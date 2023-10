‘Hờn đỏ mắt’ với 4 con giáp thu nhập tăng vọt, sự nghiệp thăng tiến, tình duyên thắm đượm trong 2 tháng tới

Cung mệnh của người tuổi Thân trong 2 tháng tới đây được tử vi hàng ngày dự đoán sắp có đại cát tinh chiếu mệnh. Trong khoảng thời gian này, Thân có thể thu về không ít lợi nhuận từ các công việc mình đang nắm giữ, từ công việc chính cho đến công việc tay trái. Bản tính vốn kiên trì, lại ham học hỏi, tìm tòi cái mới, nên Thân đang cùng lúc tìm kiếm thêm rất nhiều cơ hội kiếm tiền mới cho mình. Tuy thời gian đầu nguồn thu từ các công việc này chưa có, nhưng cứ kiên trì rồi sớm muộn gì tiền bạc cũng về tay.

Thân sắp đón đại cát tinh chiếu mệnh trong 2 tháng tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong công việc vô cùng trách nhiệm, làm gì cũng hết tâm hết sức, không bao giờ lười biếng, chểnh mảng công việc. Do đó, thời điểm hiện tại Hợi đã có cho mình một công việc khá ổn định, lại cho thu nhập cao, khiến ai nhìn vào cũng ghen tỵ. Vào thời điểm 2 tháng tới đây, may mắn sẽ đến với Hợi ngày càng nhiều, chính là cơ hội để Hợi tranh thủ hốt vàng hốt bạc. Không chỉ may mắn về tiền bạc, Hợi còn có đường tình duyên thắm đượm. Những điều con giáp này vẫn thầm mong ước sẽ biến thành hiện thực.

Sự chăm chỉ, trách nhiệm giúp Hợi có được cuộc sống khá dư dả so với bạn bè đồng trang lứa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi bản tính hiền lành, không bao giờ so đo, tính toán với ai. Con giáp này chỉ âm thầm nỗ lực, cố gắng làm tốt công việc của mình và hưởng thụ những thành quả xứng đáng dành cho mình. Trên đà này, trong 2 tháng tới đây, Mùi sẽ càng nhận được thêm nhiều tin vui mới trong công việc nhờ sự nghiêm túc, chăm chỉ của mình. Dự đoán Mùi có thêm một nguồn thu nhập mới, khiến con giáp này có thu nhập tăng vọt, tiền của lúc nào cũng rủng rỉnh trong người.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.