Cha mẹ đừng bao giờ đánh con ở những vị trí này kẻo hối hận không kịp

Bài học làm mẹ 07/11/2017 10:39

Sử dụng đòn roi với trẻ nhỏ không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý mà còn tác động xấu đến sức khỏe của con bạn. Dù có giận con đến mấy, cha mẹ cũng tuyệt đối đừng bao giờ đánh trẻ ở những vị trí nguy hiểm này.

Câu chuyện thương tâm về cô bé Lăng Lăng (8 tuổi) ở Trung Quốc qua đời sau khi bị mẹ đánh vào đầu là bài học quý giá dành cho tất cả các bậc cha mẹ trong cách nuôi dạy con.

Khi Lăng Lăng đột ngột qua đời, cả gia đình đều nghĩ rằng Lăng Lăng chết vì ngộ độc thực phẩm, bởi điều này xảy ra ngay sau khi cô bé ăn chân gà cùng mẹ.

Tuy nhiên, mẹ Lăng Lăng đã gần như chết lặng khi biết được sự thật từ kết quả khám nghiệm tử thi cuối cùng. Nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Lăng Lăng là do tổn thương nội sọ do áp lực bên ngoài.

Mẹ cô bé cho biết, hôm đó cô đi làm về thì thấy Lăng Lăng vừa làm bài vừa xem tivi. Sau khi kiểm tra bài tập của con và phát hiện Lăng Lăng đã làm sai rất nhiều lỗi, không kiềm được tức giận, cô đã lỡ tay đánh một cái vào sau đầu con gái.

Khi Lăng Lăng bật khóc, cô lại cảm thấy đau lòng nên mua chân gà cho con ăn để dỗ cô bé. Một lúc sau, Lăng Lăng nói với mẹ rằng cô bé cảm thấy buồn nôn và chóng mặt. Người mẹ lập tức đưa con đến bệnh viện nhưng đã quá muộn, cô bé tử vong ngay trên đường đi.

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Chỉ vì một phút tức giận cô đã lỡ tay đánh con - Ảnh: Internet

Bác sĩ giải thích rằng trong não của Lăng Lăng có những mạch máu dị dạng bẩm sinh nhưng cả gia đình lại không biết về tình trạng của cô bé. Chính vì vậy, khi mẹ Lăng Lăng lỡ tay đánh con đã tác động đến những mạch máu này, gây ra hậu quả đáng tiếc.

Giờ đây, khi đã mất đi đứa con gái thân yêu, cô luôn cảm thấy đau đớn và hối hận vì nỗi ám ảnh chính mình đã hại chết con.

Theo các chuyên gia thì việc đánh trẻ có thể gây ra rối loạn hành vi và ảnh hưởng đến sự phát triển trí thông minh của trẻ. Vì vậy, bạo lực không phải là cách giải quyết tốt nhất dành cho trẻ.

Để không gây ra những tổn thương về sức khỏe và tinh thần cho trẻ, cha mẹ đừng bao giờ đánh con ở những vị trí dưới đây:

Đằng sau đầu

Cha mẹ tuyệt đối không được đánh vào đầu trẻ vì đây là bộ phận rất dễ tổn thương, đặc biệt là khu vực phía sau đầu. Khi vị trí này bị tác động một lực mạnh từ bên ngoài có thể gây sốc cho trung tâm hô hấp, gây ra một số biến chứng nguy hiểm.

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Tuyệt đối không đánh con ở vị trí sau đầu - Ảnh: Internet

Khu vực thái dương

Đánh trẻ ở bộ phận này có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh thị giác, thậm chí gây mù lòa. Cha mẹ nên tránh tát vào mặt con vì hành động này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng thái dương.

Mông

Theo nghiên cứu gần đây, cha mẹ đánh vào mông con có thể làm giảm trí thông minh của trẻ nhỏ. Các mô não nằm trong khoang sọ của hộp sọ đều kết nối với cột sống. Khi cha mẹ đánh quá mạnh vào mông sẽ khiến cột sống bị tác động đột ngột gây ra các biến dạng tổng thể ở hộp sọ, gây tổn thương não, ảnh hưởng đến trí tuệ của trẻ.

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Đánh vào mông trẻ có thể làm chậm sự phát triển trí tuệ - Ảnh: Internet

Tai

Đừng bao giờ véo tai trẻ vì nếu bạn dùng lực quá mạnh có thể gây tổn thương màng nhĩ, ảnh hưởng đến thính giác của trẻ.

Mũi

Niêm mạc mũi ở trẻ nhỏ rất nhạy cảm, dễ tổn thương. Chính vì vậy, nếu bạn véo mũi trẻ sẽ dễ tác động đến các mạch máu trên mặt và làm hỏng màng nhầy trong mũi.

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