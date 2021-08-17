Cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp ở nhà làm việc vẫn đón lộc to, bước ra đường lại gặp quý nhân giúp đỡ

12 con giáp tử vi 17/08/2021 05:12

Dù ở nhà làm việc hay đi ra ngoài thì trong cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp này cũng được tử  vi hàng ngày chỉ đích danh vì độ may mắn không ai sánh bằng.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu tính tình đôn hậu, hiền lành và chu đáo trong giao tiếp hàng ngày. Còn trong công việc, Sửu là một người rất tỉ mỉ, cẩn thận và vô cùng có trách nhiệm với những việc mình làm. Thời gian vừa qua, Sửu đã gặp không ít khó khăn, căng thẳng trong công việc. Tuy nhiên, tử vi hàng ngày dự đoán, trong những ngày cuối tháng 7 âm lịch, công việc của Sửu sẽ trở nên hanh thông đến bất ngờ.

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 Cuối tháng 7, sự nghiệp của Sửu sẽ lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong thời gian cuối tháng 7 âm lịch này, Sửu được quý nhân ưu ái, làm đâu trúng đó. Cho dù phải ở nhà làm việc thì cũng vẫn đạt thành tích cao ngoài mong đợi. Sửu được cấp trên trọng dụng, tăng lương thăng chức đến nơi.

Tuổi Mùi

Vốn thông minh, tài giỏi, người tuổi Mùi lại cực kỳ may mắn khi liên tục nhận được sự nâng đỡ của quý nhân. Đặc biệt, trong những ngày cuối tháng 7 âm lịch tới đây, mọi điều xấu, xui xẻo đều đã tan biến. Bên cạnh Mùi chỉ còn lại may mắn, thuận lợi và thật nhiều tin tốt lành. Trong cả sự nghiệp và tài lộc, Mùi xứng đáng nhận về những thành quả sau nỗ lực không biết mệt mỏi của mình. Thời gian này cũng rất phù hợp để Mùi có thể đầu tư, làm ăn sinh lời, tuy nhiên, dù có may mắn đến đâu thì Mùi cũng không được chủ quan, kẻo mất đi tất cả.

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 Mùi sắp đón vận mệnh cực kỳ hanh thông trong cuối tháng 7 âm lịch này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đa phần những người tuổi Ngọ có tính cách hướng ngoại, sôi nổi, nhiệt tình và đặc biệt yêu thích sự tự do. Ngoài ra, con giáp này cũng có tính cách tốt bụng, chân thành với bạn bè, đồng nghiệp. Do đó, trong công việc, Ngọ luôn nhận được sự hỗ trợ hết mình từ mọi người xung quanh.

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 Sự chân thành sẽ giúp Ngọ thuận lợi hơn trong mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hàng ngày có nói, trong vòng những ngày cuối tháng 7 sắp tới đây, người tuổi Ngọ tiếp tục có vận trình sự nghiệp thăng tiến đều đều. Tình hình tài chính cũng được cải thiện thấy rõ, Ngọ không còn áp lực về tiền bạc, mà giờ đây túi tiền của con giáp này đã rủng rỉnh, dư sức chi tiêu.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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