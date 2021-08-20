‘Xé nháp’ năm 2021, bước qua năm mới 2022, 3 con giáp này cải vận giàu sang, tiền nhiều không đủ chỗ chứa

Từ đầu năm 2021 đến nay, liên tiếp những chuyện không may xảy đến với Hợi. Một số việc khiến Hợi phải khốn đốn, lao đao, đặc biệt là tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Con giáp này từ chỗ dư dả, có của ăn của để bỗng chốc lâm vào cảnh thiếu thốn, nợ nần. Dù vẫn rất cố gắng, nhưng có vẻ trong năm nay Hợi vẫn chưa thể lấy lại những gì đã mất.

Tử vi hàng ngày dự đoán trong năm tới đây, Hợi sẽ có bước đột phá ngoạn mục. Thời điểm này, mọi thứ của Hợi đều khởi sắc trở lại, từ công việc, làm ăn cho tới cuộc sống. Con giáp này có thể vực dậy sau chuỗi ngày khó khăn liên tiếp. Tuy nhiên, tử vi khuyên rằng, để có được điều này, từ bây giờ cho đến hết năm, Hợi phải tiếp tục cố gắng không ngừng, dù gặp khó khăn thế nào cũng phải cố gắng vượt qua.

Mão chính là một trong những con giáp siêng năng chăm chỉ nhất. Từ đầu năm đến nay, mặc dù cũng liên tục được Thần Tài ưu ái cho hưởng lộc, thế nhưng Mão lại liên tiếp có những việc phải chi tiêu nhiều tiền. Mục tiêu con giáp này đặt ra do đó mà vẫn chưa thể thành hiện thực. Tử vi hàng ngày nói rõ, mọi thứ sẽ dần trở nên hanh thông, thuận lợi hơn trong năm 2022 sắp tới. Khi đó, Mão vừa có thể làm ăn sinh lời, tài chính cải thiện thấy rõ, lại vừa có cuộc sống vô lo vô nghĩ, an nhàn vô cùng.

Cuộc đời của Mão khi bước qua năm 2022 sẽ thay đổi rất lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có nhiều dự định cần thực hiện, tuy nhiên, do năm nay không được nhiều sao tốt chiếu mệnh, lại liên tục gặp vận xui nên Dần vẫn phải gác lại mọi chuyện. Công việc của con giáp này tuy vẫn có dấu hiệu phát triển nhưng vẫn rất cầm chừng và chưa dám đột phá. Đợi sang năm 2022, khi thiên thời địa lợi, Dần có thể mở rộng làm ăn, thực hiện các dự định của mình vẫn chưa muộn.

Sang năm 2022, Dần có thể thoải mái thực hiện các kế hoạch lớn - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần tính tình chăm chỉ, siêng năng, nhưng đôi lúc có hơi nóng vội. Đặc biệt là trong công việc, Dần nên chậm lại suy xét thật kỹ mọi thứ trước khi đưa ra quyết định. Điều này sẽ giúp Dần tránh được những sai sót đáng tiếc.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.