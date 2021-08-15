15 ngày tới, 3 con giáp mở cửa nghênh đón Thần Tài, nhiều khoản thu nhập mới bất ngờ về tay

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần trong thời gian này nhìn chung khá ổn định, tuy không có khoản thu nào quá lớn nhưng cũng không bị thất thoát, hao hụt nhiều. Con giáp này đang sắp bước vào thời vận cực hiếm có của mình, chỉ cần trong 15 ngày tới, Dần có thể được Thần Tài nâng gót, chỉ đường dẫn lối cho cơ may kiếm tiền.

Tử vi hàng ngày cho biết, người tuổi Dần đang gặp phải áp lực rất lớn về tiền bạc, con giáp này luôn nỗ lực không ngừng và không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để kiếm được tiền. Do đó, 15 ngày tới đây có thể sẽ là thời kỳ hoàng kim dành cho Dần. Cơ hội lâu lâu mới đến một lần nên Dần hãy chú tâm mà hái lộc, đừng để trôi qua rồi tiếc nuối.

Tuất đang làm một lúc khá nhiều công việc, một phần vì con giáp này mong muốn tạo thêm kỹ năng và kinh nghiệm cho mình, mặt khác mong muốn sẽ có nguồn thu nhập cao để sớm có cuộc sống giàu sang. Trong nửa tháng tới đây sẽ rơi đúng vào thời điểm các công việc của Tuất đồng loạt cho ra nguồn thu, đổ dồn về túi con giáp này. Đặc biệt, tử vi hàng ngày cũng nói, không chỉ có những nguồn thu cố định, một số thu nhập bất ngờ khác cũng đến bên Tuất như tiền thưởng, quà tặng, trúng thưởng…

Chúc mừng Tuất vì sắp tới đây sẽ nhận được cùng lúc nhiều nguồn thu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ may mắn có cát tinh chiếu mệnh trong 15 ngày tới đây, cho nên công việc mọi thứ đều vô cùng suôn sẻ. Ngọ có thể gặp một số rắc rối nhỏ, nhưng sẽ không thành vấn đề với con giáp này. Nhìn chung, vận trình sự nghiệp của Ngọ sẽ tiến triển theo chiều hướng tích cực.

15 ngày tới là lúc mà sự nghiệp của Ngọ gặp nhiều thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài lộc, do nhận được sự ưu ái từ Thần Tài, người tuổi Ngọ không cần phải lo lắng chuyện tiền nong trong suốt nửa tháng tới. Con giáp này không chỉ kiếm tiền giỏi mà còn biết quản lý chi tiêu chặt chẽ. Do đó mà dù thu nhập ít hay nhiều thì cũng không để thất thoát một đồng.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.