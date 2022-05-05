So bì độ ‘hảo huynh đệ’ của 12 chòm sao, dù bạn gặp chuyện bé tí hay đao to búa lớn vẫn sẵn sàng đồng cam cộng khổ, Cự Giải bạn tốt trăm phần trăm

Tuy nhiên, khi vấn đề càng lúc càng trở nên khó giải quyết, họ sẽ dần dần cảm thấy muốn buông xuôi, ấy là bởi vì lúc này, họ sẽ nghĩ rằng việc tiếp tục chịu đựng là quá khó khăn và vô vọng.

Khi phải đối diện với những vấn đề trong cuộc sống, phản ứng đầu tiên của Bạch Dương sẽ là cùng nắm tay bạn vượt qua mọi khó khăn. Họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi đối phương ngay lập tức đâu.

Xem chỉ số đồng cam cộng khổ của 12 chòm sao, có thể thấy rằng Bạch Dương là người dễ bỏ cuộc giữa chừng, dù lúc đầu muốn ở bên cạnh người ấy vượt qua sóng gió thật, song họ lại không thể kiên trì đến cùng.

Kim Ngưu: 80%

Thông thường, Kim Ngưu không phải là người giỏi ăn nói, họ không biết nói những lời ngọt ngào để lấy lòng người yêu, song ở bên họ, bạn sẽ cảm thấy rất vững chãi và an toàn.

Cung hoàng đạo này lúc nào cũng lặng thầm giúp đỡ nửa kia, chỉ cần việc đó nằm trong khả năng của họ thì họ luôn sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện.

Khi khó khăn, rắc rối xảy đến, họ sẽ luôn quyết tâm ở bên giúp đỡ nửa kia, chắc chắn không bao giờ bỏ rơi người ấy. Cho dù khó khăn có nhiều đến đâu, họ cũng sẽ cùng bạn đối diện và từ từ giải quyết.

Song Tử: 10%

Song Tử rất giỏi nói những lời bùi tai. Trong khoảng thời gian yêu say đắm, họ thường thề thốt rằng mình sẽ yêu đối phương cả đời, cả đời bầu bạn với đối phương.

Song khi thực sự đã vướng vào rắc rối rồi, họ sẽ nghĩ ngay đến việc từ bỏ, giống như là một phản ứng bản năng.

Thực chất, Song Tử là một người sống khá ích kỷ, phản ứng đầu tiên của họ chính là bảo vệ bản thân, bởi họ không muốn cuộc sống vốn đang tốt đẹp của mình lại bị ảnh hưởng bởi đối phương. Họ sẽ nhanh chóng tìm cách thoát khỏi mối quan hệ hiện tại.

Cự Giải: 100%

Xem chỉ số đồng cam cộng khổ của 12 chòm sao, nếu nửa kia của bạn là Cự Giải, vậy thì bạn có thể yên tâm rằng bất kể gặp phải vấn đề gì trong cuộc sống, họ cũng sẽ ở bên bạn dến cùng.

Cung hoàng đạo này vốn là người có tấm lòng nhân hậu và ấm áp, cho dù là người ngoài gặp khó khăn đi nữa, họ cũng sẽ giúp đỡ hết khả năng của mình, vì vậy chẳng cần nói cũng có thể tưởng tượng được họ sẽ đối xử với người nhà của mình tốt đến mức nào.

Một khi đã quyết định ở bên ai, họ sẽ cảm thấy ngập tràn tinh thần trách nhiệm. Họ sẽ luôn quan tâm chăm sóc đối phương, không bao giờ để bạn phải một mình khắc phục khó khăn.

Sư Tử: 70%

Tuy ngoài miệng Sư Tử hay kêu ca rằng mình thật xui xẻo, cuộc sống của mình dường như bị đảo lộn vì những khó khăn mà đối phương gặp phải, song trên thực tế, họ vẫn là một người rất tốt bụng và trách nhiệm.

Họ sẽ chẳng thể nào nhắm mắt làm ngờ trước những khó khăn của nửa kia. Chỉ cần nghĩ đến việc nửa kia của mình đang phải vất vả ra sao mà mình lại không thể giúp đỡ được là họ sẽ cảm thấy vô cùng áy náy.

Có thể thấy rằng Sư Tử là người hay kêu ca ngoài miệng nhưng họ vẫn sẽ chẳng nề hà giúp đỡ nửa kia.

Xử Nữ: 10%

Xử Nữ là con người sống rất có nguyên tắc. Nếu rắc rối là do chính bản thân họ gây ra, vậy thì họ sẽ tự mình gánh tất cả trách nhiệm, sẽ cố hết sức để sửa sai và vãn hồi.

Ngược lại, nếu rắc rối là do nửa kia tự mình rước lấy, họ cũng sẽ cảm thấy đối phương phải chịu trách nhiệm. Họ sẽ không để chính bản thân mình phải chịu khổ vì những lỗi lầm mà nửa kia gây ra.

Cung hoàng đạo này cảm thấy rằng đôi bên đều là người trưởng thành cả rồi, mà người trưởng thành thì cần biết tự chịu trách nhiệm cho những việc mà mình đã làm.

Thiên Bình: 40%

Một khi đã được hưởng thụ cuộc sống sung sướng rồi, Thiên Bình sẽ rất khó có thể chịu đựng vất vả, khó khăn. Họ sẽ thường dành rất nhiều thời gian để nhớ về những điều tốt đẹp đã qua, để rồi sau đó lại âu sầu rầu rĩ.

Họ khó có thể toàn tâm toàn ý đồng cam cộng khổ với một người, bởi họ sẽ có vô số lần suy nghĩ xem mình có nên trốn chạy hay không.

Tuy nhiên, dù sao thì họ cũng vẫn là người sĩ diện, họ biết nếu mình làm vậy ắt sẽ phải nhận lấy sự chỉ trích của rất nhiều người, vì thế, nếu chưa đến giới hạn chịu đựng, họ vẫn sẽ chỉ nghĩ đến việc rút lui ở trong đầu thôi.

Hổ Cáp: 90%

Hổ Cáp là con người rất bí ẩn, thông thường chẳng ai có thể đoán được họ đang suy nghĩ điều gì. Trong mắt người khác, họ rất lạnh lùng và tuyệt tình, lúc nào cũng tỏ vẻ như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

Tuy nhiên, thực tế thì họ không hoàn toàn là người như vậy, bởi họ chỉ dành sự nhiệt tình, yêu thương chăm sóc cho những người mà mình thực sự yêu mến thôi.

Khi nửa kia của cung hoàng đạo này gặp khó khăn, họ sẽ luôn tìm cách lặng thầm giúp đỡ, thậm chí khiến chính đối phương cũng không biết được.

Nhân Mã: 60%

Xem chỉ số đồng cam cộng khổ của 12 chòm sao, trước khi nghĩ đến việc đồng hành cùng đối phương, Nhân Mã sẽ đặt một phép tính để thử xem nếu làm vậy, mình sẽ được gì và mất gì.

Trong quá trình giúp đỡ nửa kia, họ cũng sẽ không ngừng tính toán xem mình nên trả giá bao nhiêu là đủ, bởi họ tính đến việc sau khi khó khăn được giải quyết rồi, phần thưởng mà họ nhận lại được sẽ là gì.

Nhân Mã tưởng chừng phóng khoáng tự do nhưng lại vô cùng toan tính, cho dù là đối xử với người mình yêu thương đi chăng nữa, họ cũng sẽ so đo được mất.

Ma Kết: 30%

Ma Kết là người có cái nhìn rất thực tế, thậm chí là thực dụng về cuộc sống. Nếu như hai người có thể trải qua quãng thời gian êm đềm bên nhau thì họ sẽ rất chung thủy với đối phương, sẵn sàng hi sinh mọi điều vì đối phương.

Song một khi phát hiện ra nửa kia của mình là một người kém cỏi, cuộc sống cũng đầy rẫy bế tắc thì Ma Kết sẽ bắt đầu thay lòng đổi dạ.

Cho dù ngoài miệng họ không ngừng khuyến khích đối phương, giúp đối phương tự tin, phấn chấn hơn, nhưng sau lưng, họ sẽ bắt đầu chuẩn bị đường lui cho mình, để mình có thể ra đi bất cứ lúc nào cần thiết.

Bảo Bình: 80%

Trên thực tế, Bảo Bình là một người rất ấm áp. Khi người ấy phải đối diện với khó khăn, họ sẽ tìm cách để an ủi đối phương, khiến đối phương có cái nhìn tích cực, lạc quan hơn.

Họ sẽ không nói cho đối phương biết những vấn đề mà mình gặp phải để không tăng thêm gánh nặng cho người ấy. Chỉ đến khi không còn ai ở bên cạnh, cung hoàng đạo này mới lặng lẽ tìm cách giải quyết mọi chuyện.

Họ sẽ luôn mỉm cười với đối phương, để đôi bên cùng có dũng khí vượt qua khó khăn hoạn nạn.

Song Ngư: 70%

Khi những người chẳng thân chẳng sơ gặp khó khăn, Song Ngư hoàn toàn có thể nhắm mắt làm ngơ, bởi họ cho rằng dù người đó có làm sao cũng chẳng hề liên quan đến bản thân mình. Có nhiều khi, cung hoàng đạo này có thể tuyệt tình đến như thế đấy.

Song nếu đối phương là người mà họ yêu thương thì phản ứng của họ lại hoàn toàn khác biệt.

Cho dù hoàn cảnh mà người ấy phải đối diện có khó khăn, trắc trở đến thế nào, Song Ngư cũng sẽ luôn ở bên cạnh, dù không giúp được gì thì cũng có thể lắng nghe, khiến đối phương nhẹ lòng hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.