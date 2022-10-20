Bé bị đau mắt đổ nhiều ghèn: Mẹ phải làm sao?

Ghèn mắt (hay gỉ mắt) vốn lành tính và có màu vàng trong suốt hoặc vàng nhạt được tạo ra để kết lại các chất bẩn ở mắt và trôi ra khỏi mắt khi ngủ. Nếu không có ghèn mắt thì mắt sẽ bị khô và mắt không thể tự làm sạch được.

Tuy nhiên, khi cha mẹ thấy ở mắt bé bị đổ ghèn nhiều hơn bình thường, có màu vàng đậm hoặc màu xanh lục, xuất hiện kèm theo với dấu hiệu mắt bé bị đỏ lên, khó mở mắt to ra, bé chớp mắt nhiều và chảy nước mắt, đưa tay lên dụi mắt nhiều thì cần phải cảnh giác vì đó là triệu chứng bất thường.

Bình thường, kể cả người lớn hay trẻ em, khi thức dậy vào buổi sáng thường có một chút ghèn mắt bám ở mí mắt. Các bé thì thậm chí thường nhiều hơn người lớn một chút. Tuy nhiên sau khi rửa mặt thì nó sẽ hết và không có gì đáng chú ý.

Ghèn mắt ra nhiều và có màu vàng bất thường!

Các dấu hiệu trên chứng tỏ là mắt bé đã bị nhiễm trùng do một nguyên nhân nào đó hay cách gọi đơn giản hơn là đau mắt. Lúc này, bé cần phải được theo dõi, vệ sinh mắt sạch sẽ bằng nước muối sính lý và được điều trị bằng thuốc nếu cần thiết, thì mới có thể giải quyết tình trạng nhiễm trùng này.

Nguyên nhân khiến bé bị đau mắt đổ nhiều ghèn

Có nhiều nguyên nhân có thể khiến bé bị đau mắt đổ nhiều ghèn, tuy nhiên có thể kể đến một số nguyên nhân phổ biến sau:

- Mắt bé bị nhiều ghèn do dịch ối chảy vào mắt: Trường hợp này thường gặp ở những bé sơ sinh do trong quá trình sinh dịch nước ối và máu chảy vào mắt bé. Hiện tượng đau mắt này thường xuất hiện trong 3-5 ngày rồi hết. Tuy nhiên thì có thể tái đi tái lại nhiều lần.

-Viêm kết mạc (đau mắt đỏ): Bé đau mắt đổ nhiều ghèn cũng có thể là do chứng viêm kết mạc do virus, vi khuẩn, nấm,… gây ra mà dân gian còn gọi là đau mắt đỏ. Các loại virus, vi khuẩn này có thể dễ dàng lây nhiễm từ người bị bệnh sang bé, đặc biệt là với những người trong gia đình hay các bé cùng đi học,…

Bé bị viêm kết mạc do virut, vi khuẩn!

- Do bé bị vết thương tại mắt: Nếu bé không may có một vết xước, thương tích ở mắt ví dụ như giác mạc bị xước thì có thể khiến mắt bé bị sưng, ngứa, chảy nhiều nước mắt. Khi vết thương này bị nhiễm khuẩn thì cũng có thể gây ra tình trạng nhiều ghèn.

- Có dị vật trong mắt bé: Khi trong mắt bé có dị vật cũng sẽ gây kích ứng, khiến nước mắt tiết ra nhiều hơn và nhạy cảm với ánh sáng. Chất nhầy trong mắt cũng tiết ra nhiều hơn tạo ra ghèn mắt nhiều hơn bình thường ở mắt bé.

- Tắc tuyến lệ ở trẻ sơ sinh: Triệu chứng chính của chứng tắc tuyến lệ là nước mắt bé chảy rất nhiều và còn thêm một số dấu hiệu như sưng đau góc trong của mắt, mắt bé đỏ, ghèn mắt nhiều. Tình trạng này sẽ khiến mắt bé bị viêm và việc tái đi tái lại có thể dẫn đến nhiễm trùng.

Bé bị tắc tuyến lệ khiến chảy nước mắt và ghèn mắt nhiều!

Tỉ lệ trẻ sơ sinh bị tắc tuyến lệ khá cao, khoảng 6-10%. Thông thường tình trạng này sẽ tự hết trong khoảng 4-6 tháng. Tuy nhiên, khi bé thường xuyên có các dấu hiệu như trên thì cần cho bé để khám và điều trị. Tại bệnh viện, tùy theo tình trạng của bé mà bác sĩ sẽ có những can thiệp hoặc thực hiện một số thủ thuật để thông tuyến lệ.

Khi bé bị đau mắt đổ nhiều ghèn: Mẹ phải làm sao?

Khi phát hiện trẻ bị đau mắt nhiều ghèn thì cha mẹ cần phải thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp để vệ sinh mắt cho bé, tránh cho tình trạng đau mắt của bé nghiêm trọng hơn. Dù chưa biết nguyên nhân gây ra tình trạng mắt bé có nhiều ghèn là gì thì trước tiên mẹ hãy thực hiện vệ sinh mắt cho bé.

Cách vệ sinh mắt cho bé như sau:

- Chuẩn bị miếng gạc mềm và sạch, sau đó nhúng vào dung dịch nước muối sinh lý 0,9% rồi nhẹ nhàng lau quanh mắt bé, tiến hành lau từ đầu mắt tới đuôi mắt của bé. Mỗi ngày nên thực hiện việc vệ sinh như thế này từ 2-3 lần. Nếu trẻ chỉ đau 1 mắt thì mẹ nên vệ sinh 2 mắt bằng 2 miếng gạc và 2 cốc nước muối sinh lý khác nhau, tránh dùng chung miếng gạc, chung cốc để vệ sinh cả 2 mắt bé, kẻo dẫn đến lây bệnh qua mắt còn lại.

Dùng gạc sạch vệ sinh mắt cho bé!

- Mẹ có thể nhỏ nước muối sinh lý cho trẻ khoảng 2-3 lần mỗi ngày, tuy nhiên, không nên tự ý mua thuốc kháng sinh, thuốc đau mắt về nhỏ cho trẻ khi chưa được các bác sĩ thăm khám và kê đơn. Việc tự ý dùng thuốc có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn.

- Đồng thời, mẹ cũng nên dùng tay massage vùng mắt đang tiết ghèn của bé bằng cách lấy ngón tay út day xoa nhẹ nhàng vùng phía dưới đầu mắt bé. Mỗi ngày thực hiện massage như vậy khoảng 3 lần, mỗi lần thực hiện 1-2 phút.

- Cho trẻ đi khám bác sĩ: Trong các trường hợp bé bị đau mắt nhiều ghèn do nhiễm trùng nặng thì các biện pháp vệ sinh, nhỏ nước muối sinh lý cho bé thường không thể tiêu diệt được virus, vi khuẩn này. Lúc này, nếu sau 1-2 ngày tự điều trị, mà tình trạng mắt bé vẫn đỏ, nhiều ghèn, bé chảy nước mắt nhiều không giảm thì cần phải cho bé tới cơ sở y tế để khám và có cách điều trị hợp lý nhất.

Chỉ nhỏ thuốc nhỏ mắt khi có chỉ định của bác sĩ!

- Tuyệt đối không tự ý dùng các bài thuốc dân gian, các loại cây lá để nhỏ vào mắt trẻ. Cách làm này có thể gây tổn thương, nhiễm trùng tới mắt của bé.

- Ngoài ra, mẹ cũng nhớ vệ sinh chân tay cho bé thường xuyên, chú ý không để bé dùng tay dụi mắt nhiều sẽ càng khiến tình trạng viêm, đau xảy ra nghiêm trọng hơn.

Chú ý vệ sinh tay và không để bé dụi mắt quá nhiều!

Lưu ý phòng bệnh đau mắt cho trẻ nhỏ

Để phòng bệnh đau mắt ở trẻ, cha mẹ cần lưu ý trong việc chăm sóc và vệ sinh hàng ngày cho bé, cụ thể như sau:

- Khăn tắm, khăn mặt của bé sau khi sử dụng nên được giặt sạch, phơi khô ngoài nắng ráo hoặc sấy khô, tránh nơi có nhiều bụi bẩn.

Giặt và phơi khăn cho bé ở nơi thoáng mát, sạch sẽ!

- Nên dùng riêng các loại khăn: khăn mặt, khăn tắm, khăn lau cho bé xong khi đi vệ sinh… Tránh dùng chung một loại khăn để lau rửa nhiều vùng cơ thể.

- Trong quá trình chăm sóc trẻ, đặc biệt là trước và sau khi vệ sinh mắt cho trẻ cha mẹ cần phải rửa tay sạch sẽ với xà phòng.

- Mẹ cũng nên lưu ý là hạn chế cho bé ra nơi có gió lớn, nhiều bụi bẩn hoặc ánh sáng mặt trời quá gắt, kẻo dễ làm dị vật rơi vào mắt bé, gây xước giác mạc và tổn thương mắt bé.

- Chú ý không gian ở của trẻ cần thoáng đãng, sạch sẽ, mát mẻ, tránh khả năng có thể chứa nhiều bụi bẩn, lông côn trùng,... Ngoài ra, các đồ dùng, vật dụng, đồ chơi của bé nên được vệ sinh sạch sẽ, phơi khô ráo để tránh còn lưu giữ những loại virus, vi khuẩn có thể gây ra bệnh viêm kết mạc.

Tóm lại, bé bị đau mắt đổ nhiều ghèn là một trong những hiện tượng thường gặp, mẹ có thể vệ sinh và chăm sóc bé đúng cách để tình trạng này nhanh chóng thuyên giảm. Tuy nhiên, các mẹ vẫn cần chú ý theo dõi tình trạng đau mắt của bé, nếu chăm sóc tại nhà không có tiến triển thì cần đưa bé đến bệnh viện càng sớm càng tốt để có cách điều trị tốt nhất nhé. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các mẹ có những mẹo vệ sinh giúp bé nhanh khỏi đau mắt nhanh hơn nhé! Chúc các bé của chúng ta luôn khỏe mạnh!