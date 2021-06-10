Không kiêng khem khổ sở, mẹ bỉm ở cử 'tiên tiến' với thực đơn đa dạng giúp sữa về 'ào ào'

Sau khi sinh con, việc ăn uống của mẹ bỉm cũng kiêng khem nhiều thứ, phải ăn các món lợi sữa và đầy đủ chất dinh dưỡng mà vẫn không làm hại đến đường tiêu hoá "yếu ớt" của trẻ nhỏ. Điều này khiến cho các bà mẹ mới sinh con rất đau đầu.

Các mẹ bỉm có biết việc kiêng khem quá mức sẽ làm mất cân bằng về dinh dưỡng, mất cân bằng thể chất, ảnh hưởng đến tinh thần của người mẹ; ảnh hưởng luôn đến chất lượng sữa và số lượng sữa tiết ra cũng ít đi. Đồng cảm và thấu hiểu được tâm lý "ở cử" sau sinh này, chị Linh Sam đã có bài chia sẻ trên hội Yêu Bếp về nhiều thực đơn "ở cử" cho các mẹ bỉm cùng tham khảo. Chủ bài viết cho biết quan điểm ở cữ của gia đình cô hơi bị "tiên tiến" với tiêu chí kiêng làm chứ không kiêng ăn. Vì có người thân làm ngành Y nên cô rất tin tưởng và thoải mái chia sẻ quan điểm với mẹ bỉm sau sinh là ăn đa dạng, nghỉ ngơi đủ, tinh thần thoải mái thì sữa mới nhiều và chất lượng.

Cá bớp cũng rất bổ dưỡng cho mẹ bỉm sau sinh, kết hợp với uống nước hà thủ ô hàng ngày cho đen tóc, đỏ da bổ sung khí huyết - Ảnh: FBNV Linh Sam cũng cho biết thêm rằng quê cô bà đẻ không kiêng ăn tanh, chỉ kiêng đồ chua cay, đồ sống, lạnh và rau cải. Các bữa cơm "ở cử" này cũng được thực hiện với nhiều bà mẹ khác và cả mẹ lẫn con vẫn khoẻ mạnh. Bên cạnh đó, mẹ bỉm Linh Sam cũng nhắn nhủ rằng các mẹ nên kiêng làm việc nặng sớm, tránh đụng nước và tránh gió để giữ gìn sức khoẻ. Sau đây là một số mâm cơm "ở cử" của chị, các mẹ bỉm nhớ lưu lại để dùng dần nha:

Bà đẻ ăn tôm thì sữa vừa thơm vừa đặc - Ảnh: FBNV Cá bống cũng rất lành cho các mẹ ở cữ - Ảnh: FBNV Đuôi heo ăn sau sinh sẽ giúp các mẹ không bị đau lưng - Ảnh: FBNV Bà đẻ nên ăn món gì cũng phải có tí nghệ cho ấm bụng đẹp da nhé! - Ảnh: FBNV Cuống tim giòn ngon nấu với kỷ tử, vài vị thuốc bắc cùng hạt sen ăn bổ máu. Món bò rang gừng giúp phụ nữ sau sinh bổ sung nhiều chất sắt để tránh hoa mắt chóng mặt - Ảnh: FBNV Linh Sam chia sẻ ăn tôm rim sẽ lợi sữa và sữa cũng đặc và mát - Ảnh: FBNV Mướp nấu lạc ăn cũng nhiều sữa mà thơm lắm các mẹ ạ! - Ảnh: FBNV Linh Sam chia sẻ: 'Cơm cữ quê em nhất định phải có ngán: Mát, nhiều sữa, cực kì bổ dưỡng và lành tính cho người ốm bệnh, sản phụ' - Ảnh: FBNV Cua hai mo cứ bóc lớp mai cứng để lộ ra phần mai đang thay dở, ăn bùi thơm dẻo ngọt, cung cấp rất nhiều canxi cho mẹ và em bé - Ảnh: FBNV Ngoài việc chú trọng ăn uống sau sinh, các bác sĩ cũng khuyên rằng tùy theo điều kiện, thể lực của người mẹ mà sau 24 tiếng đầu, các mẹ đã có thể đi lại nhẹ nhàng, tắm được luôn, vừa loại bỏ mồ hôi bẩn trên cơ thể, tránh nhiễm trùng ngoài da, tinh thần cũng sảng khoái. Tuy nhiên, cần lưu ý, tắm trong thời gian nhanh từ 5 – 10 phút. Khi tắm xong lau khô toàn bộ cơ thể, mặc ấm, nhất là giữ ấm cổ, ngực và chân.

Món chiên đầy dầu mỡ 'thất thế', mẹ bỉm 'truyền tay' công thức ‘chân giò cuộn tiêu luộc’ vừa thanh đạm vừa bổ dưỡng Khi bạn đã quá ngán với các món chiên đầy dầu mỡ và không tốt cho sức khỏe, những món luộc vừa nhanh vừa dễ 'nuốt' là hợp lý nhất trong những bữa cơm gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-kieng-khem-kho-so-me-bim-o-cu-tien-tien-voi-thuc-don-da-dang-giup-sua-ve-ao-ao-408253.html