9 đặc điểm nổi bật ở trẻ sơ sinh cha mẹ cần biết để nuôi con nhàn nhã

Khi vừa chào đời, đa phần các trẻ sơ sinh trông rất khác so với tưởng tượng của cha mẹ với đôi mắt sưng húp luôn nhắm tịt, đầu ít tóc, lông tơ đầy người. Thời gian trong bụng mẹ có thể khiến bộ dạng của trẻ vừa chào đời hơi lạ nhưng các bé sẽ nhanh chóng trở thành những thiên thần xinh đẹp.

Giai đoạn mệt mỏi của những ông bố bà mẹ khi chăm con sẽ trôi qua rất nhanh. Hiểu rõ về trẻ sơ sinh, cha mẹ sẽ không còn căng thẳng khi trong nhà có một em bé vừa chào đời. Theo Parents, dưới đây là những đặc điểm mà đứa trẻ chào đời nào cũng có.

Với điều kiện khô ráo, cuống rốn trẻ sơ sinh sẽ rụng trong vòng hai tuần. Mặt khác, cơ thể trẻ sơ sinh cần được làm sạch để tránh nhiễm khuẩn. Vì vậy, sau khi tắm cho trẻ xong, mẹ đừng quên lau khô cuống rốn. Một thời gian sau, cuống rốn sẽ tự khắc rơi ra, nếu cuống rốn rướm máu đôi chút, mẹ cũng đừng quá lo lắng.

Những tuần đầu tiên khi vừa chào đời nhiều trẻ sơ sinh có cảm giác khó chịu và đôi lúc không hợp tác vì vẫn chưa quen với thế giới ngoài bụng mẹ. Dù mẹ có kiệt sức khi chăm con thì vẫn hãy tiếp tục chiến đấu. Theo các chuyên gia, trẻ sơ sinh vẫn cảm nhận được sự che chở, gắn bó và yêu thương khi cha mẹ ở cạnh bên.

Vùng thóp hơi mềm

Hộp sọ trẻ sơ sinh đang trong quá trình phát triển nên cha mẹ đừng quá ngạc nhiên nếu phần thóp của trẻ trông có vẻ mềm. Theo các bác sĩ, nếu cha mẹ chạm tay vào vùng thóp này khi tắm sẽ không ảnh hưởng gì nhưng cần nhẹ tay.

Cân nặng trẻ sơ sinh cho biết trẻ đã bú đủ hay chưa

Trẻ sơ sinh cần được bú liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Sau mỗi 2 đến 3 giờ đồng hồ, trẻ sơ sinh cần được cha mẹ cho bú sữa. Nhiều bà mẹ đang cho con bú không thể biết chính xác con mình đã bú được lượng sữa bao nhiêu. Cân nặng của trẻ sẽ là chỉ số tốt nhất để mẹ biết được thể trạng của con. Theo các bác sĩ nhi khoa, cân nặng trẻ sơ sinh sẽ mất từ 5 đến 8% trong tuần đầu tiên nhưng sẽ tăng tốc trong tuần thứ hai.

Da trẻ sơ sinh sẽ bị khô

Mới sinh, bé sẽ có làn da mềm mịn, mượt mà. Tuy nhiên, việc ngâm mình trong môi trường nước ối hơn 9 tháng có thể sẽ khiến da trẻ bị khô sau khi chào đời khoảng 1 tháng. Mẹ đừng quá lo lắng với tình trạng này. Các mảng da khô sẽ lần lượt bị bong tróc.

Mẹ cũng có thể sử dụng một số sản phẩm kem dành cho trẻ sơ sinh giúp dưỡng ẩm cho da. Trong thời gian này, các vết đỏ, hăm tã, mụn cũng có thể xuất hiện trên da trẻ. Nếu cha mẹ muốn có những bức ảnh chụp cùng trẻ sơ sinh thật đẹp, hãy chụp trước thời điểm bé tròn 1 tháng tuổi.

Không cần giữ khư khư trẻ sơ sinh trong nhà

Sau 1 tháng, mẹ hãy cho trẻ sơ sinh làm quen với thế giới bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm sau sinh 1 tháng, mẹ có thể đưa trẻ đi dạo ở những khu vực không khí trong lành. Tuy nhiên, mẹ cần hạn chế trẻ tránh xa ánh nắng mặt trời nhiều tia cực tím, những người đang bị bệnh hay những nơi đông người.

Khóc là phương tiện giao tiếp của trẻ sơ sinh

Tiếng khóc là ngôn ngữ của bé yêu trong những năm đầu đời. Trẻ sơ sinh có thể khóc khi đói, khi lạnh, khi cần thay tã hay cần được cha mẹ giúp đỡ. Nhiều bậc cha mẹ có thể cảm thấy mệt mỏi với tiếng khóc của con nhưng sẽ dần quen và đi vào quỹ đạo trong những tuần tiếp theo.

Trẻ sơ sinh ngủ rất nhiều

Trẻ sơ sinh ngủ rất nhiều, bao gồm cả những giấc ngủ ngắn và giấc ngủ dài. Tuy nhiên, thông thường trẻ sẽ thức sau mỗi 2 – 3 giờ đồng hồ để bú sữa. Do đó, giấc ngủ của nhiều bà mẹ cũng bị gián đoạn theo. Từ tháng thứ 7 trở đi, nếu cân nặng trẻ bình thường, mẹ có thể cắt cữ bú đêm, tăng cường cho trẻ bú ngày để giấc ngủ ban đêm sâu hơn, chất lượng hơn.