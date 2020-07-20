Cách phối đồ cho người lùn bắp chân to che khuyết điểm cực hay

Việc hiểu được khuyết điểm trên cơ thể là điều quan trọng, tiếp đến chỉ cần bạn nắm được những tuyệt chiêu mix đồ sau đây thì việc che khuyết điểm trở nên cực kỳ dễ dàng ai cũng có thể làm.

Cách phối đồ cho người lùn bắp chân to không phải cô nàng nào cũng có thể thực hiện thành công nếu không nắm được những công thức mix đồ hiệu quả.

Làm sao khắc phục cả hai khuyết điểm cùng lúc, nhưng nhất định phải thời trang và hợp chất là điều vô cùng khó.

Đối với những cô nàng có chiều cao khiêm tốn không tránh khỏi việc khó khăn trong cách chọn lựa quần áo, nhưng lại kèm thêm khuyết điểm bắp chân to thì đau đầu lại càng thêm đau.

Tìm hiểu cách phối đồ cho người lùn bắp chân to

Nhưng không có gì là không thể, thật ra những mẹo trong cách phối đồ cho người lùn bắp chân to rất đa dạng, những kiểu mix đồ đơn giản cực hiệu quả bạn có thể tham khảo như sau:

Quần jean cạp cao mix cùng áo croptop

Cách phối đồ cho người chân to và ngắn đơn giản nhất là quần jean cạp cao có ống suông mix cùng áo croptop.

Quần jean là một trong những trang phục cơ bản nhất, nhiều cô nàng có bắp chân to thường tỏ ra rất e ngại khi mặc quần jean.

Đối với quần jean, nếu bạn có chiều cao khiêm tốn thì nên chọn những quần cạp cao sẽ là cách giúp bạn cao lên trông thấy.

Nhưng nếu bạn có bắp chân to không nên chọn những quần có màu sắc quá sáng, kiểu quần bó sát. Hãy chọn kiểu quần ống suông vừa phải để không làm lộ rõ khuyết điểm.

Bên cạnh đó việc mix cùng áo croptop sẽ khiến bạn trở nên thon gọn hơn là tạo điểm nhấn cho style thời trang của bạn.

Quần tây ống suông mix áo trễ vai

Tương tự quần jean ống suông, những kiểu quần tây ống suông đang trở thành trend hot được những cô nàng yêu thích thời trang lựa chọn. Kiểu quần này phù hợp với cả mọi thân hình, những ai hơi mũm mĩm cũng có thể “bon chen” được.

Quần ống suông mix áo trễ vai là lựa chọn hoàn hảo cho cô nàng có bắp chân to

Với chất liệu nhẹ và kiểu dáng thoải mái giúp các nàng tự tin di chuyển vô cùng nhẹ nhàng. Nếu bạn hướng đến sự thanh lịch có thể kết hợp với những chiếc áo sơ mi để đóng thùng rất phù hợp với môi trường công sở.

Còn nếu bạn muốn thể hiện sự tự tin và năng động thì áo croptop hoặc áo trễ vai lộ phần xương quai xanh quyến rũ sẽ là sự lựa chọn tối ưu, vừa "hack" dáng vừa khoe phần vai trần hút ánh nhìn.

Chân váy midi mix áo thun

Cách mix đồ cho người chân to cho cô gái yêu sự nhẹ nhàng đằm thắm chính là nhờ vào chân váy midi.

Một item cực hoàn hảo là váy chân váy midi có độ rũ nhẹ dàng với chiều dài qua đầu gối sẽ giúp vừa vặn che đi bắp chân to.

Chân váy midi dài qua gối giúp "nấm lùn" ăn gian chiều cao trông thấy

Nếu bạn chọn những loại chân váy có hoạ tiết hoa giúp thêm nét nổi bật thì khi mix cùng áo thun, bạn nên lưu ý tránh chọn những kiểu áo có hoạ tiết dày đặc sẽ khiến bộ trang phục thêm phần rối mắt, giảm độ thời trang.

Chân váy xếp ly mix áo sơ mi

Bên cạnh đó, chân váy xếp ly dáng dài cũng là một trong những trang phục nên có trong tủ đồ của những cô nàng chân ngắn.

Với những đường xếp ly dọc sẽ khiến bạn trông cao lên vài cm, giúp tạo sự thon gọn, từ đó che đi khuyết điểm một cách tinh tế.

Đối với chân váy xếp ly mix với áo sơ mi trông sẽ đẹp mắt hơn, tăng độ thanh lịch cho chủ nhân, rất phù hợp với những ai yêu thích style nhẹ nhàng nhưng vẫn lịch sự.

Maxi liền thân

Đầm maxi lại là một trong những cách phối đồ cho người lùn bắp chân to nghe có vẻ vô lý?

Bạn không nghe nhầm đâu! Maxi có nhiều loại, thực chất những kiểu dáng maxi có chiều dài phủ phê quả thực không phù hợp với cô nàng chân ngắn.

