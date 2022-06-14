30 điều hàng đầu trẻ em 'phải làm' trước khi bắt đầu đi học mà các mẹ cần lưu lại

Bài học làm mẹ 14/06/2022 06:32

Có 9 trong số mười bậc cha mẹ tin rằng điều quan trọng là phải thường xuyên cho trẻ nhỏ làm quen với những trải nghiệm mới - và cố gắng mang đến cho những đứa trẻ nhỏ của họ bốn trải nghiệm mới mỗi tháng.

Nhiều cha mẹ đã tiết lộ 30 điều hàng đầu nên có trong danh sách “phải làm” của trẻ trước khi trẻ bắt đầu đi học.

Danh sách các hoạt động "phải làm" thú vị này bao gồm nhảy trong vũng nước, kết bạn và tham quan hồ bơi tại địa phương của họ.

Cuộc thăm dò ý kiến trên1.000 phụ huynh học sinh mầm non cho thấy trẻ em lẽ ra nên cho vịt ăn, tổ chức tiệc sinh nhật và gặp gỡ một số động vật thân thiện được nuôi tại trang trại trước khi bắt đầu học tiểu học.

Chơi đùa trong nhà hơi, tham gia một chuyến đi đến một cửa hàng đồ chơi và khiêu vũ với cha mẹ cũng được xếp hạng cao trong danh sách những việc cần làm trong những năm đầu đời của trẻ.

Và 89% các bậc cha mẹ tin rằng điều quan trọng là phải thường xuyên giới thiệu những điều mới mẻ cho con cái của họ để giúp ích cho sự phát triển của chúng.

Nghiên cứu do nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em Busy Bees ủy quyền cho thấy gần 3/4 phụ huynh (72%) đồng ý trải nghiệm những điều mới mẻ là điều quan trọng để xây dựng sự tự tin cho con cái họ.

Bảy trong số 10 người tin rằng những hoạt động được khuyến nghị giúp trẻ mẫu giáo học những điều mới, trong khi 60% nói rằng nó cho phép trẻ khám phá những cảm xúc khác nhau.

30 điều hàng đầu trẻ em 'phải làm' trước khi bắt đầu đi học mà các mẹ cần lưu lại - Ảnh 1

Deena Billings - Trưởng bộ phận Kinh nghiệm tại Busy Bees cho biết: “Cuộc sống luôn chứa đựng những điều kỳ diệu, và mọi đứa trẻ nên trải nghiệm nhiều nhất có thể trong những năm đầu đời để giúp chúng phát triển sự tự tin cũng như hiểu biết về thế giới.

“Đáng buồn thay, nhiều trẻ em đã phải bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng do đại dịch”.

“Những phát hiện này khẳng định những gì chúng tôi đã thấy trong các khảo sát của mình và lắng nghe được từ các bậc cha mẹ, vì họ hy vọng sẽ giới thiệu cho con cái của họ nhiều kinh nghiệm hơn khi bây giờ cuộc sống đang trở lại bình thường”.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi đang xây dựng các hoạt động bổ sung tại các trung tâm của chúng tôi để cung cấp cho trẻ em sự hỗ trợ phát triển bổ sung mà chúng cần.”

Để mở rộng những trải nghiệm này xa hơn so với môi trường chăm sóc trẻ em, Busy Bees đã tạo ra một câu đố vui nhộn để xem những hoạt động nào mà con họ đã bỏ qua trong danh sách.

Gần 2/3 các bậc cha mẹ (63%) tin rằng con họ đã bỏ lỡ nhiều trải nghiệm quan trọng này do đại dịch, với 78% đồng ý rằng sự phát triển của chúng đã bị kìm hãm vì điều này.

Tương tác xã hội (53%), kỹ năng xã hội (51%) và lời nói (30%) được bình chọn là những thứ bị ảnh hưởng hàng đầu.

30 điều hàng đầu trẻ em 'phải làm' trước khi bắt đầu đi học mà các mẹ cần lưu lại - Ảnh 2

Trong một cuộc khảo sát riêng do nhà trẻ thực hiện, thăm dò ý kiến của 1.905 phụ huynh, có hơn một phần ba (36%) lo ngại rằng đại dịch đã khiến con họ khó cảm thấy sẵn sàng đến trường hơn.

Trên thực tế, bốn trong mười thành viên của Ban phụ huynh Busy Bees cho biết họ đã nói chuyện với nhân viên chủ chốt nhà trẻ của con mình về tác động của đại dịch đối với con họ.

Theo nghiên cứu của OnePoll, hơn một nửa (52%) có kế hoạch học bù trong mùa hè, và họ đã bắt đầu loại bỏ những hoạt động này ra khỏi danh sách của họ, theo nghiên cứu của OnePoll - có tám trong mười phụ huynh lên kế hoạch cho những trải nghiệm mới và thú vị cho con họ.

Cũng có 89% “cảm thấy hài lòng với tư cách là cha mẹ” khi thấy con mình thích thú với những điều mới, với trung bình các ông bố bà mẹ muốn cho con họ 4 trải nghiệm mới mỗi tháng.

Mặc dù vậy, một phần ba vẫn đang đấu tranh để tìm ra được những điều thú vị cho con họ tham gia.

Nguồn cảm hứng chính để tìm ra những hoạt động mới lạ để tham gia cùng những đứa con nhỏ của họ đến từ bạn bè và gia đình (59%), trong khi 43% thường chuyển sang Instagram, và 27% tìm đến các tổ chức chuyên gia hoặc cơ sở chăm sóc trẻ em của họ.

39% tiếp theo sẽ tìm đến các trang web khác nhau, và 37% thì xem qua các bài đăng trên Facebook của người khác - hoặc hỏi chính đứa trẻ.

Tuy nhiên, việc không được sống một cuộc sống bình thường trong thời kỳ đại dịch cũng giúp các bậc cha mẹ có được những đặc quyền khác, vì có đến 61% thích dành nhiều thời gian hơn cho nhau như một gia đình.

30 điều hàng đầu trẻ em 'phải làm' trước khi bắt đầu đi học mà các mẹ cần lưu lại - Ảnh 3

Và gần một nửa số phụ huynh được khảo sát (49%) nói rằng họ có kế hoạch tiếp tục dành nhiều thời gian cho gia đình và các hoạt động chung trong tương lai.

Deena Billings nói thêm: “Có rất nhiều thứ mà các gia đình đã bỏ lỡ trong hai năm qua vì đại dịch, nhưng thật tuyệt khi thấy rằng các bậc cha mẹ đều muốn bù đắp thời gian đã mất cho con mình”.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi đã làm việc với các bậc cha mẹ để phát triển danh sách 30 điều mà tất cả trẻ em nên thử trước khi bắt đầu đi học”.

“Chúng tôi hy vọng điều này cung cấp một số cảm hứng cho các hoạt động thân thiện với gia đình sẽ diễn ra trong những tháng hè sắp tới.”

DANH SÁCH 30 ĐIỀU HÀNG ĐẦU MỌI TRẺ NÊN LÀM TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU ĐI HỌC

  1. Học bơi
  2. Nhảy múa trong vũng nước
  3. Kết bạn
  4. Cho vịt ăn
  5. Có một bữa tiệc sinh nhật
  6. Đến sở thú
  7. Đến một cửa hàng đồ chơi
  8. Chơi trong nhà hơi
  9. Chèo thuyền trên biển
  10. Khiêu vũ với cha mẹ
  11. Nướng bánh
  12. Dựng người tuyết
  13. Chơi với đất nặn hoặc slime
  14. Xem ít nhất một bộ phim Disney
  15. Ăn khoai tây chiên bên bờ biển
  16. Vẽ tranh bằng ngón tay
  17. Nhảy vào một đống lớn lá mùa thu
  18. Đi xe buýt
  19. Đào một cái hố khổng lồ hoặc xây lâu đài cát ở bãi biển
  20. Ăn mặc sang trọng
  21. Đi dã ngoại với gấu bông
  22. Làm một pháo đài trên sofa
  23. Hãy gieo một hạt giống và nhìn thấy nó lớn lên
  24. Đi đến một hội trại
  25. Sử dụng giường như tấm bạt lò xo
  26. Đi săn kho báu
  27. Ăn kẹo bông gòn
  28. Đi xem phim
  29. Đi săn bọ
  30. Bị trầy đầu gối

Theo Mirror

Top những ngành nghề lấy ngoại hình là tiêu chuẩn tuyển dụng tiên quyết - bù lại mức lương siêu hấp dẫn, sống cuộc sống không lo về giá

Top những ngành nghề lấy ngoại hình là tiêu chuẩn tuyển dụng tiên quyết - bù lại mức lương siêu hấp dẫn, sống cuộc sống không lo về giá

Bên cạnh yêu cầu về chuyên môn thì những ngành nghề này cũng đòi hỏi người làm nghề phải có ngoại hình ưa nhìn và chiều cao lý tưởng.

Xem thêm
Từ khóa:   gia đình mẹ và bé bài học làm mẹ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 51 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 41 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 41 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 14 giờ 6 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 41 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 41 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 56 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 17 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục