Đúng ngày mai, thứ Bảy 20/3/2021: 3 cung hoàng đạo gặp phải tiểu nhân quấy phá, cần cẩn trọng lời nói của mình

12 cung hoàng đạo 19/03/2021 00:56

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, thứ Bảy là ngày không mấy may mắn dành cho Cự Giải, Sư Tử và Nhân Mã khi gặp phải tiểu nhân quấy phá, cần phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của bản thân.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, hôm nay là ngày Cự Giải dễ dàng vướng phải những cuộc tranh cãi với đồng nghiệp xung quanh mình. Bạn luôn mạnh mẽ và lý trí trong công việc nên đôi khi những lời nói có thể khiến những người xung quanh cảm thấy phật lòng. Thêm vào đó, cách bạn giải quyết vấn đề luôn được lòng các sếp nên dễ xuất hiện những kẻ tiểu nhân không yêu thích bạn ở nơi làm việc.

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Cự Giải gặp tranh cãi với đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Cự Giải được khuyên thay vì dành thời gian tranh cãi với những kẻ tiểu nhân ấy, hãy dùng cái đầu lạnh để giữ vững tinh thần của bản thân và chỉ tập trung hoàn thành tốt việc của mình. Chắc chắn rằng các sếp của bạn cũng không thích những chuyện đấu đá nơi văn phòng như thế.

Giờ may mắn: 10h.

Màu may mắn: Trắng và hồng.

Con số may mắn: Số 27.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Với tính cách thoải mái và thẳng thắn của mình, Sư Tử đôi khi lại khiến những người xung quanh khó chịu vì những lời nói vô tư. Bạn được tử vi ngày mới khuyên nên tránh thể hiện ý kiến của bản thân quá nhiều trong hôm nay khi có thể bạn sẽ vướng phải những tranh cãi không đáng có ở nơi làm việc.

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Sư Tử nên tránh thể hiện ý kiến bản thân quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Dẫu biết là sự thẳng thắn sẽ đi kèm với những góp ý chân thành giúp đối phương trở nên tốt hơn, bạn cũng nên cân nhắc về cách giao tiếp của mình để tránh khiến họ cảm thấy tự ái và khó chịu. Chỉ khi làm cùng nhau, công việc mới trở nên tốt hơn được, việc tránh cãi nhau là điều cần thiết cho công việc hiện nay.

Giờ may mắn: 14h.

Màu may mắn: Xanh ngọc.

Con số may mắn: Số 11 và số 36.

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Thị phi chốn văn phòng là điều không thể tránh khỏi ở nơi làm việc. Tuy nhiên, Nhân Mã hãy luôn quan sát và nhìn nhận xem ai mới là người chân thành với mình. Tính cách của Nhân Mã luôn được biết đến với vẻ lạnh lùng, ít nói. Thế mà điều này lại giúp cho bạn rất nhiều tại nơi làm việc khi trong hôm nay sẽ có rất nhiều biến động.

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Nhân Mã nên tránh những thị phi chốn văn phòng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới cho biết, những suy nghĩ tiêu cực và tâm trạng dễ dàng kích động chỉ khiến bạn dễ dàng sa vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Nếu có thể, hãy bỏ qua những lời châm chọc phía sau lưng bạn và chỉ tập trung vào công việc của bản thân, chắc chắn rằng sếp của bạn sẽ có cái nhìn khác đi về cách hành xử như thế của bạn.

Giờ may mắn: 11h.

Màu may mắn: Màu vàng.

Con số may mắn: Số 22.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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