Mách mẹ đơn thân 3 cách trả lời câu hỏi: 'Bố của con đâu?' mà không làm tổn thương trẻ

Ngay khi con trẻ bước vào mẫu giáo, bằng óc quan sát và sự tò mò thì khả năng bé nhận ra sự khác biệt của gia đình mình so với các bạn là rất cao. Hàng ngàn câu hỏi về người bố sẽ xuất hiện trong đầu bé tuy nhiên có thể bé sẽ chưa hỏi bạn ngay mà chỉ âm thầm giữ những nghi vấn đó trong lòng.

Dưới đây là những cách giúp mẹ đơn thân trả lời câu hỏi của con dễ dàng, không làm tổn thương tâm hồn non nớt của trẻ.

Nếu cảm thấy cách 1 quá khó thì các mẹ đơn thân có thể thử cách 2. Ngoài mẹ ra thì chắc chắn thú bông là những thứ thân thiết nhất với con trẻ và chúng sẽ luôn khiến con cảm thấy an toàn, dễ chịu.

Vậy nên, để con không phải mất quá nhiều thời gian suy nghĩ và lo lắng thì bạn nên chủ động trò chuyện với con. Tuy khi đó nhận thức của con chưa nhiều, nhưng nếu bạn chịu khó trò chuyện nhẫn nại và dịu dàng thì con sẽ dễ chấp nhận sự khác biệt của gia đình mình hơn.

Giúp con làm quen với sự khác biệt từ những thứ quen thuộc và thân thương nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nghĩ rằng mình đang làm trò ngớ ngẩn, hãy cùng con chơi một trò chơi nhập vai theo câu chuyện của bạn. Bạn có thể phân vai cho mỗi con thú bông và vị trí của chúng như bà, mẹ, bác hàng xóm,... đồng thời đề nghị con cùng đóng vai. Chắc chắn không có đứa trẻ nào lại từ chối trò chơi thú vị này.

Từ đó, theo câu chuyện của mình, bạn có thể giúp con hiểu rằng các bạn thú bông cũng là những gia đình đặc biệt, chỉ có mẹ - con mà không có bố. Từ đó, bé sẽ không thấy việc mình không có bố là điều gì bất thường nữa.

Cách 3: Giúp con dần dần hiểu chuyện

Cách này sẽ phù hợp với các mẹ đơn thân có con nhạy cảm và hay suy nghĩ. Trẻ cần thời gian để thích nghi với những khái niệm mới mẻ, những khác biệt của chúng so với các bạn đồng trang lứa.

Trong giai đoạn làm tư tưởng này, các mẹ cần đặc biệt chú ý đến thái độ và phản ứng của con. Điều quan trọng nhất các mẹ cần giúp con hiểu, đó là dù gia đình mình khác biệt nhưng chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc.

Đừng hoài nghi về khả năng thấu hiểu của con - Ảnh minh họa: Internet

Trả lời câu hỏi: "Bố của con đâu?" có thể sẽ là thử thách lớn nhất trong cuộc đời của mẹ đơn thân. Nhiều mẹ luôn lo sợ rằng con sẽ ghét bỏ mình khi biết sự thật nên không dám đối diện và thường tìm cách tránh né.

Mẹ đơn thân ơi, hãy đặt niềm tin vào đứa trẻ mình sinh ra và tự thân nuôi nấng. Dù khó chấp nhận, dù có thể cảm thấy tủi thân và thua thiệt nhưng chắc chắn con sẽ càng thêm yêu thương, trân trọng bạn hơn.