Khai thác bệnh sử, cách đây 2 tuần, bé được mẹ đưa từ quê đến TPHCM điều trị viêm phổi rồi xuất viện về nhà. Thấy con ho, tái sốt, người mẹ đưa bé đến một phòng khám ở địa phương kiểm tra thì được bác sĩ chỉ định thuốc điều trị viêm phổi.

Theo thông tin từ Dân Trí, thời điểm nhập viện tại TPHCM, bé trai tên N. (1 tuổi, quê tỉnh Bình Phước) đã trong tình trạng viêm kết mạc mắt, mũi miệng và hậu môn đều loét, đối diện nguy cơ biến chứng nhiễm trùng huyết, suy đa tạng.

Dựa trên biểu hiện lâm sàng, ảnh chụp X-quang phổi, xét nghiệm máu kết hợp điều tra bệnh sử, các bác sĩ chẩn đoán bé trai mắc hội chứng Stevens-Johnson , gây viêm da toàn thân, lòng bàn tay và bàn chân tổn thương nặng.

Đến ngày thứ 4 uống thuốc, thấy da bé nổi ban đỏ nên gia đình đưa đến bệnh viện ở TPHCM cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Hiền, khoa Nhi cho biết, N. nhập viện trong tình trạng sốt, ho, viêm kết mạc mắt, toàn thân nổi hồng ban xen lẫn hàng trăm bóng nước, tổn thương niêm mạc mũi, miệng, hậu môn.

Các vị trí môi, mũi, miệng, hậu môn bé đều loét, khiến hoạt động hô hấp, ăn uống, bài tiết gặp khó khăn. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, bé trai đối diện nguy cơ hoại tử thượng bì nhiễm độc, dẫn đến biến chứng nhiễm trùng huyết, suy đa tạng.

Ở bé N., các bác sĩ nghi ngờ do dị ứng thuốc nên đã chủ động dừng thuốc đang điều trị trước đó, cho nằm phòng cách ly để tránh tăng nguy cơ nhiễm trùng. Vì tình trạng bệnh nhi rất nặng, tổn thương nhiều cơ quan, các khoa Nhi, Mắt, Da liễu… phải cùng nhau hội chẩn, lên kế hoạch phối hợp điều trị.

Bé trai được sử dụng kháng sinh, vừa điều trị viêm da kết hợp viêm phổi kéo dài, đồng thời dùng thuốc nhỏ mắt ngăn chặn nguy cơ tổn thương giác mạc. Những ngày đầu do loét miệng nặng, bệnh nhi không ăn được, uống sữa khó, bóng nước trên người bị vỡ ra khiến bé đau đớn, ngứa ngáy.

Các bác sĩ tiếp tục điều trị tối ưu hóa dinh dưỡng, tránh việc để bé mất nước, song song với việc dùng thuốc giảm đau, kháng viêm, tắm bằng thuốc tím pha loãng mỗi ngày, chăm sóc tại chỗ vết bỏng da bằng các kem dưỡng đặc trị, vệ sinh sạch sẽ.

Trải qua một tuần điều trị, vết thương trên da bé đã khô, không để lại biến chứng gì. Hiện tại, bệnh nhi đã được xuất viện.

Dẫn tin từ báo Pháp luật Việt Nam, hội chứng Stevens-Johnson là một hội chứng đặc trưng bởi các tổn thương ở da và niêm mạc. Đây là tình trạng ít gặp, tỷ lệ mắc tại Mỹ khoảng 2/1.000.000 người, biến chứng nặng, tỷ lệ tử vong cao từ 5-15%. Theo y văn, nguyên nhân thường gặp nhất là do dị ứng thuốc bao gồm kháng sinh, thuốc động kinh, hoặc do nhiễm vi khuẩn, virus gây bệnh (Mycoplasma hay herpes simplex virus). Tuy nhiên cũng có tới khoảng 40% các trường hợp là không rõ nguyên nhân.

Hình ảnh 1 bệnh nhân mắc hội chứng Stevens-Johnson - Ảnh: Internet

Qua đây bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh hết sức cẩn trọng khi phát hiện trẻ nổi ban toàn thân, xuất hiện các bóng nước cần đưa trẻ đi khám ngay. Đối với trẻ đã ghi nhận tiền sử dị ứng thuốc, thực phẩm cần lưu ý kỹ các thành phần có trong thuốc, thực phẩm tránh cho trẻ sử dụng nhầm và báo cho bác sĩ trong các lần thăm khám tiếp theo.