Vừa xong Rằm tháng 7, 4 con giáp này đại cát đại hỉ, lại có cơ may gặp đại quý nhân dẫn đường

Vận trình tài lộc của Sửu trong tháng 7 âm lịch được tử vi hàng ngày dự đoán tương đối tốt. Tuy nhiên, từ đầu tháng đến nay, dường như tài vận của con giáp này vẫn chưa được đột phá. Có thể do cát khí bị ngăn chặn, phải đợi đến sau Rằm tháng 7 âm lịch trở đi, mọi thứ mới dần trở nên hanh thông, thuận lợi hơn. Tử vi hàng ngày cho biết, thời điểm sau Rằm trở đi, Sửu liên tục đón vận may, từ công việc, gia đình đến tiền bạc đều được quý nhân nâng đỡ.

Chuyện làm ăn kinh doanh của Dần trong tháng này đang gặp khá nhiều trục trặc, có lúc Dần phải tạm dừng công việc vì thua lỗ, khó khăn. Mọi sự áp lực đè nặng trên vai con giáp này. Tử vi cho biết, sau Rằm tháng 7 âm lịch trở đi, Dần có thể yên tâm trở lại công việc, thời điểm này cát tinh chiếu mệnh, lại thêm quý nhân bên cạnh sẽ giúp Dần làm gì cũng gặp may.

Sau Rằm tháng 7, Dần làm gì cũng sẽ gặp may - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp tuổi Thân trời sinh hiền lành, thường xuyên giúp đỡ người khác. Nhờ đó mà con giáp này tích được phúc đức tề thiên. Trời ban cho Thân nhiều phúc lộc trong 45 ngày tới, con giáp này không làm cũng có ăn. Những khoản tiết kiệm, đầu tư trước đó sẽ sinh lời mang lại tài lộc rủng rỉnh cho con giáp này. Thời gian này Thân nên dành thêm cho gia đình của mình sau khi đã dành quá nhiều thời gian cho công việc của mình.

Ở hiền gặp lành, Thân sắp được bề trên ban phúc lộc tràn trề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi vừa thông minh, có năng lực xuất chúng, lại biết nhìn xa trông rộng. Dù thời thế có khó khăn đến thế nào, Mùi cũng đã nhìn nhận ra cơ hội làm ăn cho bản thân từ rất lâu trước đó. Chính điều này giúp Mùi luôn có nguồn tài chính dồi dào, rủng rỉnh, dù cho mọi thứ đều đang bị trì trệ, khó khăn xung quanh. Tử vi học cho biết, Mùi nên biết ơn những người đã từng giúp đỡ mình và trả ơn cho họ khi họ cần.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.