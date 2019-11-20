Bé gái 4 tuổi ngủ trưa gọi mãi không dậy, bà hối hận khi biết nguyên nhân tại mình

Chăm sóc con 20/11/2019 13:00

Cháu gái ngủ trưa gọi mãi không dậy, người bà hốt hoảng khi phát hiện bé đã ngừng thở, mặt mày tím tái. Vì vậy đây là những điều cần lưu ý khi cho trẻ ăn, cha mẹ nên biết.

Trẻ con không thể không ép ăn”,Ép ăn là tốt cho bé” là những câu cửa miệng của không ít các bậc làm cha làm mẹ. Con không đủ chất, con còi so với bạn bè cùng trang lứa là những trăn trở hàng ngày của các bậc phụ huynh.

Tuy nhiên, việc nhồi nhét con ăn lại tiềm ẩn những nguy cơ không thể lường trước được, thậm chí còn lấy đi chính sinh mạng của trẻ. 

1. Ăn quá no vào buổi trưa khiến trẻ đau dạ dày, thậm chí tử vong

Được biết, cô bé tên là Lily (4 tuổi ở Trung Quốc) được bà chăm sóc do bố mẹ bận làm thêm vào cuối tuần. Cô bé được bà cho ăn sáng vào lúc 9 giờ, sau đó Lily ăn thêm một số loại bánh ngọt vào giữa buổi.

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Ăn quá no khiến trẻ bị khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi, bà lại chuẩn bị cho cô bé buổi trưa vào lúc 11 giờ. Lúc này, bụng vẫn còn no nên cô bé từ chối. Tuy nhiên người bà vẫn ép cháu phải ăn để tránh trường hợp chiều lại "than đói". Cô bé nghe lời bà ăn xong và đi ngủ trưa ngay sau đó.

Nhưng một sự việc đau lòng đã xảy ra. Đến chiều, người bà gọi mãi không thấy cháu trả lời. Khi bà phát hiện ra, Lily đã ngừng thở, mặt mày tím tái. Các bác sĩ kết luận do cô bé ăn quá nhiều trong một thời gian ngắn khiến thức ăn bị trào ngược, gây nghẹn ở khí quản và dẫn đến tử vong.

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Ăn quá nhiều rồi đi ngủ trưa, thức ăn bị trào ngược, gây tắc nghẽn khí thở khiến trẻ tử vong - Ảnh minh họa: Internet

2. Lời khuyên từ các Bác sĩ

Bác sĩ khuyến cáo các bậc cha mẹ nên tôn trọng dạ dày của trẻ, đừng ép trẻ ăn quá nhiều làm giãn dạ dày dẫn đến nhiều chứng bệnh rối loạn tiêu hóa. Đây là những lời khuyên của bác sĩ, cha mẹ cần biết để chăm con tốt hơn.

- Giấc ngủ trưa cực kỳ cần thiết và tốt cho sức khỏe trẻ nhỏ. Tuy nhiên, sau khi ăn no nên đi lại hoặc vận động nhẹ nhàng trong vòng 30 phút. Với khoảng thời gian này, dạ dày sẽ nhào trộn tiêu hóa thức ăn xuống ruột non.

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Lắng nghe và tôn trọng nhu cầu ăn uống của con, phù hợp với độ tuổi, chiều cao và cân nặng của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

- Khoảng cách về thời gian từ bữa sáng đến bữa trưa phải khoa học và hợp lý. Sau khi ăn sáng, các bậc phụ huynh nên cho bé vận động để tiêu hao năng lượng rồi mới ăn trưa. Tránh tình trạng ăn quá nhiều thức ăn trong một thời gian ngắn.

- Không so sánh trẻ với bất kỳ đứa trẻ nào khác. Lắng nghe và tôn trọng nhu cầu ăn uống của con, phù hợp với độ tuổi, chiều cao và cân nặng của trẻ.

Vì vậy, cha mẹ nên lưu ý khi cho trẻ ăn để không dẫn đến những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

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