Nhưng maxi dài gần đến mắt cá chân lại khác. Đối với maxi là kiểu trang phục cho những ai không có nhiều thời gian mix áo và quần, chỉ cần chọn được một kiểu đầm ưng ý sẽ tiết kiệm được khá nhiều sức lực.

Maxi giúp bạn che được khuyết điểm và tăng thêm độ mềm mại, nhẹ nhàng

Bạn sẽ trở nên vô cùng duyên dáng và bay bổng nhờ vào những kiểu maxi có độ xoè và chất liệu nhẹ nhàng.

Thêm vào đó là một đôi giày cao gót thì chẳng có gì là không tự tin cả, vì lúc này bạn trông thật xinh đẹp và hoàn hảo.

Đối với cô gái có vòng eo nhỏ gọn, có thể chọn những kiểu đầm bó sát ở phần eo để tăng sự tập trung của người nhìn vào phần eo quyến rũ mà giảm đi sự chú ý đến những khuyết điểm khác.

Chân váy chữ A mix áo trễ vai hoặc áo thun

Chân váy chữ A được xem như một cách cứu cánh nếu bạn đang không có ý tưởng nào để mix đồ cho người chân to. Phần belt hay đai nơ to ở eo sẽ tạo ra điểm nhấn chính, với độ xòe vừa phải giúp bạn tôn dáng nổi bật.

Chân váy chữ A kèm belt sẽ tạo điểm nhấn và che được bắp chân to

Nên lưu ý chọn những kiểu váy chữ A có chiều dài qua gối để che đi bắp chân to. Thêm vào đó là chọn kiểu áo mix cùng rất quan trọng.

Một ý tưởng cho chân váy chữ A nên mix cùng áo blouse và giày cao gót để tăng sự thanh lịch, hoặc những kiểu áo phông trễ vai phối cùng một đôi sneaker cá tính thêm nét trẻ trung năng động.

Váy hai dây mix cùng áo khoác mỏng

Bạn nên chọn những dáng váy dài qua đầu gối với những màu sắc tối, sau đó mix cùng một chiếc áo len mỏng với màu sắc nổi bật hơn bên ngoài.

Chằng hạn như váy hai dây màu đen mix với áo len hơi lệch vai màu trắng bên ngoài.

Cách mix như vậy nhằm mục đích giúp tôn dáng và tăng sự tập trung vào phần có màu sắc sáng hơn chính là phần áo của bạn, từ đó hạn chế việc bị lộ rõ những khuyết điểm không mong muốn.

Loại trang phục này cũng rất dễ chọn phụ kiện đi kèm như nón cói, túi tote và thêm một đôi bata nữa là bạn trở nên vô cùng xinh xắn và đúng như trend hot hiện nay.

Những lưu ý quan trọng khi mix đồ cho người lùn có bắp chân to

Mẹo chọn màu sắc

Những người có thân hình mũm mĩm muốn che đi thân hình ngấn mỡ của mình thường chọn những màu sắc trầm, trang phục tối giản đem lại hiệu quả cao.

Trước tiên để tìm hiểu cách mix đồ cho người chân to, bạn cũng có thể áp dụng cách chọn màu sắc như những cô nàng mũm mĩm, ưu tiên những màu tối, đặc biệt là màu đen.

Đây là một cách rất đơn giản, nếu cùng một kiểu quần nhưng màu tối lúc nào chúng ta cũng thấy chân trông thon gọn hơn hẳn.

Nếu bạn mang thêm một đôi giày cao gót hoặc đôi boot cá tính thì chiều cao sẽ “ăn gian” lên một cách đáng kể.

Mẹo chọn hoạ tiết

Nếu bạn chọn những kiểu quần có hoạ tiết quá nổi bật hay rối mắt sẽ khiến người nhìn chỉ tập trung chú ý đến phần chân của bạn, vô tình làm nổi bật lên khuyết điểm bắp chân to một cách rõ ràng.

Chính vì điều này, khi phối đồ bạn cần chú ý đến hoạ tiết, càng tối giản càng tốt.

Hạn chế những trang phục quá ngắn

Mặc dù những kiểu váy hay đầm ngắn trên đầu gối khi nhìn hình những cô mẫu ảnh diện trông rất quyến rũ và thon dáng. Nhưng đối với trường hợp của người có bắp chân to thì hoàn toàn không phù hợp.

Cần lưu ý về màu sắc, độ dài và hoạ tiết để phối đồ cho phù hợp

Đây là một cách trực diện làm lộ rõ ràng hai khuyết điểm lớn nhất của bạn, vì vậy nên hạn chế tối đa.

Mặc dù chỉ qua một vài mẹo tạo dáng và sửa ảnh, bạn vẫn có thể “sống ảo” lung linh, nhưng khi đi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè thì điều này lại làm giảm độ tự tin của bạn xuống một cách đáng kể.

Hy vọng với những chia sẻ cách phối đồ cho người lùn bắp chân to, bạn đã nắm được bí quyết với những cách phối đồ đơn giản, đem lại hiệu quả cao. Từ đó giúp bạn tự tin, toả sáng và tăng thêm độ quyến rũ trong mọi tình huống.