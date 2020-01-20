Không phải chỉ số IQ cao, chính 3 kỹ năng này mới giúp trẻ thành công hơn người

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng lực học, kiến thức sách vở, thậm chí chỉ số IQ không đóng vai trò quyết định trong thành công của trẻ. Sự quyết tâm, kiên trì và khả năng hợp tác với người khác mới là yếu tố quan trọng hàng đầu giúp trẻ thành công hơn người.

Không một người cha, người mẹ nào không muốn con của mình sống khỏe mạnh, thành công và hạnh phúc. Vậy yếu tố nào quyết định sự thành công của một đứa trẻ?

Vì thế, cha mẹ cần dạy con kỹ năng sống để giúp trẻ thành công trong tương lai. Dưới đây là 3 kỹ năng cha mẹ cần đặc biệt lưu ý khi dạy con.

Các nhà khoa học ở Mỹ đã tiến hành một nghiên cứu thú vị. Họ đã theo dõi cuộc sống của hơn 700 trẻ em ngay từ khi còn nhỏ đến 25 tuổi. Kết quả cho thấy, những đứa trẻ giỏi giao tiếp sẽ thành công hơn những đứa trẻ khác. Điều này chứng minh được kỹ năng xã hội vô cùng cần thiết khi trẻ trưởng thành.

Hầu hết các trường hợp, những đứa trẻ có kỹ năng giao tiếp tốt sau khi tốt nghiệp có công việc thuận lợi ở tuổi 25 và không gặp nhiều trở ngại lớn. Vì vậy kỹ năng giao tiếp tốt giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của trẻ.

Trẻ giao tiếp tốt sẽ thành công hơn trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, muốn con thành công hơn người, ngày từ nhỏ, cha mẹ cần dạy con kỹ năng giao tiếp. Trẻ được dạy kỹ năng này sẽ có cuộc sống vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh.

2. Tư duy sáng tạo

Thay vì chăm chăm những điểm số trong nhà trường, cha mẹ nên dạy con cách suy nghĩ sáng tạo ngay từ nhỏ. Điều này sẽ giúp trẻ giải quyết những tình huống bất thường xảy ra trong cuộc sống một cách dễ dàng mà không cần đến sự hỗ trợ của cha mẹ.

Dạy trẻ tư duy sáng tạo đã giúp trẻ thành công một nửa trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ không thể nào ở bên chăm sóc con mãi được, vì vậy hãy dạy con tự lập, tự giải quyết được những vấn đề khó khăn. Vì vậy chỉ với tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng nhanh mới giúp trẻ tìm ra con đường đúng đắn và tạo ra sự nghiệp của riêng mình.

3. Sự quyết tâm

Một trong những điều quan trọng nhất dẫn đến sự thành công chính là niềm đam mê, sự quyết tâm và kiên trì với các mục tiêu dài hạn.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, những người thành công, dù ở lĩnh vực nào đều không dựa vào chỉ số IQ cao mà là ý chí và sự quyết tâm rất lớn.

Không phải chỉ số IQ cao, sự quyết tâm mới là yếu tố quyết định thành công của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế chứng minh rằng, khả năng và tài năng bẩm sinh hầu như không ảnh hưởng đến những thành tựu trong cuộc sống khi trưởng thành. Sự kiên trì và quyết tâm mới thực sự là yêu tố giúp trẻ đạt thành công.

Do đó, ngay từ nhỏ, cha mẹ cần dạy con về việc đặt ra những mục tiêu dài hạn và sự quyết tâm cao độ để hoàn thành. Vì một người bình thường nhưng có sự quyết tâm sẽ thành công hơn so với một người có bộ óc thiên tài nhưng lại lười biếng, ù lì.

Chỉ cần lưu ý dạy con những kỹ năng này, chắc chắn khi trưởng thành, trẻ sẽ thành công hơn người.