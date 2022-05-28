Học mẹ đảm làm sinh tố, ngũ cốc kèm hoa quả cho bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, được các bà mẹ Việt hưởng ứng rầm rầm

Mình dành khá nhiều thời gian cho việc nấu nướng, cải tiến các món ăn. Mình muốn bố con Min cảm nhận được tình yêu của mình ở mỗi bữa ăn mình nấu.

Gia đình vốn là điều quan trọng nhất đối với mỗi người phụ nữ. Chính vì vậy, họ luôn muốn dành cho những người thân yêu nhất trong gia đình của mình những điều tuyệt vời nhất có thể. Như chị Loan sống tại Hòa Bình, cũng là một trong những người phụ nữ như vậy. Ngoài việc kinh doanh bận rộn, chị luôn dành thời gian để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình một cách chu đáo nhất. Chị tâm sự: “Dù công việc rất bận rộn nhưng mình luôn cố gắng cân bằng và sắp xếp thời gian hợp lý để chăm sóc gia đình. Việc chăm lo cho sức khỏe cho cả nhà mình luôn đặt lên hàng đầu. Vì thế, mình dành khá nhiều thời gian cho việc nấu nướng, cải tiến các món ăn. Mình muốn bố con Min cảm nhận được tình yêu của mình ở mỗi bữa ăn mình nấu”.

Chị Loan là người vợ, người mẹ thật tuyệt vời Chị luôn quan niệm: “Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Bữa sáng cung cấp năng lượng, các chất dinh dưỡng cho cơ thể sau một đêm dài, giúp cơ thể tăng trưởng tốt cả thể chất lẫn trí tuệ” Đây là bữa ăn cung cấp 20-30% tổng năng lượng hàng ngày vì chúng ta cần ăn sáng đều đặn 7 ngày trong tuần. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta lại dồn dinh dưỡng vào bữa sáng gây mất cân bằng cơ thể. Là người phụ nữ hiểu biết, chị Loan đã chọn những món ăn "nhẹ bụng" mà vẫn cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết.

Lâu nay, chị Loan chọn 1 bữa sáng nhẹ nhàng bằng các món ngũ cốc, sinh tố kèm hoa quả. Đây là cách giảm mỡ xấu, rất tốt cho sức khỏe của cả người lớn và trẻ nhỏ. Với tiêu chí không bỏ ăn, ăn đủ chất mà vẫn giảm cân, da dẻ vẫn tươi tắn, thì sáng ăn ngũ cốc kèm sinh tố hay hoa quả sữa chua là lựa chọn số 1. Vốn là người cẩn thận nên chị Loan tự tay chọn mua các loại hạt dinh dưỡng về tự sấy. Hoa quả cũng vậy, tất cả phải được mua từ những cửa hàng uy tín, rõ nguồn gốc xuất xứ. Sau khi đã chuẩn bị được các loại hạt sấy thơm ngon thì việc có một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho cả nhà không còn khó nữa. Chị nói: "Nếu có sẵn mọi thứ, mình chỉ việc say sinh tố hoa quả sau đó trộn thêm ngũ cốc sấy khô và thêm chút hoa quả trang trí cho đẹp mắt là xong". Một bữa sáng nhanh, gọn mà lại ngon và tốt cho sức khỏe thì các mẹ còn lăn tăn gì nữa mà không thử!

Làm bát bún dọc mùng ấm bụng bữa sáng! Nấu bún mọc dùng nhanh gọn, sườn mềm, nước dùng thơm đậm đà, đảm bảo cả nhà mê tít.

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