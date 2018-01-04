Những bài thơ Tết đang vào nhà hay cho bé học

Ngày Tết luôn mang nhiều niềm vui, nô nức và mới lạ cho các bé, nhất là các bé mẫu giáo hay cấp 1. Cùng xem những bài thơ Tết đang vào nhà để dạy các bé đọc và học trong bài thôi. Chắc chắn giây phút bé đọc những bài thơ về chủ đề Tết đang vào nhà sẽ mang lại không khí vui vẻ, nhiều tiếng cười cho cả gia đình đấy ạ.
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Ngày Tết Nguyên đán 2018 đang đến rất gần rồi, hòa chung không khí nô nức đón chào năm mới thì cũng không thể thiếu những bài thơ hay dành cho các bé cùng đọc, học và cảm nhận Tết được ý nghĩa và rõ ràng hơn. Trong đó nổi bật lên là bài thơ Tết đang vào nhà của tác giả Nguyễn Hồng Kiên được rất nhiều bé cũng như bố mẹ, thầy cô yêu thích. Cùng lắng nghe bài thơ này cũng như là tìm hiểu thêm nhiều bài thơ hay cho các bé về chủ đề Tết đang vào nhà được giới thiệu trong bài nữa nhé.
Những bài thơ Tết đang vào nhà hay cho bé đọc dịp Tết này
Trước tiên, mời các bạn cùng xem nội dung bài thơ Tết đang vào nhà của tác giả Nguyễn Hồng Kiên như sau:
Tranh thơ Tết đang vào nhà. Ảnh: Internet
Tết đang vào nhà
Tác giả: Nguyễn Hồng Kiên
Tết đang vào nhà
Hoa đào trước ngõ
Cười vui sáng hồng
Hoa mai trong vườn
Rung rinh cánh trắng
Sân nhà đầy nắng
Mẹ phơi áo hoa
Em dán tranh gà
Ông treo câu đối
Têt đang vào nhà
Sắp thêm một tuổi
Trời đất nở hoa
Bài thơ Tết đang vào nhà khá ngắn gọn, vần, rất dễ dạy cho các bé mẫu giáo đọc và học thuộc lòng theo, nhất là khi các bé mẫu giáo còn nhỏ, khả năng ngôn ngữ nhiều hạn chế cũng như tính cách hiếu động, hay quên. Bên cạnh đó, lời thơ đơn giản, dễ hình dung giúp bé hiểu thêm ý nghĩa, cảm nhận rõ hơn về không khí Tết, biết được rằng khi hoa đào, hoa mai nở chính là dấu hiệu báo trước của một mùa Xuân, ngày Tết cổ truyền dân tộc đang đến rất gần. Ngày Tết đến, cả nhà cùng nhau trang trí, dọn dẹp lại căn nhà với mẹ phơi quần áo mới, đẹp (áo hoa), em bé trong bài thì dán tranh gà, và ông thì treo câu đối. Bố mẹ và thầy cô vừa dạy bé học vừa có những gợi mở cho bé thì bé sẽ học rất nhanh và phát triển ngôn ngữ và tư duy hiệu quả đấy nhé.
Cùng xem thêm những bài thơ Tết hay cùng chủ đề này nữa được trình bày ở dưới đây nhé bố mẹ thầy cô.
Bài thơ Bé đón Tết đang vào nhà
Bé đọc thơ Tết đang vào nhà cả nhà cùng vui. Ảnh: Internet
Bé vẫy giao thừa chào xuân gõ cửa
Bé vui hớn hở đón tết đoàn viên
Đầu năm lấy hên bằng câu kính chúc
Chúc ông chúc bà sống khỏe sống lâu
Lộc phước an khang cháu con thảo hiếu
Chúc bác chúc cô tràn dư hạnh phúc
Chúc cậu chúc dì ngập phúc an khang
Chúc chị chúc anh một năm an lành
Chúc các em nhỏ ăn nhanh chóng lớn
Năm Mậu Tuất đến thật nhiều điều may
Xuân mới đón ngay bao lì xì đỏ.
Kính chúc! Kính chúc!
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Bé vui đón Tết đang vào nhà
Mùa xuân con xin chúc
Một năm mới phát tài
Cả gia đình thịnh vượng
Luôn đầy ắp tiếng cười
Hạnh phúc tràn đầy tim
Ấm áp mãi bên nhau.
Thơ vui đón Tết đang vào nhà. Ảnh: Internet
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Bé đi chợ Tết, đón Tết đang về
Chiếc xe ba bánh
Bố mới mua về
Bé chở búp bê
Đi chơi chợ Tết
"Búp bê đừng sợ
Yên tâm chị đèo"
Búp bê nghe vậy
Mắt cười trong veo
Bé hát, bé reo
Đạp xe quay tít
Bé đi chợ Tết.
Tranh thơ các bé đón Tết đang vào nhà vui vẻ bên nhau. Ảnh: Internet
Hy vọng những bài thơ Tết đang vào nhà trên đây có thể có ích cho bố mẹ và các thầy cô giáo soạn giáo án thơ Tết đang vào nhà giúp các bé hiểu và cảm nhận rõ hơn về không khí Tết. Hơn nữa, chắc chắn cả gia đình sẽ có những giây phút vui vẻ bên nhau khi bé đọc những bài thơ Tết thế này đấy. Chúc bạn và cả gia đình có một cái Tết 2018 thật an vui, nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé.