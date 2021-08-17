Tuần cuối cùng của tháng 8/2021: 3 con giáp làm ăn trúng mánh, tiền bạc rủng rỉnh ai cũng ghen tỵ

12 con giáp tử vi 17/08/2021 07:05

Dù đã bước vào tuần cuối cùng của tháng 8 nhưng 3 con giáp sau vẫn được tử vi hàng ngày dự báo sắp hốt trọn lộc trong thiên hạ, coi chừng còn có khả năng trúng số.

Tuổi Dần

Trong tuần cuối cùng của tháng 8 này, người tuổi Dần có cơ may phát tài. Đây thật sự là một tin vô cùng tốt lành dành cho Dần khi vừa qua, con giáp này đã gặp không ít khó khăn, vất vả. Trong tuần, Dần được Chính Tài phù trợ, những người nào làm ăn kinh doanh, đầu tư sẽ thu tiền về đầy tay, tài lộc đổ đầy vào nhà.

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 Tuần cuối cùng của tháng 8 là cơ hội để Dần hốt bạc về tay - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hàng ngày cho biết, với những người làm công ăn lương, tuy các món tài lộc không quá lớn, nhưng cũng là thành quả xứng đáng và rất cần thiết giữa thời điểm này. Nhờ sự chăm chỉ trong công việc nên ngoài các khoản thu nhập cố định, Dần còn có khả năng nhận thêm nhiều khoản tiền thưởng bất ngờ.

Tuổi Mão

Mão chính là một trong những con giáp may mắn nhất trong tuần cuối cùng của tháng 8 này. Trên phương diện sự nghiệp, người tuổi Mão có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực bản thân, phát huy điểm mạnh và ghi điểm trong mắt cấp trên, đồng nghiệp. Một số rắc rối có thể xảy ra nhưng không đáng để Mão phải bận tâm. Ngay từ đầu tuần, đường tài lộc của Mão đã được dự đoán sẽ vô cùng vững vàng, do con giáp này vừa mới nhận lương thưởng. Trong tuần, sẽ còn nhiều khoản lộc mới tìm đến bên, nếu như Mão biết nắm bắt cơ hội đúng lúc.

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 Mão chính là con giáp siêu giỏi kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Dự đoán trong tuần cuối cùng của tháng 8/2021, đường tài vận của người tuổi Tỵ sẽ đi lên mạnh nhất vào thời điểm giữa tuần. Ngay từ đầu tuần, Tỵ có thể gặp một số vận may nhưng tài lộc thì phải đến giữa tuần mới về đến tay. Bản mệnh Tỵ có cát thần dẫn lối, nắm bắt được nhiều cơ hội làm ăn lớn.

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 Tuổi Tỵ sắp có nhiều cơ hội làm ăn phát đạt trong tuần cuối của tháng 8/2021 - Ảnh minh họa: Internet

Trong khoảng thời gian này, Tỵ vẫn đang ấp ủ những ý tưởng về việc mở rộng làm ăn. Dù có cát thần phù trợ, nhưng hãy cẩn thận hết sức. Bởi xung quanh Tỵ vẫn luôn có những nguy cơ đang rình rập, có thể ập đến bất cứ lúc nào. Chớ thấy may mắn mà chủ quan, háo thắng kẻo làm hỏng mọi thứ.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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