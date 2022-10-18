Bé gái Việt 5 tuổi xinh như thiên thần đi làm tóc được dân tình rần rần "xin vía" nườm nượp

Đoạn clip đã nhanh chóng thu hút được gần 16 nghìn lượt yêu thích. Không ít người nhận ra, cô bé dễ thương đó là mẫu nhí quen thuộc Cherry An Nhiên (5 tuổi) ở Hà Nội. Không chỉ là gương mặt được yêu thích trên MXH, bé còn là người mẫu nhí được nhiều nhãn hàng, nhà thiết kế chú ý và còn từng đóng 1 vai nhỏ trong bộ phim truyền hình ăn khách Hương vị tình thân.

Mới đây, hình ảnh cô bé xinh xắn như búp bê đi làm tóc đã khiến cộng đồng mạng phải bất ngờ vì vẻ dễ thương, đáng yêu. Rất nhiều mẹ bỉm sữa đã khen ngợi cô bévà thầm ước mình sẽ có một cô công chúa nhỏ dễ thương như vậy.

Trước những luồng thông tin này, nhiều người cho rằng việc bắt trẻ phải kiếm tiền quá sớm cũng là điều không nên. Tuy nhiên, đáp lại ý kiến trên, chị Nguyễn Ly Ly, mẹ của Cherry cho biết đây là khoản tiền xứng đáng với công sức lao động chân chính của con gái nên chị rất tự hào.

Tuy còn nhỏ nhưng Cherry đã có tác phong làm việc rất chuyên nghiệp và em còn rất chăm chỉ và nhiệt huyết với việc mình đang làm. Có thể nói tác phong và độ chuyên nghiệp không thua kém gì người lớn. Cũng chính vì thế mà tiền thù lao của Cherry có những tháng lên tới 60 triệu đồng.

Để quản lý số tiền này, mẹ của Cherry tiết lộ: "Mình đã lập một tài khoản riêng với tên sở hữu chính chủ là Cherry để gửi hết tiền cát-xê con kiếm được vào đó. Sau này lớn lên mình sẽ để con sử dụng với mục đích phù hợp. Ngoài ra thì mình dành một khoản để mua bảo hiểm cho con nữa. Mình là một bà mẹ vừa nghiêm khắc vừa chiều con, mình dạy Cherry phải biết quý trọng đồng tiền do sức lao động của chính mình làm ra, chứ không để con tiêu xài bừa bãi khi có nhiều tiền trong tay”.

Mẹ của Cherry đã phải hy sinh rất nhiều thời gian và công sức của mình để đồng hành cùng con. Chị tâm sự, nhiều lúc thương con gái vô cùng vì lịch diễn, lịch luyện tập dày đặc, rồi có khi phải thức đến tận khuya mới xong việc. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt con chị thấy được sự quyết tâm và hơn ai hết chị hiểu và đồng cảm với con để tiếp tục đồng hành cùng con với niềm đam mê của bé. Bên cạnh thời gian học hành và lịch diễn, chị cũng luôn hướng con tới các hoạt động thiện nguyện. Thông qua những chuyến đi tặng quà từ thiện cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, chị Nguyễn Ly Ly muốn dạy con về sự sẻ chia, sự đồng cảm trong cuộc sống.

Công việc phải tiếp xúc với son phấn và thời trang từ sớm, nhưng chị Ly Ly luôn hết sức cẩn trọng để tránh gây ảnh hưởng tới cuộc sống của bé. Có lần cô bé cũng mè nheo mẹ vì không được mặc đồ điệu đà khi đi học, lúc đó chị lại nói với con rằng: "Trang phục của con cũng giống như các bạn thôi, con chỉ nên ngại ngùng khi con làm điều xấu, còn với những bộ quần áo thường ngày, con chỉ cần mặc đơn giản đã đủ đẹp rồi". Ngoài ra, để tránh gây hại cho da của con gái, mẹ của bé cũng luôn lưu ý chọn mỹ phẩm có nguồn gốc thiên nhiên và luôn làm sạch, dưỡng da cho bé sau một lần phải đi diễn về.

Cái tên Cherry được nhiều nhãn hàng tìm kiếm. Nhưng không vì thế, chị Ly ép con phải làm việc quá nhiều, chị luôn là người lựa chọn và cân nhắc những công việc phù hợp với con để đám bảo sức khỏe cho con. Với chị, sức khỏe của con là quan trong hơn cả.

Chị nói: "Mình để Cherry làm vì con thích chụp ảnh, diễn thời trang, chứ gia đình mình chưa bao giờ ép con phải làm gì cả. Mình đã từ chối khá nhiều job có thù lao cao rồi đấy chứ, bởi vì sức khỏe của con quan trọng hơn. Và mình cũng muốn tuổi thơ của con được trải nghiệm tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất, đúng với lứa tuổi, chứ không phải ngày nào 2 mẹ con cũng ôm nhau đi chụp bất kể nắng mưa, sáng tối đâu".

Bé mới chỉ 5 tuổi và còn cả một chặng đường dài phía trước. Nhưng với gương mặt xinh xắn và lòng đam mê với nghề cùng sự kèm cặp, định hướng của gia đình, chắc chắn cô bé sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật.