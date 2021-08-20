‘Xé nháp’ năm 2021, bước qua năm mới 2022, 3 con giáp này cải vận giàu sang, tiền nhiều không đủ chỗ chứa

12 con giáp tử vi 20/08/2021 07:56

Theo dự đoán của tử vi hàng ngày, chỉ cần vài tháng nữa, khi bước sang năm 2022, 3 con giáp dưới đây sẽ ngay lập tức hoán đổi vận mệnh, từ nghèo khó hóa giàu sang, không còn thiếu thốn.

Tuổi Hợi

Từ đầu năm 2021 đến nay, liên tiếp những chuyện không may xảy đến với Hợi. Một số việc khiến Hợi phải khốn đốn, lao đao, đặc biệt là tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Con giáp này từ chỗ dư dả, có của ăn của để bỗng chốc lâm vào cảnh thiếu thốn, nợ nần. Dù vẫn rất cố gắng, nhưng có vẻ trong năm nay Hợi vẫn chưa thể lấy lại những gì đã mất.

tu vi hang ngay 1
 Thời gian vừa qua Hợi đã phải gồng gánh rất nhiều khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hàng ngày dự đoán trong năm tới đây, Hợi sẽ có bước đột phá ngoạn mục. Thời điểm này, mọi thứ của Hợi đều khởi sắc trở lại, từ công việc, làm ăn cho tới cuộc sống. Con giáp này có thể vực dậy sau chuỗi ngày khó khăn liên tiếp. Tuy nhiên, tử vi khuyên rằng, để có được điều này, từ bây giờ cho đến hết năm, Hợi phải tiếp tục cố gắng không ngừng, dù gặp khó khăn thế nào cũng phải cố gắng vượt qua.

Tuổi Mão

Mão chính là một trong những con giáp siêng năng chăm chỉ nhất. Từ đầu năm đến nay, mặc dù cũng liên tục được Thần Tài ưu ái cho hưởng lộc, thế nhưng Mão lại liên tiếp có những việc phải chi tiêu nhiều tiền. Mục tiêu con giáp này đặt ra do đó mà vẫn chưa thể thành hiện thực. Tử vi hàng ngày nói rõ, mọi thứ sẽ dần trở nên hanh thông, thuận lợi hơn trong năm 2022 sắp tới. Khi đó, Mão vừa có thể làm ăn sinh lời, tài chính cải thiện thấy rõ, lại vừa có cuộc sống vô lo vô nghĩ, an nhàn vô cùng.

tu vi hang ngay 2
 Cuộc đời của Mão khi bước qua năm 2022 sẽ thay đổi rất lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có nhiều dự định cần thực hiện, tuy nhiên, do năm nay không được nhiều sao tốt chiếu mệnh, lại liên tục gặp vận xui nên Dần vẫn phải gác lại mọi chuyện. Công việc của con giáp này tuy vẫn có dấu hiệu phát triển nhưng vẫn rất cầm chừng và chưa dám đột phá. Đợi sang năm 2022, khi thiên thời địa lợi, Dần có thể mở rộng làm ăn, thực hiện các dự định của mình vẫn chưa muộn.

tu vi hang ngay 3
 Sang năm 2022, Dần có thể thoải mái thực hiện các kế hoạch lớn - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần tính tình chăm chỉ, siêng năng, nhưng đôi lúc có hơi nóng vội. Đặc biệt là trong công việc, Dần nên chậm lại suy xét thật kỹ mọi thứ trước khi đưa ra quyết định. Điều này sẽ giúp Dần tránh được những sai sót đáng tiếc.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ai khó mặc ai, 4 con giáp này ung dung đón lộc, cuộc sống an nhàn trong suốt 50 ngày tới

Ai khó mặc ai, 4 con giáp này ung dung đón lộc, cuộc sống an nhàn trong suốt 50 ngày tới

Theo tử vi hàng ngày, chính 4 con giáp này đã hút cạn may mắn, tài lộc của trời, trong suốt 50 ngày tới chẳng cần lo nghĩ, tiền bạc cũng tự về tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 1 giờ 20 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 34 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'