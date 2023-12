Nữ sinh chấn thương sọ não sau vụ sập trần trường học: Mổ cấp cứu khẩn cấp, chưa rõ tình trạng sức khỏe

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa bệnh (Bộ Y tế), yêu cầu các cơ sở y tế địa phương phối hợp với các bệnh viện tuyến trên, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa người bị nạn.

Theo thông tin từ VnExpress, chiều 21/12, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, một nữ sinh trường Phổ thông Hermann Gmeiner (Nghệ An) bị chấn thương sọ não sau tai nạn sập trần gỗ trong lớp được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức mổ cấp cứu. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe bệnh nhân.

Học sinh bị thương được xe cấp cứu chở tới bệnh viện - Ảnh: VnExpress

Đây là một trong 8 học sinh trường Phổ thông Hermann Gmeiner (Nghệ An) bị thương do trần gỗ ở lớp học bất ngờ bị đổ sập sáng cùng ngày. Một em bị thương ở chân, đang điều trị tại Nghệ An. 6 em còn lại xây xát phần mềm, sau thăm khám đã xuất viện.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa bệnh (Bộ Y tế), yêu cầu các cơ sở y tế địa phương phối hợp với các bệnh viện tuyến trên, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa người bị nạn.

Như đã đưa tin trước đó, theo Người Lao Động, vào khoảng 7 giờ 20 phút sáng 21/12, khi các em học sinh lớp 11A9 đang ngồi học thì bất ngờ trần gỗ đổ sập. Hậu quả, một số em học sinh bị thương được nhà trường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường - Ảnh: Người Lao Động

Ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường.

Hiện, nguyên nhân của vụ việc đang được lực lượng chức năng, điều tra, làm rõ.

Mẹ nữ sinh lớp 9 'bom' hàng mắc căn bệnh 'lạ': Bác sĩ chỉ cách phòng tránh trước khi quá 'muộn' Theo Bệnh viện Bình Định, những ngày qua, các bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện rất nhiều xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân gây ra căn bệnh lạ của bà Lan (mẹ bé gái hiếu thảo không đủ tiền mua hàng).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-sinh-chan-thuong-so-nao-sau-vu-sap-tran-truong-hoc-mo-cap-cuu-khan-cap-chua-ro-tinh-trang-suc-khoe-639287.html