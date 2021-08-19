Sinh ra đã có số hưởng, 3 con giáp này sớm muộn gì cũng sống trong nhung lụa, giàu sang vương giả bậc nhất

12 con giáp tử vi 19/08/2021 05:57

Tử vi hàng ngày đã chỉ đích danh 3 con giáp số sướng từ khi lọt lòng, bản mệnh sớm muộn gì cũng thuộc hàng giàu có, đại gia.

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần bản tính ôn hòa, nhã nhặn, làm việc gì cũng biết trước biết sau, không bao giờ chà đạp người khác để đưa bản thân mình lên. Đó là đặc điểm của những người biết làm việc lớn, cuộc đời tuy lúc đầu vất vả, quan lộ thăng tiến chậm nhưng chắc, về sau chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh cao.

tu vi hang ngay 1
 Người tuổi Dần có số làm quan từ khi mới lọt lòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy được tử vi hàng ngày dự đoán có số mệnh giàu sang, nhưng từ khi lọt lòng, người tuổi Dần đã gặp không ít khó khăn, vất vả. Khi trưởng thành, Dần lại phải tự xây dựng sự nghiệp và tài chính riêng cho mình. Tố chất thông minh, biết cách làm ăn kiếm tiền nên chẳng bao lâu nữa Dần sẽ chính thức lột xác, hóa thành đại gia.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nhìn bề ngoài giản dị, bình dân, nhưng đa số bên trong lại là con nhà giàu, đại gia nứt đố đổ vách. Tỵ không có quá nhiều tham vọng về tiền bạc, bởi vốn dĩ con giáp này đã được sinh ra trên đống tiền. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà Tỵ không biết cố gắng, con giáp này vẫn đặt ra những mục tiêu lớn lao cho cuộc đời mình. Sự nghiệp của Tỵ đa phần là được xây dựng theo đam mê chứ không quá áp đặt về chuyện tài chính.

tu vi hang ngay 2
 Đa phần người tuổi Tỵ giàu có từ trong trứng nước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong số 12 con giáp, có thể Thân chính là con giáp có độ may mắn nhất ngay từ khi mới lọt lòng. Con giáp này thuở còn nhỏ đã được sống trong êm ấm, giàu sang, không thiếu một thứ gì. Thời điểm hiện tại, sau một thời gian phấn đấu, Thân gần như có trong tay mọi thứ mà mình mong muốn.

tu vi hang ngay 3
 Vừa có điều kiện lại biết cố gắng, Thân ở thời điểm hiện tại đã có trong tay nhiều thứ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hàng ngày cho biết, những ai cầm tinh con khỉ đều có cá tính tương đối mạnh, yêu thích sự tự do, thoải mái. Tuy nhiên, đôi lúc, Thân lại hơi cố chấp, bảo thủ. Điều này sẽ không tốt cho sự nghiệp, công việc và cả cuộc sống của Thân sau này.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Giàu sang không đợi tuổi, 3 con giáp này còn trẻ đã có tài chính thịnh vượng, sự nghiệp thăng hoa rộng mở

Giàu sang không đợi tuổi, 3 con giáp này còn trẻ đã có tài chính thịnh vượng, sự nghiệp thăng hoa rộng mở

Không phải đợi đến già, 3 con giáp trong danh sách tử vi hàng ngày dưới đây ngay khi còn trẻ đã có cuộc sống giàu sang, sự nghiệp vững chắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 1 giờ 19 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình