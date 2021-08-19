Sinh ra đã có số hưởng, 3 con giáp này sớm muộn gì cũng sống trong nhung lụa, giàu sang vương giả bậc nhất

Trời sinh tuổi Dần bản tính ôn hòa, nhã nhặn, làm việc gì cũng biết trước biết sau, không bao giờ chà đạp người khác để đưa bản thân mình lên. Đó là đặc điểm của những người biết làm việc lớn, cuộc đời tuy lúc đầu vất vả, quan lộ thăng tiến chậm nhưng chắc, về sau chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh cao.

Tuy được tử vi hàng ngày dự đoán có số mệnh giàu sang, nhưng từ khi lọt lòng, người tuổi Dần đã gặp không ít khó khăn, vất vả. Khi trưởng thành, Dần lại phải tự xây dựng sự nghiệp và tài chính riêng cho mình. Tố chất thông minh, biết cách làm ăn kiếm tiền nên chẳng bao lâu nữa Dần sẽ chính thức lột xác, hóa thành đại gia.

Người tuổi Tỵ nhìn bề ngoài giản dị, bình dân, nhưng đa số bên trong lại là con nhà giàu, đại gia nứt đố đổ vách. Tỵ không có quá nhiều tham vọng về tiền bạc, bởi vốn dĩ con giáp này đã được sinh ra trên đống tiền. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà Tỵ không biết cố gắng, con giáp này vẫn đặt ra những mục tiêu lớn lao cho cuộc đời mình. Sự nghiệp của Tỵ đa phần là được xây dựng theo đam mê chứ không quá áp đặt về chuyện tài chính.

Đa phần người tuổi Tỵ giàu có từ trong trứng nước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong số 12 con giáp, có thể Thân chính là con giáp có độ may mắn nhất ngay từ khi mới lọt lòng. Con giáp này thuở còn nhỏ đã được sống trong êm ấm, giàu sang, không thiếu một thứ gì. Thời điểm hiện tại, sau một thời gian phấn đấu, Thân gần như có trong tay mọi thứ mà mình mong muốn.

Vừa có điều kiện lại biết cố gắng, Thân ở thời điểm hiện tại đã có trong tay nhiều thứ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hàng ngày cho biết, những ai cầm tinh con khỉ đều có cá tính tương đối mạnh, yêu thích sự tự do, thoải mái. Tuy nhiên, đôi lúc, Thân lại hơi cố chấp, bảo thủ. Điều này sẽ không tốt cho sự nghiệp, công việc và cả cuộc sống của Thân sau này.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.