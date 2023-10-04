Tử vi tình yêu và các mối quan hệ của 12 cung hoàng đạo ngày 4/10/2023

Học những điều mới về người ấy sẽ trở thành ngôn ngữ tình yêu của bạn ngày hôm nay. Bạn sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra rất nhiều điều về người ấy mà bạn chưa từng biết. Điều này sẽ khiến bạn cảm thấy gắn bó hơn trước. Tuy nhiên, bạn không nên cảm thấy bị ảnh hưởng nếu những thông tin mới về đối phương khiến bạn bất an. Nếu bạn không thể vượt qua những cảm xúc tiêu cực, hãy cân nhắc việc trò chuyện với nửa kia của bạn

Bạn cần hạ thấp những kỳ vọng viển vông của mình để tìm được tình yêu thực sự. Những kỳ vọng này liên tục khiến bạn cảm thấy cô đơn và bị hiểu lầm. Nếu bạn mong muốn tìm được một người tri kỷ hiểu bạn một cách dễ dàng, hãy khắc phục những kỳ vọng của bạn. Nếu bạn đã kết hôn, bạn phải tham gia vào các hoạt động và sở thích mới với vợ/chồng của mình. Điều này sẽ gợi lên cảm giác yêu thương và tình cảm một lần nữa.

Song Tử (21/05 - 21/06)

Một sự thay đổi trong hành vi của đối phương sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến bạn. Bạn có thể mong muốn họ trở lại như trước đây. Bạn phải nhận ra rằng sự thay đổi là cần thiết để đạt được tiềm năng chân thật nhất của chúng ta. Các ngôi sao của bạn thúc giục bạn dành thời gian để xem xét nội tâm và đẩy lùi suy nghĩ chia tay. Khi bạn đã ổn định, hãy thử trò chuyện với đối phương. Điều này sẽ khiến bạn trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

Cự giải (22/6 - 22/7)

Nếu bạn còn độc thân thì khả năng cao là bạn sẽ cảm thấy cô đơn trong ngày hôm nay. Bạn có thể hối hận về mối quan hệ trong quá khứ và hờn dỗi về những điều không như ý muốn. Bạn có thể thử gặp gỡ những người bạn thân ngay hôm nay để cảm thấy tốt hơn một chút. Những người đang trong mối quan hệ cũng có thể không có được một ngày tốt lành. Bạn có thể gây gổ với bạn đời của mình vì người khác. Điều này có thể làm lung lay niềm tin giữa hai bạn.

Sư tử (23/07 - 23/08)

Cảm giác ngại ngùng là điều có thể xảy ra khi bạn yêu một ai đó. Nhưng đừng để sự nhút nhát này ngăn cản bạn mời người đó đi chơi. Hãy tưởng tượng tình huống xấu nhất ở đây và chuẩn bị tinh thần cho nó. Điều này sẽ giúp bạn có đủ can đảm để ngỏ lời mời họ đi chơi. Những người đã kết hôn cần dành thời gian cho đối phương vì đã nhiều ngày họ không dành thời gian cho nhau. Nếu công việc đang xen giữa hai bạn, hãy giữ sự cân bằng giữa cả hai.

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Tâm trí của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ trong quá khứ. Bạn sẽ ngay lập tức bị ấn tượng bởi cảm giác rằng mình chưa bước tiếp được. Dù bạn có hẹn hò với ai đó mới hay không, bạn vẫn có thể bị cản trở trong việc cam kết. Tốt nhất là bạn nên giải quyết cảm xúc của mình và dành thời gian ở một mình. Tuy nhiên, nếu bạn được thực hiện thì bạn thật may mắn khi có một ngày mãn nguyện. Bạn và người ấy sẽ dành nhiều thời gian cho nhau.

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Tâm trạng thất thường của bạn là lý do khiến bạn và đối phương thường xuyên cãi vã. Điều này đã xây dựng một cây cầu giữa hai bạn và không ai sẵn sàng giải quyết nó. Bạn phải điều chỉnh tâm trạng thất thường và quan tâm tới người ấy của mình thông qua một cử chỉ lãng mạn. May mắn thay, hôm nay cũng là một ngày tuyệt vời để ra ngoài ăn tối. Những người độc thân nên hạn chế đi hẹn hò vào thời điểm này. Hãy cho bản thân nghỉ ngơi và tập trung vào việc nhìn xa hơn những cuộc vui chơi thông thường.

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Một người đặc biệt sẽ chiếm giữ tâm trí bạn cả ngày. Sẽ rất khó để suy nghĩ thẳng thắn vì những suy nghĩ lãng mạn có thể xuất hiện trong đầu bạn. Hãy để suy nghĩ của bạn nghỉ ngơi một lúc và ngỏ lời hẹn hò lãng mạn với người đó. Ai biết được mọi việc có thể xảy ra với bạn như thế nào? Nếu bạn đã có một mối quan hệ lâu dài thì hôm nay có thể là một ngày may mắn để đưa mối quan hệ của bạn lên một tầm cao mới.

Nhân mã (23/11-21/12)

Ngày hôm nay không dành cho tình yêu. Việc bạn và người ấy xa cách như thế nào đã ảnh hưởng đến cả hai bạn. Việc thường xuyên cãi vã vì những điều nhỏ nhặt đã khiến khoảng cách giữa hai bạn ngày càng xa hơn. Bạn có thể cảm thấy niềm đam mê của tình yêu đang chết dần, nhưng hãy coi đó là lời cảnh tỉnh. Tham gia vào một cuộc trò chuyện có ý nghĩa với người ấy của bạn và cải thiện mối quan hệ của bạn mỗi ngày một lần.

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Ý tưởng về tình yêu của bạn có thể không phù hợp với người ấy của bạn ngày hôm nay. Sự khác biệt trong ý tưởng có thể khiến bạn bước vào giai đoạn khó khăn. Hãy chắc chắn nhắc nhở bản thân rằng dành thời gian cho nhau là điều quan trọng nhất. Cả hai bạn cuối cùng có thể tìm thấy ngôn ngữ tình yêu gắn kết hai bạn lại với nhau. Những người độc thân phải lên kế hoạch cho một cuộc hẹn hò lãng mạn với người đặc biệt của mình. Phản ứng hóa học giữa hai bạn có thể phản ánh sự khởi đầu của một mối quan hệ mới.

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Ngày hôm nay sẽ tràn ngập tình yêu và sự lãng mạn, dành cho cả người độc thân và người đã kết hôn. Ngày hôm nay sẽ chủ yếu là tìm kiếm và trải nghiệm tình yêu. Nếu đã kết hôn, bạn phải nắm bắt cơ hội để thêm gia vị cho mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, nếu bạn còn độc thân thì hôm nay bạn có thể cảm thấy không còn đơn độc nữa. Sẽ có người đồng hành cùng bạn và khiến bạn phải suy nghĩ rất nhiều điều. Khi tìm và giữ tình yêu, bạn phải sống thật với chính mình.

Song ngư (20/02 - 20/03)

Bạn đang yêu. Ngay cả những người xung quanh bạn cũng có thể nhận thấy điều đó. Người phù hợp với bạn dường như đã đến và thế giới từ đó trở nên toàn màu hồng. Bạn có thể đi cùng một người đặc biệt nào đó và có thể cảm thấy hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, bạn cần phải bình tĩnh và phát triển mối quan hệ của mình một cách chậm rãi. Các ngôi sao của bạn cảnh báo bạn đừng đi quá nhanh để có thể hối hận về sau. Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn toàn hiểu rõ người đó để cam kết với họ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.