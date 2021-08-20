Đỉnh cao tài lộc gọi tên 4 con giáp này, trong 21 ngày tới tiền ào ào đổ về tay

Đúng như dự đoán của tử vi hàng ngày, trong những ngày vừa qua, người tuổi Mão đã được cát tinh chiếu vận, cho cơ hội kiếm tiền tới tấp. Tuy nhiên, một số rắc rối xảy ra giữa chừng khiến Mão không thể đón trọn vẹn tài lộc, lại còn đối diện nguy cơ hao tài tốn của. Tử vi hàng ngày cho biết, trong 21 ngày tới đây, vận may tiếp tục tìm đến bên Mão, con giáp này nên chú ý để nắm bắt thời cơ kẻo hối tiếc.

Người tuổi Tỵ tiền tài đủ đầy, dù trong lúc khó khăn vẫn may mắn có của ăn của để và công việc ổn định. Bản thân con giáp này lại rất hay thương người, thường xuyên giúp đỡ người hoàn cảnh khó. Do đó, Tỵ tích đức phúc phần, cát tinh ưu ái chiếu mệnh cho làm ăn thuận lợi, may mắn đủ đường. Đặc biệt là trong 21 ngày tới đây, Tỵ sẽ càng gặp nhiều chuyện may, nhớ càng làm nhiều việc thiện càng được phúc đức.

Tỵ ở hiền gặp lành, tiền của cứ tự tìm đến bên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đa số tuổi Dậu là người có tài, dù làm trong lĩnh vực gì cũng có chỗ đứng vững chắc và được người đời nể trọng. Những người tuổi Dậu còn trẻ thì đã có sự nghiệp trong tay, người lớn tuổi thì đã về vườn, có cuộc sống viên mãn bên gia đình. Tử vi cho biết, với những ai đang làm công việc kinh doanh trong 21 ngày tới sẽ liên tục được Thần Tài đãi ngộ, cho nhận những hợp đồng làm ăn bất ngờ.

Công việc của Dậu trong 21 ngày tới sẽ có bước tiến mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo lá số tử vi hàng ngày, người tuổi Dần trong suốt 21 ngày tới đây sẽ trải qua khoảng thời gian rất thuận lợi. Nhiều tin vui đưa đến nơi thân, công việc lại suôn sẻ, hiệu quả. Dù chưa đạt đến thành công lớn nhưng cũng phần nào giúp Dần có thêm động lực tiếp tục cố gắng. Riêng đường tài lộc lại thăng tiến thấy rõ, tiền của đổ dồn về cùng lúc, Dần một bước “lên mây” thành đại gia.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.