Đăng ký khóa học IELTS tại Trung Tâm Anh Ngữ Jaxtina

Bài học làm mẹ 23/10/2023 16:00

Từ lâu chứng chỉ tiếng Anh IELTS được biết đến là khó khăn đối với người học để đạt được điểm số cao. Đồng thời nếu có được chứng chỉ này cũng sẽ minh chứng cho năng lực học ngoại ngữ của bạn. Vậy nên học IELTS ở đâu? Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn địa điểm được đông đảo học viên lựa chọn đó chính là Trung Tâm Anh Ngữ Jaxtina.

1. Vì sao nên nên lựa chọn Jaxtina để học IELTS?

Phương pháp đột phá

Học IELTS tại Trung tâm Anh ngữ Jaxtina áp dụng phương pháp học 3C - Chủ Động, Chất Lượng, và Cá Nhân hóa. Đây không chỉ là một phương pháp đào tạo độc đáo, mà còn đem lại cho học viên một trải nghiệm học tập hoàn toàn mới. Với phương châm đặt học viên làm trung tâm, Jaxtina luôn khuyến khích tính chủ động và tạo môi trường tương tác tích cực trong quá trình học của học viên.

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Phương pháp học 3c tại Jaxtina

Đội ngũ giáo viên chất lượng - Hướng dẫn tận tâm

Tại Jaxtina, tất của đội ngũ giáo viên điều đạt điểm IELTS từ 8.0 trở lên. Điều này không chỉ đảm bảo chất lượng giảng dạy mà còn mang lại động lực mạnh mẽ cho học viên. Sự giàu kinh nghiệm và kiến thức sâu sắc của đội ngũ giáo viên Jaxtina giúp học viên hiểu rõ hơn về các kỹ thuật làm bài cũng như luyện đề IELTS để có thể chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi quan trọng.

Đội ngũ hỗ trợ 24/7 - Luôn bên bạn trên mọi hành trình học

Đội ngũ giáo viên và tư vấn viên của Jaxtina luôn sẵn sàng hỗ trợ học viên 24/7. Bất kỳ thắc mắc hay khó khăn nào xuất hiện, bạn có thể yên tâm tìm kiếm sự giúp đỡ từ đội ngũ hỗ trợ.

Cam kết đầu ra bằng hợp đồng

Jaxtina không chỉ cam kết về chất lượng giảng dạy mà còn bảo đảm kết quả đầu ra thông qua hợp đồng đào tạo.

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Cam kết đầu ra bằng hợp đồng khi học tại Jaxtina

Tài trợ 100% phí thi lại - Hỗ trợ toàn diện cho học viên

Bằng việc tự tin vào chất lượng dịch vụ của mình, nếu học viên không đạt được kết quả như cam kết, Jaxtina sẽ tài trợ toàn bộ phí thi lại lần 1. Điều này là cam kết chân thành và rõ ràng về mong muốn mang lại cho học viên trải nghiệm học tập tốt nhất.

Quyền lợi học viên

Không chỉ giới hạn việc giảng dạy trong lớp học, mà Jaxtina còn mở rộng cơ hội cho học viên tham gia các Workshop được chia sẻ bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực luyện thi và chấm thi IELTS.

Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về các chính sách, quyền lợi khi tham gia khóa học của Jaxtina, hãy liên hệ trực tiếp đến hotline 1900636564 của trung tâm

2. Lộ trình khóa học IELTS tại Jaxtina

Khoá học IELTS tại Jaxtina được chia thành 4 cấp độ:

- Academic English (Mục tiêu 3.0->4.0-4.5): Ở cấp độ này sẽ tập trung vào việc xây dựng nền tảng tiếng Anh học thuật như bổ sung từ vựng, ngữ pháp, các dạng bài chủ đề xuất hiện trong kỳ thi IELTS.

- IELTS Focus (Mục tiêu 4.0->5.0-5.5): Tập trung vào nâng cao trong việc luyện đề, 4 kỹ năng NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT, thực hành thành thạo kỹ thuật bắt “keyword” trong bài Reading

- IELTS Intensive (Mục tiêu 5.0 -> 6.0-6.5+): Tăng cường chuyên sâu về từ vựng, ngữ pháp, phát âm, luyện toàn diện 4 kỹ năng NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT cùng các skill tips, luyện các chủ đề và luyện viết

- IELTS Master (Mục tiêu 7.0+): Phân tích chi tiết chiến dịch làm từng dạng bài trong IELTS, tập trung chuyên sâu vào 2 kỹ năng Nói và Viết, các lỗi hay mắc phải ở band 6.0- 6.5, thực hành luyện tập cả 4 kỹ năng ngay trên lớp

Trên đây là các thông tin về trung tâm Jaxtina và khóa học để các bạn tham khảo. Hãy sớm liên hệ với trung tâm để nhận được nhiều ưu đãi từ trung tâm nhé.

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Từ khóa:   giáo dục

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