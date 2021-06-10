Không kiêng khem khổ sở, mẹ bỉm ở cử 'tiên tiến' với thực đơn đa dạng giúp sữa về 'ào ào'

Sau khi sinh con, việc ăn uống của mẹ bỉm cũng kiêng khem nhiều thứ, phải ăn các món lợi sữa và đầy đủ chất dinh dưỡng mà vẫn không làm hại đến đường tiêu hoá "yếu ớt" của trẻ nhỏ. Điều này khiến cho các bà mẹ mới sinh con rất đau đầu.
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Các mẹ bỉm có biết việc kiêng khem quá mức sẽ làm mất cân bằng về dinh dưỡng, mất cân bằng thể chất, ảnh hưởng đến tinh thần của người mẹ; ảnh hưởng luôn đến chất lượng sữa và số lượng sữa tiết ra cũng ít đi. Đồng cảm và thấu hiểu được tâm lý "ở cử" sau sinh này, chị Linh Sam đã có bài chia sẻ trên hội Yêu Bếp về nhiều thực đơn "ở cử" cho các mẹ bỉm cùng tham khảo.
Chủ bài viết cho biết quan điểm ở cữ của gia đình cô hơi bị "tiên tiến" với tiêu chí kiêng làm chứ không kiêng ăn. Vì có người thân làm ngành Y nên cô rất tin tưởng và thoải mái chia sẻ quan điểm với mẹ bỉm sau sinh là ăn đa dạng, nghỉ ngơi đủ, tinh thần thoải mái thì sữa mới nhiều và chất lượng.
Linh Sam cũng cho biết thêm rằng quê cô bà đẻ không kiêng ăn tanh, chỉ kiêng đồ chua cay, đồ sống, lạnh và rau cải. Các bữa cơm "ở cử" này cũng được thực hiện với nhiều bà mẹ khác và cả mẹ lẫn con vẫn khoẻ mạnh. Bên cạnh đó, mẹ bỉm Linh Sam cũng nhắn nhủ rằng các mẹ nên kiêng làm việc nặng sớm, tránh đụng nước và tránh gió để giữ gìn sức khoẻ.
Sau đây là một số mâm cơm "ở cử" của chị, các mẹ bỉm nhớ lưu lại để dùng dần nha:
Ngoài việc chú trọng ăn uống sau sinh, các bác sĩ cũng khuyên rằng tùy theo điều kiện, thể lực của người mẹ mà sau 24 tiếng đầu, các mẹ đã có thể đi lại nhẹ nhàng, tắm được luôn, vừa loại bỏ mồ hôi bẩn trên cơ thể, tránh nhiễm trùng ngoài da, tinh thần cũng sảng khoái. Tuy nhiên, cần lưu ý, tắm trong thời gian nhanh từ 5 – 10 phút. Khi tắm xong lau khô toàn bộ cơ thể, mặc ấm, nhất là giữ ấm cổ, ngực và chân.