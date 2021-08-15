Bước sang tháng 9/2021, 4 con giáp đi tới đâu vận may theo tới đó, cát tinh chờ sẵn ban phước lành

Tháng 9 tới đây sẽ là một tháng cực kỳ thuận lợi dành cho người tuổi Hợi. Dự đoán của tử vi hàng ngày cho thấy, trong thời gian này, Hợi có khả năng gặp được đại quý nhân, đây sẽ là người tương trợ, giúp cho Hợi vượt qua được mọi khó khăn, vướng mắc gặp phải. Trên con đường làm giàu, Hợi có thể đón được một số cơ may mới, nếu chăm chỉ làm việc Hợi sẽ có thêm nhiều nguồn thu nhập. Trong tháng này, tử vi hàng ngày cho biết tài chính của Hợi có thể gấp đôi, gấp ba các tháng trước.

Ngay từ đầu tháng, người tuổi Mùi đã gặp ngay vận may đầu tiên. Cho đến giữa tháng, Mùi thực sự cảm nhận rõ sự ưu ái của bề trên dành cho mình, khi liên tiếp đạt được những thành quả lớn trong cả công việc và cuộc sống. Trên phương diện tài lộc, tháng 9 này Mùi có Thiên Kim chiếu mệnh, tài lộc sẽ dồi dào hơn trước. Tuy nhiên, tử vi khuyên Mùi chớ thấy nhiều tiền mà chi tiêu hoang phí, kẻo đến lúc cần lại phải chạy vạy khắp nơi.

Mùi có được niềm vui tài lộc nhưng nên học cách quản lý chi tiêu thật tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Lá số tử vi của Tuất trong tháng 9/2021 cho thấy, cát tinh sẽ giúp cho vận trình của con giáp này cực kỳ hanh thông, thuận lợi. Công việc của Tuất trước đó vẫn còn nhiều khó khăn, trong tháng này sẽ được giải quyết rốt ráo. Tuất có thêm nhiều kinh nghiệm, bài học để bản thân làm tốt hơn trong tương lai. Trên phương diện tài lộc, Thần Tài ưu ái cho Tuất hưởng các khoản lộc bất ngờ. Dự đoán con giáp này không những có lương thưởng tăng chót vót mà còn nhận được những khoản cho, tặng liên miên.

Nhiều cơ hội tài lộc đang chờ đợi Tuất ở phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ ưa thích sự tự do, mạo hiểm, thích hợp làm các công việc đầu tư, kinh doanh kiếm lời. Thời gian qua, Tỵ gặp một số biến cố trong cuộc sống nên vẫn đang phải dành thời gian để sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Bước sang tháng 9 này, Tỵ lấy lại tinh thần, công việc được khởi sắc hơn. Dự đoán vận trình tài lộc tăng lên từ đầu tháng cho đến cuối tháng.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.