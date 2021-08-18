3 ngày cuối cùng của tháng 8, các con giáp sau may sẵn ‘túi ba gang’ tranh thủ nhận lộc của Thần Tài

Ngay từ đầu tháng, người tuổi Hợi đã được dự báo sẽ có một tháng tràn đầy may mắn, niềm vui. Công việc của Hợi sẽ có nhiều thay đổi tích cực, được quý nhân nâng đỡ, đồng nghiệp hỗ trợ hết mình. Vận trình sự nghiệp và tài lộc của Hợi từ đầu tháng đến nay nhìn chung tăng đều đều, nhưng phải đến cuối tháng này, Hợi mới thực sự đón nhận rất nhiều vận may đến bên mình.

Theo dự đoán của tử vi hàng ngày , những ai cầm tinh con lợn khi bước vào 3 ngày cuối tháng 8 này đều có vận trình phát triển rực rỡ. Hợi không có quá nhiều áp lực về tiền bạc, bản mệnh vốn đã giàu có sẵn, nên khi nhận được những phúc phần này, Hợi lại càng thêm giàu sang.

Theo dự đoán của tử vi hàng ngày, những người tuổi Thân có chí khí mạnh mẽ, làm việc bao giờ cũng quyết tâm đến cùng, chẳng bao giờ vì khó khăn mà dừng bước. Trong tháng 8 này, Thân nhận được sự tương trợ rất lớn từ quý nhân, đặc biệt là trong 3 ngày cuối tháng. Thời điểm này, Thân lại nhận được sự soi sáng của Chính Tài. Nhờ đó, tài lộc của con giáp này thăng vận thấy rõ, chỉ trong vài ngày Thân có thể đổi đời, xóa bỏ sạch nợ nần, thiếu thốn.

Chỉ trong 3 ngày cuối tháng, Thân có thể gom tiền bạc để xóa sạch nợ nần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đa số tuổi Mão thường rất chăm chỉ, siêng năng làm việc. Một ngày của Mão dành phần lớn thời gian để cố gắng làm việc. Con giáp này vừa có áp lực tiền bạc, gánh nặng gia đình, lại vừa tự đặt ra mục tiêu phải xây dựng sự nghiệp và tài chính vững chắc. Do đó, không có hội nào là Mão bỏ qua.

Mão rất chăm chỉ để đạt được mục tiêu tài chính của mình - Ảnh minh họa: Internet

Theo dự đoán của tử vi hàng ngày, trong 3 ngày cuối tháng 8 này, Mão dù đi đâu làm gì cũng được Thần Tài theo gót, các cơ hội làm ăn, sinh lời tự nhiên tìm đến. Mão hãy chuẩn bị tinh thần, may luôn “túi ba gang” để vét cạn tài lộc trong thiên hạ.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.