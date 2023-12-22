Nữ sinh chấn thương sọ não sau vụ sập trần trường học: Mổ cấp cứu khẩn cấp, chưa rõ tình trạng sức khỏe

Tin y tế 22/12/2023 06:10

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa bệnh (Bộ Y tế), yêu cầu các cơ sở y tế địa phương phối hợp với các bệnh viện tuyến trên, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa người bị nạn.

Theo thông tin từ VnExpress, chiều 21/12, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, một nữ sinh trường Phổ thông Hermann Gmeiner (Nghệ An) bị chấn thương sọ não sau tai nạn sập trần gỗ trong lớp được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức mổ cấp cứu. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe bệnh nhân.

Nữ sinh chấn thương sọ não sau vụ sập trần trường học: Mổ cấp cứu khẩn cấp, chưa rõ tình trạng sức khỏe - Ảnh 1
Học sinh bị thương được xe cấp cứu chở tới bệnh viện - Ảnh: VnExpress

Đây là một trong 8 học sinh trường Phổ thông Hermann Gmeiner (Nghệ An) bị thương do trần gỗ ở lớp học bất ngờ bị đổ sập sáng cùng ngày. Một em bị thương ở chân, đang điều trị tại Nghệ An. 6 em còn lại xây xát phần mềm, sau thăm khám đã xuất viện.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa bệnh (Bộ Y tế), yêu cầu các cơ sở y tế địa phương phối hợp với các bệnh viện tuyến trên, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa người bị nạn.

Như đã đưa tin trước đó, theo Người Lao Động, vào khoảng 7 giờ 20 phút sáng 21/12, khi các em học sinh lớp 11A9 đang ngồi học thì bất ngờ trần gỗ đổ sập. Hậu quả, một số em học sinh bị thương được nhà trường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nữ sinh chấn thương sọ não sau vụ sập trần trường học: Mổ cấp cứu khẩn cấp, chưa rõ tình trạng sức khỏe - Ảnh 2
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường - Ảnh: Người Lao Động

Ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường.

Hiện, nguyên nhân của vụ việc đang được lực lượng chức năng, điều tra, làm rõ.

 

Mẹ nữ sinh lớp 9 'bom' hàng mắc căn bệnh 'lạ': Bác sĩ chỉ cách phòng tránh trước khi quá 'muộn'

Mẹ nữ sinh lớp 9 'bom' hàng mắc căn bệnh 'lạ': Bác sĩ chỉ cách phòng tránh trước khi quá 'muộn'

Theo Bệnh viện Bình Định, những ngày qua, các bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện rất nhiều xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân gây ra căn bệnh lạ của bà Lan (mẹ bé gái hiếu thảo không đủ tiền mua hàng).

Xem thêm
Từ khóa:   chấn thương sọ não sập trần trường học tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 22 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 24 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 27 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 44 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 29 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Người đàn ông ngừng tim 15 lần liên tiếp được cứu sống kỳ diệu

Người đàn ông ngừng tim 15 lần liên tiếp được cứu sống kỳ diệu