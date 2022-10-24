Pha Lê cho con gái lai Hàn uốn tóc xoăn "bà thím" lạ mắt nhưng đáng yêu hết nấc khiến dân mạng phải "đổ gục"

Bài học làm mẹ 24/10/2022 11:52

Dân mạng "tan chảy" với hình ảnh con gái Pha Lê có mái tóc xoăn độc lạ chuẩn "bà thím" Hàn Quốc" nhưng vô cùng dễ thương.

Trong những năm trở lại đây, xu hướng làm tóc đẹp cho bé gái ngày càng được phổ biến rộng rãi, với hàng loạt mẫu sáng tạo, độc đáo, thậm chí có vô vàn sự lựa chọn về phong cách cho bé. Cập nhật những “hot trend” thời thượng, mới đây, ca sĩ Pha Lê gây chú ý khi đưa con gái 2 tuổi ra salon để tạo kiểu tóc xoăn xù mì trông vô cùng lạ mắt.

Pha Lê cho con gái lai Hàn uốn tóc xoăn 'bà thím' lạ mắt nhưng đáng yêu hết nấc khiến dân mạng phải 'đổ gục' - Ảnh 1

Pha Lê cho con gái lai Hàn uốn tóc xoăn "bà thím". (Ảnh minh họa: Internet)

Mái tóc mới bồng bềnh của con gái Pha Lê được nhiều người nhận xét là giống kiểu tóc đặc trưng của các bà thím Hàn Quốc. Thậm chí, em bé đáng yêu đến mức chỉ cần nhìn một giây thôi cũng phải "đổ gục". Chính vì sở hữu mái tóc có 1-0-2 như vậy nên nhiều người ví con gái Pha lên trông như bà thím Hàn Quốc. Theo đó, cộng đồng mạng thích thú bình luận:

"Trời ơi, bà thím Hàn Quốc đây mà",

"Chài ơi, Hàn Quốc chính hiệu luôn",

“Bé xinh quá”...

Pha Lê cho con gái lai Hàn uốn tóc xoăn 'bà thím' lạ mắt nhưng đáng yêu hết nấc khiến dân mạng phải 'đổ gục' - Ảnh 2
Con gái Pha Lê có mái tóc xoăn xù mì đáng yêu sau khi được mẹ dẫn đi "biến hình". (Ảnh: Pha Lê)
Pha Lê cho con gái lai Hàn uốn tóc xoăn 'bà thím' lạ mắt nhưng đáng yêu hết nấc khiến dân mạng phải 'đổ gục' - Ảnh 3
Bé Ốc được dân mạng thích thú cho rằng giống "bà thím" Hàn Quốc. (Ảnh: Pha Lê)

Theo như Pha Lê chia sẻ, việc dẫn cón gái đi biến hình là để chuẩn bị cho việc mừng sinh nhật sắp tới của cô. Với kiểu tóc mới, con gái Pha Lê ra dáng búp bê nhỏ, trông càng tinh nghịch và đáng yêu hơn. Được biết, con gái Pha Lê (tên gọi thân mật là Bé Ốc), cô bé vừa tròn 2 tuổi cách đây không lâu. Bé Ốc là con gái đầu lòng của Pha Lê với một doanh nhân người Mỹ gốc Hàn. Sau khi bố mẹ ly hôn, Ốc sống chung với mẹ nhưng được tạo điều kiện để thường xuyên được gặp bố.

Pha Lê cho con gái lai Hàn uốn tóc xoăn 'bà thím' lạ mắt nhưng đáng yêu hết nấc khiến dân mạng phải 'đổ gục' - Ảnh 4
Pha Lê và con gái - Bé Ốc. (Ảnh: FB Pha Lê)

Pha Lê cho con gái lai Hàn uốn tóc xoăn 'bà thím' lạ mắt nhưng đáng yêu hết nấc khiến dân mạng phải 'đổ gục' - Ảnh 5

Những bức ảnh của bé Ốc hiện vẫn đang thu hút sự chú ý không nhỏ của cư dân mạng, nhiều người đã để lại những bình luận bày tỏ yêu thích trước vẻ đáng yêu và mái tóc xoăn xù chuẩn “bà thím” của con gái Pha Lê. Quả thật tuy có sở hữu mái tóc "chẳng giống ai", nhưng không thể phủ nhận rằng đấy chính là một đặc điểm vô cùng đáng yêu của cô bé, làm bé không lẫn đi đâu được.

Bé gái Việt 5 tuổi xinh như thiên thần đi làm tóc được dân tình rần rần "xin vía" nườm nượp

Bé gái Việt 5 tuổi xinh như thiên thần đi làm tóc được dân tình rần rần "xin vía" nườm nượp

Cô bé sở hữu gương mặt búp bê xinh xắn cùng thành tích nghệ thuật nổi bật.

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Từ khóa:   ca sĩ Pha Lê Pha Lê tóc xoăn bà thím

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