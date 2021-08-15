4 con giáp có sự nghiệp hanh thông, tin vui tới tấp kể từ giữa tháng 8 trở đi

Lá số tử vi của Tí trong tháng 8 này cho biết, con giáp này nhận được khá nhiều tài lộc, may mắn do bề trên ban thưởng. Tuy nhiên, từ đầu tháng đến nay, nhìn chung vận trình tài lộc của con giáp này vẫn chưa thực sự khởi sắc. Phải từ giữa tháng 8 trở đi, tử vi hàng ngày dự đoán con giáp này mới chính thức đón nhận lộc lá cực lớn. Công việc của Tí được dự đoán có nhiều tin vui, một số mối quan hệ làm ăn tiến triển tốt. Nói chung, tháng 8 này, Tí tha hồ tận hưởng một cuộc sống chỉ tràn ngập niềm vui, may mắn.

Công việc của Mão từ đầu tháng đến nay có một số trục trặc nên phải khựng lại, khiến cho tài vận của con giáp này cũng bị kéo theo mà đi xuống. Tuy nhiên, trời sinh tuổi Mão không chỉ thông minh mà còn lạc quan, mạnh mẽ, trong bất cứ tình huống nào cũng nhìn thấy cơ hội để vươn lên. Theo dự đoán của tử vi hàng ngày, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 8 trở đi, mọi xui xẻo đều tan biến, chỉ còn lại may mắn vây quanh con giáp này.

Từ giữa tháng 8 trở đi, Mão chính thức đón nhận vận may bề trên ban tặng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp và tài lộc của Tỵ trong thời gian vừa qua chưa thực sự ổn định. Dù con giáp này vẫn không ngừng nỗ lực, nhưng đôi lúc vẫn gặp phải cản trở, lại có kẻ xấu rình rập hãm hại mọi lúc. Tuy nhiên, từ giữa tháng trở đi, vận trình của Tỵ bỗng “lội ngược dòng”, không còn tình trạng khó khăn như trước. Mọi thứ có vẻ sẽ suôn sẻ hơn với con giáp này. Tuy không đón quá nhiều tài lộc, nhưng đây chính là thời điểm quan trọng để Tỵ bắt đầu các kế hoạch làm ăn giúp bản mệnh giàu có trong tương lai.

Đây chính là thời điểm quan trọng để Tỵ phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu khôn ngoan, có hiểu biết, dù làm trong bất cứ công việc gì cũng vô cùng xuất chúng, được người đời ngưỡng mộ. Sự nghiệp của con giáp này trong thời gian tới vẫn tiếp tục trên đà thăng tiến, Dậu có thể gặp được quý nhân đãi ngộ, chỉ đường dẫn lối cho nhiều cơ hội làm ăn mới. Tuy nhiên, con giáp này cũng nên chú ý, bởi không phải việc gì cũng ôm vào người, kẻo làm việc không hiệu quả, ảnh hưởng đến cả sự nghiệp và tài vận của mình.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.