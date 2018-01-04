Những bài thơ Tết đang vào nhà hay cho bé học

Trước tiên, mời các bạn cùng xem nội dung bài thơ Tết đang vào nhà của tác giả Nguyễn Hồng Kiên như sau:

Ngày Tết Nguyên đán 2018 đang đến rất gần rồi, hòa chung không khí nô nức đón chào năm mới thì cũng không thể thiếu những bài thơ hay dành cho các bé cùng đọc, học và cảm nhận Tết được ý nghĩa và rõ ràng hơn. Trong đó nổi bật lên là bài thơ Tết đang vào nhà của tác giả Nguyễn Hồng Kiên được rất nhiều bé cũng như bố mẹ, thầy cô yêu thích. Cùng lắng nghe bài thơ này cũng như là tìm hiểu thêm nhiều bài thơ hay cho các bé về chủ đề Tết đang vào nhà được giới thiệu trong bài nữa nhé.

Tết đang vào nhà

Tranh thơ Tết đang vào nhà. Ảnh: Internet

Tác giả: Nguyễn Hồng Kiên

Tết đang vào nhà

Hoa đào trước ngõ

Cười vui sáng hồng

Hoa mai trong vườn

Rung rinh cánh trắng

Sân nhà đầy nắng

Mẹ phơi áo hoa

Em dán tranh gà

Ông treo câu đối

Têt đang vào nhà

Sắp thêm một tuổi

Trời đất nở hoa

Bài thơ Tết đang vào nhà khá ngắn gọn, vần, rất dễ dạy cho các bé mẫu giáo đọc và học thuộc lòng theo, nhất là khi các bé mẫu giáo còn nhỏ, khả năng ngôn ngữ nhiều hạn chế cũng như tính cách hiếu động, hay quên. Bên cạnh đó, lời thơ đơn giản, dễ hình dung giúp bé hiểu thêm ý nghĩa, cảm nhận rõ hơn về không khí Tết, biết được rằng khi hoa đào, hoa mai nở chính là dấu hiệu báo trước của một mùa Xuân, ngày Tết cổ truyền dân tộc đang đến rất gần. Ngày Tết đến, cả nhà cùng nhau trang trí, dọn dẹp lại căn nhà với mẹ phơi quần áo mới, đẹp (áo hoa), em bé trong bài thì dán tranh gà, và ông thì treo câu đối. Bố mẹ và thầy cô vừa dạy bé học vừa có những gợi mở cho bé thì bé sẽ học rất nhanh và phát triển ngôn ngữ và tư duy hiệu quả đấy nhé.

Cùng xem thêm những bài thơ Tết hay cùng chủ đề này nữa được trình bày ở dưới đây nhé bố mẹ thầy cô.

Bài thơ Bé đón Tết đang vào nhà



Bé đọc thơ Tết đang vào nhà cả nhà cùng vui. Ảnh: Internet

Bé vẫy giao thừa chào xuân gõ cửa

Bé vui hớn hở đón tết đoàn viên

Đầu năm lấy hên bằng câu kính chúc

Chúc ông chúc bà sống khỏe sống lâu

Lộc phước an khang cháu con thảo hiếu

Chúc bác chúc cô tràn dư hạnh phúc

Chúc cậu chúc dì ngập phúc an khang

Chúc chị chúc anh một năm an lành

Chúc các em nhỏ ăn nhanh chóng lớn

Năm Mậu Tuất đến thật nhiều điều may

Xuân mới đón ngay bao lì xì đỏ.

Kính chúc! Kính chúc!

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Bé vui đón Tết đang vào nhà

Mùa xuân con xin chúc

Một năm mới phát tài

Cả gia đình thịnh vượng

Luôn đầy ắp tiếng cười

Hạnh phúc tràn đầy tim

Ấm áp mãi bên nhau.

Thơ vui đón Tết đang vào nhà. Ảnh: Internet

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Bé đi chợ Tết, đón Tết đang về

Chiếc xe ba bánh

Bố mới mua về

Bé chở búp bê

Đi chơi chợ Tết

"Búp bê đừng sợ

Yên tâm chị đèo"

Búp bê nghe vậy

Mắt cười trong veo

Bé hát, bé reo

Đạp xe quay tít

Bé đi chợ Tết.



Tranh thơ các bé đón Tết đang vào nhà vui vẻ bên nhau. Ảnh: Internet

Hy vọng những bài thơ Tết đang vào nhà trên đây có thể có ích cho bố mẹ và các thầy cô giáo soạn giáo án thơ Tết đang vào nhà giúp các bé hiểu và cảm nhận rõ hơn về không khí Tết. Hơn nữa, chắc chắn cả gia đình sẽ có những giây phút vui vẻ bên nhau khi bé đọc những bài thơ Tết thế này đấy. Chúc bạn và cả gia đình có một cái Tết 2018 thật an vui, nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé.