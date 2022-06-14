30 điều hàng đầu trẻ em 'phải làm' trước khi bắt đầu đi học mà các mẹ cần lưu lại

Danh sách các hoạt động "phải làm" thú vị này bao gồm nhảy trong vũng nước, kết bạn và tham quan hồ bơi tại địa phương của họ.

Nhiều cha mẹ đã tiết lộ 30 điều hàng đầu nên có trong danh sách “phải làm” của trẻ trước khi trẻ bắt đầu đi học.

Chơi đùa trong nhà hơi, tham gia một chuyến đi đến một cửa hàng đồ chơi và khiêu vũ với cha mẹ cũng được xếp hạng cao trong danh sách những việc cần làm trong những năm đầu đời của trẻ.

Cuộc thăm dò ý kiến trên1.000 phụ huynh học sinh mầm non cho thấy trẻ em lẽ ra nên cho vịt ăn, tổ chức tiệc sinh nhật và gặp gỡ một số động vật thân thiện được nuôi tại trang trại trước khi bắt đầu học tiểu học.

Và 89% các bậc cha mẹ tin rằng điều quan trọng là phải thường xuyên giới thiệu những điều mới mẻ cho con cái của họ để giúp ích cho sự phát triển của chúng.

Nghiên cứu do nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em Busy Bees ủy quyền cho thấy gần 3/4 phụ huynh (72%) đồng ý trải nghiệm những điều mới mẻ là điều quan trọng để xây dựng sự tự tin cho con cái họ.

Bảy trong số 10 người tin rằng những hoạt động được khuyến nghị giúp trẻ mẫu giáo học những điều mới, trong khi 60% nói rằng nó cho phép trẻ khám phá những cảm xúc khác nhau.

Deena Billings - Trưởng bộ phận Kinh nghiệm tại Busy Bees cho biết: “Cuộc sống luôn chứa đựng những điều kỳ diệu, và mọi đứa trẻ nên trải nghiệm nhiều nhất có thể trong những năm đầu đời để giúp chúng phát triển sự tự tin cũng như hiểu biết về thế giới.

“Đáng buồn thay, nhiều trẻ em đã phải bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng do đại dịch”.

“Những phát hiện này khẳng định những gì chúng tôi đã thấy trong các khảo sát của mình và lắng nghe được từ các bậc cha mẹ, vì họ hy vọng sẽ giới thiệu cho con cái của họ nhiều kinh nghiệm hơn khi bây giờ cuộc sống đang trở lại bình thường”.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi đang xây dựng các hoạt động bổ sung tại các trung tâm của chúng tôi để cung cấp cho trẻ em sự hỗ trợ phát triển bổ sung mà chúng cần.”

Để mở rộng những trải nghiệm này xa hơn so với môi trường chăm sóc trẻ em, Busy Bees đã tạo ra một câu đố vui nhộn để xem những hoạt động nào mà con họ đã bỏ qua trong danh sách.

Gần 2/3 các bậc cha mẹ (63%) tin rằng con họ đã bỏ lỡ nhiều trải nghiệm quan trọng này do đại dịch, với 78% đồng ý rằng sự phát triển của chúng đã bị kìm hãm vì điều này.

Tương tác xã hội (53%), kỹ năng xã hội (51%) và lời nói (30%) được bình chọn là những thứ bị ảnh hưởng hàng đầu.

Trong một cuộc khảo sát riêng do nhà trẻ thực hiện, thăm dò ý kiến của 1.905 phụ huynh, có hơn một phần ba (36%) lo ngại rằng đại dịch đã khiến con họ khó cảm thấy sẵn sàng đến trường hơn.

Trên thực tế, bốn trong mười thành viên của Ban phụ huynh Busy Bees cho biết họ đã nói chuyện với nhân viên chủ chốt nhà trẻ của con mình về tác động của đại dịch đối với con họ.

Theo nghiên cứu của OnePoll, hơn một nửa (52%) có kế hoạch học bù trong mùa hè, và họ đã bắt đầu loại bỏ những hoạt động này ra khỏi danh sách của họ, theo nghiên cứu của OnePoll - có tám trong mười phụ huynh lên kế hoạch cho những trải nghiệm mới và thú vị cho con họ.

Cũng có 89% “cảm thấy hài lòng với tư cách là cha mẹ” khi thấy con mình thích thú với những điều mới, với trung bình các ông bố bà mẹ muốn cho con họ 4 trải nghiệm mới mỗi tháng.

Mặc dù vậy, một phần ba vẫn đang đấu tranh để tìm ra được những điều thú vị cho con họ tham gia.

Nguồn cảm hứng chính để tìm ra những hoạt động mới lạ để tham gia cùng những đứa con nhỏ của họ đến từ bạn bè và gia đình (59%), trong khi 43% thường chuyển sang Instagram, và 27% tìm đến các tổ chức chuyên gia hoặc cơ sở chăm sóc trẻ em của họ.

39% tiếp theo sẽ tìm đến các trang web khác nhau, và 37% thì xem qua các bài đăng trên Facebook của người khác - hoặc hỏi chính đứa trẻ.

Tuy nhiên, việc không được sống một cuộc sống bình thường trong thời kỳ đại dịch cũng giúp các bậc cha mẹ có được những đặc quyền khác, vì có đến 61% thích dành nhiều thời gian hơn cho nhau như một gia đình.

Và gần một nửa số phụ huynh được khảo sát (49%) nói rằng họ có kế hoạch tiếp tục dành nhiều thời gian cho gia đình và các hoạt động chung trong tương lai.

Deena Billings nói thêm: “Có rất nhiều thứ mà các gia đình đã bỏ lỡ trong hai năm qua vì đại dịch, nhưng thật tuyệt khi thấy rằng các bậc cha mẹ đều muốn bù đắp thời gian đã mất cho con mình”.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi đã làm việc với các bậc cha mẹ để phát triển danh sách 30 điều mà tất cả trẻ em nên thử trước khi bắt đầu đi học”.

“Chúng tôi hy vọng điều này cung cấp một số cảm hứng cho các hoạt động thân thiện với gia đình sẽ diễn ra trong những tháng hè sắp tới.”

DANH SÁCH 30 ĐIỀU HÀNG ĐẦU MỌI TRẺ NÊN LÀM TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU ĐI HỌC

Học bơi Nhảy múa trong vũng nước Kết bạn Cho vịt ăn Có một bữa tiệc sinh nhật Đến sở thú Đến một cửa hàng đồ chơi Chơi trong nhà hơi Chèo thuyền trên biển Khiêu vũ với cha mẹ Nướng bánh Dựng người tuyết Chơi với đất nặn hoặc slime Xem ít nhất một bộ phim Disney Ăn khoai tây chiên bên bờ biển Vẽ tranh bằng ngón tay Nhảy vào một đống lớn lá mùa thu Đi xe buýt Đào một cái hố khổng lồ hoặc xây lâu đài cát ở bãi biển Ăn mặc sang trọng Đi dã ngoại với gấu bông Làm một pháo đài trên sofa Hãy gieo một hạt giống và nhìn thấy nó lớn lên Đi đến một hội trại Sử dụng giường như tấm bạt lò xo Đi săn kho báu Ăn kẹo bông gòn Đi xem phim Đi săn bọ Bị trầy đầu gối

Theo Mirror