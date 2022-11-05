Nguy hiểm rình rập: Thịt đã qua xử lý gắn liền với nguy cơ mắc bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bài học làm mẹ 05/11/2022 18:31

Một nghiên cứu mới cho thấy trẻ em thường xuyên ăn các loại thịt đã được chế biến sẵn như thịt xông khói và xúc xích có thể tăng nguy cơ mắc bệnh bạch cầu, trong khi rau và các sản phẩm từ đậu nành có thể giúp bảo vệ chống lại ung thư.

Nguy hiểm rình rập: Thịt đã qua xử lý gắn liền với nguy cơ mắc bệnh bạch cầu ở trẻ em - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trong số 515 trẻ em và thanh thiếu niên Đài Loan có và không mắc bệnh bạch cầu cấp tính, những người ăn thịt và cá đã được chữa khỏi hơn một lần một tuần có nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn 74% so với những người hiếm khi ăn những thực phẩm này.

Mặt khác, những đứa trẻ thường ăn rau và các sản phẩm từ đậu nành, như đậu phụ, có khoảng một nửa nguy cơ mắc bệnh bạch cầu so với những đứa trẻ xa lánh rau và đậu nành.

Nguy hiểm rình rập: Thịt đã qua xử lý gắn liền với nguy cơ mắc bệnh bạch cầu ở trẻ em - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các phát hiện được báo cáo trên tạp chí trực tuyến BMC Cancer chỉ ra mối liên quan giữa những thực phẩm này và nguy cơ mắc bệnh bạch cầu nhưng không chứng minh được nguyên nhân và kết quả.

Tuy nhiên, Chuyên gia nghiên cứu Christiani nói với tờ Reuters Health, dựa trên điều này và các nghiên cứu trước đó, ông và các đồng nghiệp của mình khuyến cáo rằng trẻ em không nên ăn nhiều thịt và cá đã được chế biến sẵn.

Trong quá trình đóng gói, thực phẩm được bảo quản và tạo hương vị bằng cách thêm muối, đường và hóa chất gọi là nitrit, thực phẩm cũng thường được hun khói. Nitrit là tiền chất của các hợp chất được gọi là nitrosamine, có khả năng thúc đẩy ung thư.

Ngược lại, rau và đậu nành chứa chất chống oxy hóa có thể giúp trung hòa những hợp chất tương tự.

Nguy hiểm rình rập: Thịt đã qua xử lý gắn liền với nguy cơ mắc bệnh bạch cầu ở trẻ em - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Christiani và các đồng nghiệp của ông phát hiện ra rằng trong số những trẻ em thường xuyên ăn thịt và cá đã được chế biến sẵn, những trẻ cũng ăn rau hoặc các sản phẩm từ đậu nành có nguy cơ mắc bệnh bạch cầu thấp hơn đáng kể.

Nghiên cứu bao gồm 145 trẻ em và thanh thiếu niên, từ 2 đến 20 tuổi, mắc bệnh bạch cầu cấp tính, mỗi người được kết hợp với ít nhất hai người khỏe mạnh cùng độ tuổi và giới tính. Các nhà nghiên cứu đã thu thập thông tin chi tiết về chế độ ăn uống của những người tham gia trước khi chẩn đoán ung thư trong trường hợp của nhóm so sánh trước khi tuyển dụng họ vào nghiên cứu.

Nguy hiểm rình rập: Thịt đã qua xử lý gắn liền với nguy cơ mắc bệnh bạch cầu ở trẻ em - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thịt nguội bao gồm các loại thực phẩm như thịt xông khói, giăm bông và xúc xích, cũng như các mặt hàng chủ lực của Trung Quốc như vịt muối khô, cá muối và xúc xích kiểu Trung Quốc.

Chuyên gia Christiani lưu ý, vì hầu hết các loại thịt đã qua xử lý đều chứa nitrit và nitrosamine, những phát hiện này cũng có thể áp dụng cho các nền văn hóa khác ở các nước khác nhau cho dù các loại thịt cụ thể trong chế độ ăn uống khác nhau ở các nước.

Theo India Express

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