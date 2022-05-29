Top 4 cung hoàng đạo trời sinh thông minh, tư chất hơn người, từ nhỏ đến lớn ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ

Song Tử sở hữu IQ cao vượt trội hơn cả trong 12 chòm sao. Đây cũng là cung hoàng đạo thông minh nhất trong 12 chòm sao và được xem là cung văn võ song toàn. Họ có vốn kiến thức phong phú trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Song Tử nổi bật với tính cách thông minh, nhạy bén và sở hữu nhiều tài lẻ nên không khó để nhận diện họ trong một đám đông. Những người cung này thường có đường tài vận và sự nghiệp khá tươi sáng và rộng mở.

Đối với Song Tử chỉ số IQ cao đến như thế không chỉ giúp họ nắm bắt công việc mau lẹ mà dường như mọi cách ứng xử cũng rất thấu đáo và vô cùng tinh tế, chính nộ não siêu việt của họ đã giúp cho họ có được khá nhiều thứ từ công việc cho đến tình cảm. Đặc biệt, họ vô cùng khéo léo trong mọi chuyện bởi họ có thể dựa vào lời nói của mình để có thể chinh phục được người khác.

Hạng 2: Nhân mã

Nhân Mã đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng này. Không quá lời khi nói rằng trí thông minh của chòm sao này được phát huy trên mọi lĩnh vực.

Khi nói đến học thuật, những người thuộc cung Nhân Mã đặc biệt xuất sắc trong các môn triết học và vật lý. Với bộ óc tuyệt vời, họ thích khám phá và tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề tồn tại.

Pháo thủ cũng rất quan tâm đến thể thao và luôn tràn đầy năng lượng trong những giờ học này. Vì vậy, những người thuộc cung Nhân Mã thường đạt được thành tích cao trong các hoạt động thể chất.

Ngoài ra, chỉ số IQ giúp chòm sao này định hướng tương lai dễ dàng. Dù trong học tập hay công việc, họ luôn ý thức được mình đang làm gì, vị trí của mình ở đâu và luôn vạch ra kế hoạch, mục tiêu cho bản thân.

Hiểu rõ thế mạnh của bản thân và hiểu mình muốn gì, cần gì là lợi thế giúp Nhân Mã biết cách nắm bắt cơ hội và tận dụng hết thế mạnh của mình. Vì vậy, những người thuộc chòm sao Xạ Thủ thường có con đường sự nghiệp hanh thông, chuyện tình cảm thuận lợi, hanh thông.

Hạng 3: Bọ Cạp

Đây là cung hoàng đạo thuộc top 3 khá là cao đúng không nào? Với chỉ số IQ cao ngất ngưởng này, họ có thể tự tin để thể hiện bản thân mình. Tuy nhiên có không ít người thuộc cung hoàng đạo này sử dụng trí thông minh của mình để làm những công việc xấu với mưu mô thủ đoạn nhằm chiếm đoạt lợi ích của người khác, đây thực sự là người xấu mà bạn cần phải tuyệt đối cẩn thận đối với họ.

Tuy nhiên nếu như họ vận dụng trí thông minh của mình để thực hiện những công việc tốt thì hoàn toàn khác nhé, họ sẽ giúp ích rất nhiều cho người khác đặc biệt là hỗ trợ cho họ khá nhiều trong công việc, học tập và cuộc sống nữa nhé.

Vị trí thứ 4: Kim Ngưu

Vị trí tiếp theo thuộc về Kim Ngưu. Đừng coi thường họ, vì họ hoàn toàn không phải dạng vừa đâu. Tuy không quá hoàn hảo như những cung hoàng đạo khác nhưng chòm sao này lại sở hữu trí thông minh thực tế và khả năng phân tích cực tốt.

Thay vì dùng lời nói, biểu cảm hay hành động để làm quen với một ai đó, những người được đại diện cho con bò vàng sẽ quan sát kỹ lưỡng cử chỉ và nét mặt của nhau để đưa ra nhận định cho riêng mình. Kỹ năng phân tích nhạy bén giúp các cung hoàng đạo này luôn nhìn thẳng vào mọi mặt của vấn đề. Từ đó, họ có thể xác định được đâu là điểm tốt và đâu là điểm chưa tốt của sự việc.

Bên cạnh đó, Kim Ngưu còn sở hữu một cơ thể rất dẻo dai. IQ giúp họ kiểm soát cơ thể một cách hiệu quả. Những người thuộc chòm sao này luôn biết cách phát huy thể lực và sức chịu đựng tuyệt vời trong bất kỳ điều kiện nào. Vì vậy, họ luôn trở thành một ứng cử viên lý tưởng cho các môn thể thao.