - Ảnh minh họa: Internet

Để đổi “khẩu vị”, thỉnh thoảng mẹ có thể cho trẻ uống một số đồ uống có ga không chứa năng lượng, không đường. Việc làm này chỉ nhằm khuyến khích trẻ thường xuyên uống nước hơn. Đối với các loại nước ngọt có ga, cha mẹ cần hạn chế cho trẻ uống để không bị sâu răng.

Thêm hương vị vào nước lọc

Cha mẹ phải làm gì khi trẻ không chịu uống nước? - Ảnh 3
Thêm vài lát chanh, dưa leo hoặc mâm xôi vào nước lọc sẽ khiến bé thích thú khi uống nước - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ có thể tạo sự hấp dẫn trong việc uống nước cho trẻ bằng việc thêm những lát trái cây tươi vào nước lọc. Vài lát chanh, mâm xôi, dưa chuột… sẽ làm nước lọc có hương vị thơm ngon, trẻ sẽ thích uống hơn.

Đóng nước vào chai cho con mang đến trường

Cha mẹ phải làm gì khi trẻ không chịu uống nước? - Ảnh 4
Bé sẽ thích thú khi được uống nước trong những chiếc bình xinh xắn - Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo cơ thể con được cung cấp nước cả ngày, mẹ hãy tặng bé những bình nước đủ sắc màu để con mang đến lớp. Mẹo nhỏ này sẽ giúp bé không quên uống nước khi đến trường.

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