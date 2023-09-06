Tử vi tình yêu và các mối quan hệ của 12 cung hoàng đạo ngày 6/9/2023

Thể hiện tình cảm đối với người ấy vì đối phương có thể cảm thấy hơi xa cách với bạn. Chia đều mọi trách nhiệm trong gia đình với người bạn đời của bạn, đừng khiến họ phải gánh quá nhiều công việc. Đối với những người độc thân, hãy nghĩ đến việc hẹn hò lần nữa, vì bạn có thể tìm được người phù hợp với cảm xúc của mình. Giao lưu nhiều hơn ở nơi làm việc hoặc trường đại học. Điều này có thể làm tăng khả năng tìm được một nửa hoàn hảo của bạn.

Có thể có một chút căng thẳng giữa bạn và người ấy. Hãy sắp xếp nó trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Tránh dùng những lời lẽ gay gắt vì chúng có thể làm tổn thương đối phương và ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn. Hãy cân nhắc việc ổn định cuộc sống và chọn một người bạn đời phù hợp với mình. Hãy nhận lời khuyên từ những người thân yêu của bạn trước khi thực hiện một bước quan trọng trong cuộc đời. Du lịch có thể nằm trong danh sách dành cho những người độc thân.

Song Tử (21/05 - 21/06)

Hãy khiêm tốn với nửa kia của bạn và dành cho đối phương sự quan tâm nhiều nhất có thể. Lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò bất ngờ hoặc tận hưởng các hoạt động thư giãn như khiêu vũ hoặc vẽ tranh. Tránh tranh cãi nảy lửa với những người thân yêu, tránh xa những vấn đề gia đình để tinh thần bạn được bình yên. Những người độc thân có thể gặp một người mới ngày hôm nay và họ có thể bị thu hút bởi người đó. Mọi việc vội vã sẽ không hiệu quả, hãy thực hiện nó một cách chậm rãi và đều đặn.

Cự giải (22/6 - 22/7)

Hãy thỏa hiệp với đối phương vì mối quan hệ của bạn có thể đang xuống dốc. Hỗ trợ cho người ấy của bạn là rất quan trọng trong thời điểm khó khăn này. Hãy thảo luận về tất cả những điều mà bạn đã suy nghĩ bấy lâu nay. Đối phương có thể hiểu bạn, vì vậy đừng giữ cảm xúc trong lòng. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ cho người ấy của bạn cũng rất quan trọng. Nếu gần đây bạn mới bắt đầu có một mối quan hệ, hãy cân nhắc việc tiếp tục mọi việc với họ.

Sư tử (23/07 - 23/08)

Nếu bạn sắp trải qua một cuộc chia tay, đừng chán nản vì tình yêu có thể sớm tìm đến bạn. Những người đã ở trong một mối quan hệ cam kết và có những hiểu lầm giữa thì nên giải quyết thay vì phớt lờ nhau. Điều này có thể tạo ra hoặc phá vỡ mối quan hệ của bạn, vì vậy hãy đặt mình vào vị trí của đối phương và hiểu cho họ. Các cặp đôi yêu nhau nên tạm rời xa cuộc sống đơn điệu của mình một chút và lên kế hoạch cho một chuyến đi mạo hiểm.

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Người thứ ba sẽ cố gắng bước vào cuộc sống tình yêu của bạn và điều này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn. Hãy cảnh giác với các dấu hiệu và tin tưởng vào người ấy của bạn trong trường hợp này. Những người đang trải qua cuộc sống hẹn hò tồi tệ nên cân nhắc việc quay trở lại cuộc sống độc thân vào thời điểm hiện tại. Hôm nay là một ngày lý tưởng cho những người đã lập gia đình vì họ có thể mong đợi những tin tức tuyệt vời. Đừng suy nghĩ quá nhiều vì nó có thể hủy hoại hạnh phúc của bạn và người bạn đời.

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Sự lãng mạn đang đến với bạn hôm nay, vì người yêu có thể đã lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi lãng mạn dành cho bạn. Hãy dành chút thời gian chất lượng, xem bộ phim yêu thích, chơi một số trò chơi và dành tình yêu thương cho đối phương. Tham dự một buổi gặp mặt sẽ giúp ích cho những người độc thân vì họ có thể gặp ai đó khi giao lưu. Hãy gây ấn tượng với đối phương bằng kỹ năng giao tiếp của bạn và mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng hãy giữ bình tĩnh.

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Hãy dành không gian riêng cho bản thân và người ấy sau cuộc tranh cãi lớn mà hai bạn mới trải qua. Hãy thể hiện cảm xúc của bạn với thái độ bình tĩnh thay vì khiến đối phương cảm thấy tội lỗi. Nếu gần đây bạn đã chuyển đến một ngôi nhà mới với người bạn đời của mình, hãy sắp xếp mọi việc lại với nhau vì điều này sẽ giảm bớt gánh nặng cho người ấy. Cả hai bạn đều có thể dành thời gian chất lượng để hoàn thành công việc. Những người có cam kết nên nỗ lực xây dựng mối quan hệ của mình bằng cách nỗ lực nhiều hơn.

Nhân mã (23/11-21/12)

Người ấy của bạn sẽ hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề về nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân. Hãy cho phép bản thân thể hiện cảm xúc của mình trước mặt họ. Hãy trân trọng sự hiện diện của đối phương và nói với họ rằng bạn biết ơn họ như thế nào. Hãy làm điều gì đó có ý nghĩa cho đối phương, và điều này sẽ tạo nên một ngày tuyệt vời cho người bạn yêu. Những người độc thân nên nghĩ đến việc đi du lịch, vì chuyến đi của họ có thể hữu ích trong việc tìm được một người có thể trở thành bạn đồng hành của họ.

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Giải quyết mọi vấn đề trong gia đình bằng cách nghe lời khuyên từ người bạn đời của bạn. Có thể có một số ý kiến ​​khác nhau, nhưng lời khuyên của họ sẽ có lợi cho bạn. Đối với những người đã ở trong một mối quan hệ cam kết lâu dài, ghen tuông có thể tạo ra vấn đề về niềm tin. Thảo luận về tất cả các vấn đề phức tạp với người ấy để cứu mối quan hệ của bạn. Nếu những người độc thân đã tìm thấy con người của mình thì họ không nên né tránh việc bắt đầu mọi việc.

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Những điều kiện trong công việc sẽ đưa bạn đi du lịch, vì vậy hãy nhớ đưa đối tác của bạn đi cùng. Điều này sẽ mang cả hai bạn lại gần nhau hơn vì gần đây bạn cảm thấy xa cách trong mối quan hệ của mình do căng thẳng trong công việc. Bạn nên bắt đầu những cuộc trò chuyện có ý nghĩa với đối phương; thảo luận về mục tiêu tương lai của bạn và cuộc sống mà bạn muốn với họ. Người độc thân nên chú ý khi chọn người để hẹn hò, nếu không họ có thể rơi vào một “vũng nước”.

Song ngư (20/02 - 20/03)

Triển vọng hôn nhân là điều tốt đẹp đối với một số người. Đối với những người đang tìm kiếm một người bạn đồng hành, bạn có thể nhận được một số tin tức tích cực trong ngày hôm nay. Những cặp đôi đang yêu nhau nên dành chút thời gian riêng tư cho nhau để khơi dậy sự thân mật. Đừng có ác cảm với người ấy của bạn; nếu có những tranh cãi chưa được giải quyết, hãy làm rõ ngay để tránh xảy ra cãi vã về sau. Giữ mối hận thù có thể làm hỏng mối quan hệ của bạn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.