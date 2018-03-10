Cách phòng tránh thủy đậu cho bé theo hướng dẫn của bác sĩ Nhi

Chăm sóc con 10/03/2018 11:12

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh thủy đậu thường xuất hiện tại các nước ôn đới. Tại Việt Nam, thủy đậu bắt đầu vào mùa dịch vào khoảng tháng 4, tháng 5. Để phòng tránh thủy đậu cho bé, mẹ cần đưa bé đi tiêm đủ 2 mũi vắc xin và thực hiện theo các hướng dẫn của bác sĩ Nhi.

Dấu hiệu bệnh thủy đậu

Bệnh thủy đậu hay còn gọi là bệnh trái rạ hay phỏng rạ là căn bệnh “đến hẹn lại lên”. Thời điểm tháng 12 bệnh bắt đầu lây lan, bùng phát vào tháng 4, tháng 5, đến tháng 6 bắt đầu bớt dần. Bệnh thủy đậu lây qua đường hô hấp do vi rút varicella zoster gây ra. Loại vi rút này có nhiều trong hầu họng của bệnh nhân, trong mụn nước cũng xuất hiện vi rút.

Cách phòng tránh thủy đậu cho bé theo hướng dẫn của bác sĩ Nhi - Ảnh 1
Bệnh thủy đậu lây lan đỉnh điểm vào tháng 4, tháng 5 - Ảnh minh họa: Internet

Khi mắc bệnh thủy đậu, bóng nước nổi trên người bệnh nhân rất nhanh. Đối với những người có sức đề kháng tốt, mụn nước ít mọc trên người hơn. Người lớn và trẻ em trong độ tuổi tiểu học trở lên khi mắc bệnh có dấu hiệu nặng hơn trẻ trong độ tuổi mầm non trở xuống.

Người mắc bệnh thủy đậu có nguy cơ lây lan cho người khác, khi mụn nước khô vẫn có thể lây bệnh cho những người xung quanh khoảng 3 tuần.

Các biến chứng của bệnh thủy đậu

Khi bị thủy đậu, một số bệnh nhân có thể gặp các biến chứng như:

- Nhiễm trùng da do quá trình vệ sinh cơ thể bé không đủ sạch. Nhiều mụn nước để lại sẹo là do nhiễm trùng da vì bản chất của bệnh thủy đậu không để lại sẹo, chỉ để lại vết thâm. Các vết này có thể kéo dài từ 3 - 6 tháng.

- Trường hợp nhiễm trùng da nặng bệnh nhân có thể bị tẩy đỏ, lan ra xung quanh gây nhiễm trùng máu. Mẹ nên đưa bé đi khám bác sĩ khi thấy vùng tấy đỏ trên da bé lan ra xung quanh.

- Bệnh viêm phổi: Biến chứng này rất hiếm gặp và sẽ xuất hiện ở những người có hệ miễn dịch kém, trẻ em dưới 1 – 2 tháng tuổi. Khi biến chứng sang phổi trẻ có dấu hiệu thở nhanh, ho quá nhiều nên đưa đi bệnh viện.

Cách phòng tránh thủy đậu cho bé theo hướng dẫn của bác sĩ Nhi - Ảnh 2
Bệnh nhân bị thủy đậu có thể mắc một số biến chứng ảnh hưởng đến một số cơ quan khác trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

- Viêm tủy: Tỉ lệ người mắc biến chứng viêm tủy không nhiều. Khi có dấu hiệu này, bệnh nhân bỗng dưng bị yếu hai chân.

- Viêm tiểu não: Người bệnh bị biến chứng này khi vừa hết bệnh thủy đậu, có dấu hiệu chóng mặt buồn nôn.

- Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu mắc bệnh thủy đậu có thể gây biến chứng cho thai nhi. 

- Bé mắc thủy đậu trước 18 tháng tuổi khả năng cao sẽ mắc bệnh zona khi về nhà.

Phòng tránh và chữa trị bệnh thủy đậu

Để phòng chống bệnh thủy đậu cho trẻ, cha mẹ nên cho bé chích 2 mũi vắc xin. Mũi đầu tiên khi bé 12 tháng tuổi. Mùi thứ 2 cách mũi đầu ít nhất 3 tháng. Mũi tiêm thứ 2 sẽ đảm bảo miễn dịch hoàn toàn cho bé đặc biệt khi thủy đậu vào mùa hoặc xung quanh có nhiều người mắc bệnh. Khi tiếp xúc với mầm bệnh, trong vòng 72 giờ đưa trẻ đi chích ngừa vẫn có tác dụng phòng bệnh.

Khi bé mắc bệnh thủy đậu, cha mẹ cần lưu ý:

- Sử dụng acyclovir để bôi cho bé khi các mụn nước chưa vỡ, nếu đã bị vỡ thì nên bôi milian.

- Không kiêng tắm, không kiêng gió, không tắm gốc rạ, không uống nước gốc rạ, không trùm kín người kẻo tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi.

- Cắt móng tay, tránh trường hợp bé gãi ngứa làm các mụn nước bị vỡ gây nhiễm trùng.

Cách phòng tránh thủy đậu cho bé theo hướng dẫn của bác sĩ Nhi - Ảnh 3
Cha mẹ không nên kiêng việc tắm rửa khi bé bị thủy đậu để tránh nhiễm trùng da để lại sẹo - Ảnh minh họa: Internet

- Không nên cho bé ăn các thức ăn ngọt hoặc thức ăn có nguy cơ gây dị ứng để bé không bị ngứa.

- Nên cho bé đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc ở nơi đông người.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh (Trưởng khoa Nhiễm – Bệnh viện Nhi đồng 1 – TP. HCM)

Mẹ không chích ngừa trước sinh, hàng loạt trẻ dưới 3 tháng tuổi mắc bệnh thủy đậu nhập viện tại TP.HCM

Mẹ không chích ngừa trước sinh, hàng loạt trẻ dưới 3 tháng tuổi mắc bệnh thủy đậu nhập viện tại TP.HCM

Chỉ trong vài ngày, hàng loạt trẻ dưới 3 tháng tuổi bị thủy đậu nặng từ khắp các tỉnh thành đến điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM).

Xem thêm
Từ khóa:   cách phòng tránh thủy đậu cho bé phòng chống bệnh thủy đậu cho trẻ

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 30 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 56 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen