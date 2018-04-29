Bác sĩ Nhi giải thích lý do trẻ hay bị viêm hô hấp và cách tăng cường hệ miễn dịch

Chăm sóc con 29/04/2018 11:47

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh viêm hô hấp hơn trẻ sơ sinh vì bắt đầu tiếp xúc với môi trường bên ngoài trong khi hệ miễn dịch còn yếu. Do đó, cha mẹ cần chăm sóc đúng cách nhằm giúp con tăng cường sức đề kháng.

Tại sao trẻ em dễ bị viêm hô hấp?

Thông thường, trẻ sơ sinh từ 4 – 6 tháng tuổi ít khi mắc bệnh viêm hô hấp hoặc một số bệnh thông thường khác vì cơ thể bé nhận được lượng kháng thể chống bệnh của cơ thể mẹ truyền sang.

Việc bú mẹ cũng giúp trẻ sơ sinh nhận được kháng thể đáng kể. Mặt khác, trong giai đoạn này trẻ sơ sinh ít tiếp xúc với môi trường và người lạ nên tránh được các bệnh về đường hô hấp.

Bác sĩ Nhi giải thích lý do trẻ hay bị viêm hô hấp và cách tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh 1
Trẻ sơ sinh nhận được nguồn kháng thể từ cơ thể mẹ và chưa tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên tỉ lệ mắc bệnh viêm hô hấp thấp hơn trẻ nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Ở những trẻ lớn hơn, các bé sẽ dần tiếp xúc với môi trường nên rất dễ mắc bệnh viêm hô hấp. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết thay đổi, hoạt động sinh hoạt thường ngày làm giảm sức đề kháng tạo điều kiện cho virus hoặc vi trùng dễ xâm nhập vào hệ hô hấp.

Dấu hiệu trẻ mắc chứng viêm hô hấp

Đối với các bệnh viêm hô hấp thông thường, cha mẹ có thể nhận biết thông qua một số dấu hiệu thường gặp.

Hai trong số nhiều bệnh viêm hô hấp thường gặp ở trẻ là viêm phổi và viêm thanh quản. Khi theo dõi nhịp thở của trẻ nếu thấy bé thở nhanh, hay thở rút ngực thì có nguy cơ mắc bệnh viêm phổi. Trường hợp trẻ khóc khàn, khó thở là dấu hiệu của viêm thanh quản. Bệnh sẽ trở nặng hơn khi trẻ có dấu hiệu sốt li bì, bỏ bú, co giật. Cha mẹ cần đưa trẻ đi khám ngay nếu thấy những dấu hiệu này.

Bác sĩ Nhi giải thích lý do trẻ hay bị viêm hô hấp và cách tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh 2
Khi có các triệu chứng viêm hô hấp nặng, mẹ cần đưa trẻ đế gặp bác sĩ - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em mắc bệnh suyễn sẽ có dấu hiệu ho kéo dài và thường ho về đêm. Trường hợp trẻ thường xuyên sổ mũi trong thời gian dài, liên tục chảy nước mũi rất có thể đã mắc bệnh VA. Một số trẻ thở khò khè nhưng vẫn bú mẹ tốt, tươi tỉnh thì nguyên nhân thông thường do đường thở mềm, lớn lên sẽ hết hiện tượng này.

Cách phòng và chăm sóc trẻ bị viêm hô hấp

Khi trẻ có các triệu chứng viêm hô hấp, mẹ cần thường xuyên nhỏ mũi, bôi dầu vào lòng bàn chân và chú ý đến nhiệt độ phòng. Mẹ có thể cho trẻ uống thuốc ho thảo dược theo hướng dẫn của bác sĩ. Nếu tình trạng không thuyên giảm, nên cho trẻ đi khám tại bệnh viện.

Để tăng cường sức đề kháng cho trẻ, mẹ cần đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Trong sinh hoạt hàng ngày cần cho trẻ sơ sinh bú mẹ đầy đủ, trẻ lớn có thể bổ sung thêm nước, các thức ăn dặm giàu dinh dưỡng.

Bác sĩ Nhi giải thích lý do trẻ hay bị viêm hô hấp và cách tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh 3
Mẹ cần đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng khi trẻ mắc bệnh viêm hô hấp - Ảnh minh họa: Internet

Trong sinh hoạt hàng ngày mẹ cần lưu ý đến nhiệt độ môi trường quanh trẻ, không nên để nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh. Trẻ nằm điều hòa ở nhiệt độ 27 độ C, tránh gió lùa sẽ tốt hơn so với nằm quạt. Mẹ không nên cho trẻ tắm quá lâu hoặc tắm nhiều lần trong ngày.

Bác sĩ Nhi giải thích lý do trẻ hay bị viêm hô hấp và cách tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh 4
Trẻ cần ngủ sâu giấc vào khung giờ vàng để tăng cường hệ miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, mẹ cần cho trẻ đi ngủ sớm và đúng giờ để cơ thể phát triển khỏe mạnh. Trẻ em cần đi vào giấc ngủ sâu từ khung giờ 9 giờ đêm – 5 giờ sáng để tạo miễn dịch, tăng sức đề kháng.

 Bác sĩ Trương Hữu Khanh

(Trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM)

Nóng lạnh bất thường, cẩn thận với 7 căn bệnh về đường hô hấp ở trẻ

Nóng lạnh bất thường, cẩn thận với 7 căn bệnh về đường hô hấp ở trẻ

Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch còn non kém nên các bé rất hay mắc các bệnh về đường hô hấp. Hãy cùng tìm hiểu những bệnh đường hô hấp ở trẻ nhỏ phổ biến.

Xem thêm
Từ khóa:   tại sao trẻ em dễ bị viêm hô hấp chăm sóc trẻ bị viêm hô hấp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày