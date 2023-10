Đỉnh cao tài lộc gọi tên 4 con giáp này, trong 21 ngày tới tiền ào ào đổ về tay

Nhiều cơ hội dành cho Mão, con giáp này nên nắm bắt kip thời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ tiền tài đủ đầy, dù trong lúc khó khăn vẫn may mắn có của ăn của để và công việc ổn định. Bản thân con giáp này lại rất hay thương người, thường xuyên giúp đỡ người hoàn cảnh khó. Do đó, Tỵ tích đức phúc phần, cát tinh ưu ái chiếu mệnh cho làm ăn thuận lợi, may mắn đủ đường. Đặc biệt là trong 21 ngày tới đây, Tỵ sẽ càng gặp nhiều chuyện may, nhớ càng làm nhiều việc thiện càng được phúc đức.