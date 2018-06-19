10 loại thực phẩm giúp bé phát triển chiều cao tối đa trong giai đoạn vàng

Chăm sóc con 19/06/2018 11:20

Mẹ lo lắng về chiều cao của con? Chiều cao của con có vượt trội hơn bạn bè đồng trang lứa? Những thực phẩm dưới đây sẽ giúp bé phát triển chiều cao tối đa, vượt tiêu chuẩn theo từng giai đoạn.

Phát triển chiều cao tối đa để con không “thấp bé nhẹ cân” so với bạn bè luôn là vấn đề được các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm. Muốn chiều cao của bé tăng nhanh trong từng giai đoạn, cha mẹ cần lên kế hoạch để con có chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ dưỡng chất.

Theo trang MomJunction, để thúc đẩy sự phát triển chiều cao của trẻ, cha mẹ cần tăng cường cho con ăn những thực phẩm dưới đây.

Thực phẩm giúp bé tăng chiều cao

Sữa

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Sữa là nguồn dinh dưỡng cần bổ sung hàng ngày giúp bé phát triển chiều cao - Ảnh: Shutterstock

Sữa giàu canxi và là thực phẩm không thể thiếu được của trẻ em những năm đầu đời. Thức uống dinh dưỡng này sẽ giúp hệ xương bé thêm chắc khỏe. Vitamin A trong sữa giúp cơ thể hấp thụ tốt canxi. Sữa còn là nguồn dinh dưỡng cung cấp nhiều protein giúp phát triển các tế bào trong cơ thể trẻ. Vì vậy, hãy cho bé uống từ 2 – 3 ly sữa mỗi ngày để chiều cao vượt chuẩn.

Trái cây tươi và rau xanh

Tiêu thụ trái cây tươi và rau xanh cực kỳ quan trọng đối với việc phát triển chiều cao của bé. Nguồn thực phẩm này chứa nhiều chất xơ, vitamin, kali, folate. Vitamin A, vitamin C trong rau, củ, quả cũng giúp phát triển hệ xương và mô ở trẻ em.

Một số loại rau quả giàu vitamin A tiêu biểu như: Đu đủ, cà rốt, bông cải xanh, rau bina, khoai lang, xoài, dưa hấu, mơ. Trong khi đó, trái cây họ cam quýt đứng đầu danh sách trái cây chứa hàm lượng cao vitamin C.

Ngũ cốc

10 loại thực phẩm giúp bé phát triển chiều cao tối đa trong giai đoạn vàng - Ảnh 2
Ngũ cốc cũng là thực phẩm giúp bé thúc đẩy chiều cao - Ảnh: Shutterstock

Ngũ cốc được mệnh danh là kho chứa năng lượng của mọi người. Ngũ cốc giàu chất xơ, vitamin, sắt, magie, selen, calo… có vai trò quan trọng với trẻ từ giai đoạn ăn dặm. Mẹ có thể cho bé ăn nhiều gạo lứt, mì ống… để chiều cao tăng nhanh.

Bột yến mạch

Bột yến mạch là thực phẩm “vàng” hỗ trợ phát triển chiều cao cho trẻ. Bột yến mạch giàu protein thực vật giúp gia tăng khối lượng cơ, giảm mỡ. Bắt đầu bữa sáng bằng bột yến mạch là sự lựa chọn hàng đầu cho bé để tăng lợi thế chiều cao.

Trứng

Mẹ nên cho trẻ ăn từ 1 – 3 quả trứng mỗi ngày để phát triển chiều cao. Trứng giàu protein và vitamin B12 rất tốt cho trí não và sự phát triển toàn diện của trẻ.

Thịt gà

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Hệ cơ và mô của trẻ em sẽ phát triển nhanh khi chế độ ăn uống bổ sung nhiều thịt gà - Ảnh: Shutterstock

Thịt gà là thực phẩm chứa nguồn protein cao nhất trong các loại thịt động vật. Ăn thịt gà thường xuyên sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của hệ cơ và mô ở trẻ em.

Đậu nành

Trong danh sách các thực phẩm giàu protein thực vật, đậu nành đứng ở vị trí đầu tiên. Protein trong đậu nành ở dạng tinh khiết nhất, tác động nhiều đến quá trình phát triển hệ xương và cơ ở trẻ em.

Các chế phẩm từ sữa

10 loại thực phẩm giúp bé phát triển chiều cao tối đa trong giai đoạn vàng - Ảnh 4
Các chế phẩm từ sữa cung cấp một lượng lớn vitamin D và canxi thúc đẩy chiều cao của bé - Ảnh: Shutterstock

Các chế phẩm từ sữa bao gồm pho mát, phô mai và sữa chua là nguồn thực phẩm giàu vitamin A, B, D, E, protein, canxi… Vitamin D và canxi trong những loại thực phẩm này sẽ giúp cơ thể bé tăng trưởng chiều cao nhanh chóng.

Thịt bò

Đây là loại thịt đỏ chứa hàm lượng protein cao đồng thời cung cấp cho trẻ nhiều chất sắt. Mẹ có thể đa dạng thực đơn bữa ăn trong tuần cho bé bằng các món ăn chế biến từ thịt bò.

Cá hồi, cá ngừ và rất nhiều loại cá lành tính khác sẽ cung cấp một lượng lớn vitamin D và protein cho trẻ em. Trẻ em thường xuyên ăn cá ngừ sẽ phát triển chiều cao vượt trội.

Biết được 10 thực phẩm giúp bé tăng chiều cao nói trên, mẹ sẽ không còn phải thắc mắc nên cho con ăn gì trong bữa ăn hàng ngày để trẻ khỏi thấp bé, nhẹ cân. 

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