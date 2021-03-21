Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, thứ Hai 22/3/2021: Cự Giải tình yêu ngọt ngào, Bọ Cạp gặp kẻ ‘bụng dạ hẹp hòi’

Tình hình tài chính của Bạch Dương có dấu hiệu khởi sắc nhiều hơn khi bạn đã tự xây dựng cho mình những kế hoạch chi tiêu rõ ràng và hợp lý. Điều này cho phép bạn để dành được những khoản tiền cho những dự định tiếp theo của mình trong tương lai.

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo , hôm nay là ngày bắt đầu tuần mới cực kì suôn sẻ với Bạch Dương khi bạn luôn biết cách sắp xếp và chuẩn bị trước những kế hoạch của mình. Điều này sẽ giúp bạn tránh khỏi cảnh cuống cuồng vì công việc vào ngày đầu tuần và có nhiều thời gian để chuẩn bị kĩ cho công việc của mình.

Nguy cơ cực cao khi hôm nay có thể Kim Ngưu sẽ gặp phải những kẻ tiểu nhân trong cuộc sống. Chính vì vậy, Kim Ngưu nên cố gắng né tránh những tình huống va chạm, cãi nhau hết mức có thể để tránh rước hoạ vào thân.

Kim Ngưu gặp phải kẻ tiểu nhân hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm trong hôm nay của bạn tương đối bình yên khi cả hai đều dành thời gian cho riêng mình để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bạn cũng không có thói quen kiểm soát quá mức cuộc sống của đối phương nên người ấy cũng dành sự tôn trọng đặc biệt cho sở thích riêng của bạn.

Con số may mắn hôm nay của Kim Ngưu: số 1 và số 19.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Dù mới là ngày đầu tuần nhưng tình hình tài chính của Song Tử gặp rất nhiều khó khăn khi có quá nhiều khoản chi phí cần phải thanh toán, khiến hầu bao của bạn rơi vào trạng thái trống rỗng. Hãy ghi nhận lại những khoản chi tiêu của bản thân và lập lại kế hoạch tài chính phù hợp nhé Song Tử.

Tử vi hàng ngày cho biết, hôm nay có thể sẽ có những cuộc tranh cãi không đáng xảy ra giữa bạn và người ấy. Chính vì vậy, cả hai nên dành thời gian cho nhau, cùng ngồi xuống và xem xét vấn đề thật sự là do đâu. Hãy biết dung hòa mối quan hệ của mình và yêu thương nhau nhiều hơn.

Con số may mắn hôm nay của Song Tử: Số 5 và số 12.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Theo tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, hôm nay có lẽ Cự Giải sẽ có 1 buổi thuyết trình hoặc 1 buổi họp với đối tác. Tác phong chuyên nghiệp là điều bạn cần chú ý đến. Những trang phục tone sáng, đồng hồ dây da sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn và ghi điểm trong mắt đối tác.

Cự Giải tự tin ghi điểm trong mắt đối tác - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu của Cự Giải có sự ổn định và sự ngọt ngào mà chỉ riêng bạn cùng với đối phương mới có thể cảm nhận được. Hai bạn luôn dành cho nhau những lời âu yếm và sự quan tâm, điều này sẽ giúp mối quan hệ của cả hai ngày càng bền chặt và hạnh phúc hơn.

Con số may mắn hôm nay của Cự Giải: Số 7 và số 16.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Những cuộc vui chơi quá đà dường như lấy đi của bạn rất nhiều năng lượng trong những ngày vừa qua. Một tuần mới đã đến và Sư Tử nên dành sự tập trung của mình cho công việc để có thể đạt được những mục tiêu bản thân đã đề ra. Hãy học cách nói ‘không’ với những chuyện bên lề ảnh hưởng đến công việc hiện tại của bạn.

Dấu hiệu sức khỏe của bạn cũng có sự xuống dốc khi cuối tuần vừa qua bạn đã nạp vào cơ thể mình quá nhiều thức ăn không tốt. Hãy điều chỉnh lại chế độ ăn của mình một cách hợp lý và học cách cân bằng lại giấc ngủ của mình để có thể hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng Sư Tử nhé.

Con số may mắn hôm nay của Sư Tử: số 22.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Hôm nay dự đoán sẽ là một ngày vất vả với Xử Nữ khi bạn vừa mới bắt đầu công việc và đang trong giai đoạn tìm hiểu những gì bạn cần làm.

Việc không có thời gian nghỉ trưa và tan làm trễ cũng khiến bạn cảm thấy khó chịu và bực bội. Hãy cẩn thận lời nói của mình với người yêu khi bạn có thể sẽ dễ dàng làm họ tổn thương với tâm trạng tiêu cực của bản thân.

Xử Nữ có một ngày làm việc bận rộn - Ảnh minh họa: Internet

Về tình hình tài chính thì hầu bao của bạn có vẻ sẽ khả quan hơn trong thời điểm này so với những ngày vừa qua. Những khoản nợ mà bạn cho những người khác mượn cũng cần được thu hồi lại để giúp bạn củng cố tài chính của mình thêm vững chắc.

Con số may mắn hôm nay của Xử Nữ: Số 8 và số 33.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Cân nhắc thật kĩ những quyết định của bản thân là lời khuyên dành cho Thiên Bình trong ngày hôm nay, đặc biệt là về vấn đề tiền bạc. Thận trọng chắc chắn chưa bao giờ là thừa nhé Thiên Bình.

Sức khỏe hôm nay của bạn được dự đoán sẽ khá ổn định. Tuy nhiên, những món ăn không rõ nguồn gốc thường không đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm, bạn nên chú ý khi chọn lựa cho bản thân mình.

Con số may mắn hôm nay của Thiên Bình: Số 27.

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Về phương diện công việc, có thể hôm nay Bọ Cạp sẽ gặp phải một kẻ “bụng dạ hẹp hòi” liên tục khiêu khích và châm chọc bạn. Điều này khiến bạn rất khó chịu và bực tức. Tuy nhiên, dĩ hòa vi quý là điều cần thiết ở nơi làm việc, cố gắng tập trung hoàn thành những nhiệm vụ của bản thân là cách tốt nhất để bạn quên đi chuyện tiêu cực này.

Bọ Cạp gặp phải kẻ 'bụng dạ hẹp hòi' - Ảnh minh họa: Internet

Tài chính của Bọ Cạp hôm nay có tiến triển khi cuối cùng sau khoản thời gian liên tục thiếu thốn, bạn đã học được cách quản lý chi tiêu cho mình. Thậm chí, việc chăm chỉ đầu tư các dự án cá nhân cũng giúp bạn có thêm những khoản tiết kiệm cho bản thân trong tương lai.

Con số may mắn hôm nay của Bọ Cạp: Số 3 và số 19.

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Theo tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo, hôm nay tài chính của Nhân Mã có nhiều chuyển biến tích cực khi những dự án bạn đang đầu tư bắt đầu sinh lợi và bạn nhận được rất nhiều khoản tiền từ những dự án ấy.

Chuyện tình cảm hiện tại của bạn và đối phương khá suôn sẻ và ngập tràn sự ngọt ngào, hạnh phúc. Ngày hôm nay có lẽ bạn cũng sẽ nhận được một món quà bất ngờ từ đối phương hoặc đơn giản là một bữa ăn tối ngọt ngào cùng nhau. Tình cảm của hai bạn cần những sự bất ngờ như thế để thêm nhiều màu sắc cho câu chuyện này.

Con số may mắn hôm nay của Nhân Mã: số 2 và số 14.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, hôm nay, Ma Kết nên lấy lại tinh thần cho bản thân và chuẩn bị cho một tuần mới một cách tích cực. Những cảm xúc tiêu cực, suy nghĩ bi quan nên được xóa bỏ để tâm trí bạn thật sự thoải mái và có thể bắt đầu tuần mới một cách đầy nhiệt huyết.

Ma Kết chuẩn bị tuần mới tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe hôm nay của Ma Kết cũng sẽ cần được chú ý đến khi bạn quá nghiêm khắc với chế độ ăn kiêng của bản thân và loại bỏ đi những chất dinh dưỡng cần thiết cho mình. Hãy sử dụng những phương pháp tập luyện cũng như chế độ ăn hợp lý để duy trì sức khỏe của mình thật tốt nhé Ma Kết.

Con số may mắn hôm nay của Ma Kết: số 4 và số 25.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Công việc của Bảo Bình trong hôm nay không có quá nhiều rắc rối. Bạn đã quen với tình trạng làm việc dưới những áp lực lớn nên bạn vẫn có thể kiểm soát được những rắc rối xảy ra.

Về đời sống tình cảm, Bảo Bình được khuyên không nên giữ tính cách thích kiểm soát, can thiệp vào đời sống riêng tư của người yêu quá mức, dù hai bạn có yêu nhau nhiều và yêu bao lâu đi chăng nữa, việc này sẽ chỉ khiến cho mối quan hệ xuất hiện những vết nứt khó lành mà thôi.

Con số may mắn hôm nay của Bảo Bình: Số 4 và số 32.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Sức khỏe của Song Ngư hôm nay xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường, việc bạn thường xuyên thức khuya, dậy sớm khiến cho sức khỏe của bạn trở nên yếu đi. Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, lời khuyên dành cho Song Ngư là bạn nên sắp xếp thời gian đi khám tổng thể để chắc chắn rằng cơ thể mình đang trong tình trạng ổn định.

Song Ngư cần chú ý sức khỏe trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của Song Ngư được vun vén một phần không nhỏ từ những lời nói ngọt ngào. Bạn được khuyên nên cân nhắc những lời nói của mình để tránh khiến cho người ấy tổn thương.

Con số may mắn hôm nay của Song Ngư: Số 10.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.