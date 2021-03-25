Tuần đầu tháng 4/2021: 3 con giáp được người Trời ban ơn, may mắn đổ ập xuống đầu

12 con giáp tử vi 25/03/2021 22:01

Theo tử vi 12 con giáp, 7 ngày tới là thời gian cực kì quan trọng đối với Mùi, Tý và Tuất khi đường công danh sự nghiệp gặp may mắn, tài chính dồi dào, được quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con giáp tuổi Mùi tính tình ôn hòa, thân thiện, dễ kết bạn. Bạn là người có từ tâm, hay giúp đỡ mọi người. Tính cách của bạn khá đơn giản, không thích cầu kỳ, phô trương, điều đó khiến những người xung quanh luôn cảm thấy yên tâm và vui vẻ khi bên cạnh bạn. Người tuổi Mùi khá thông minh, sắc sảo, có tầm nhìn, định hướng rất tốt về tương lai của mình.

Khoảng thời gian đầu tháng 4, Mùi sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong công việc. Sau thời gian dài gặp khó khăn, bế tắc trong công việc 3 tháng đầu năm, cuối cùng con giáp này giải quyết được loạt vấn đề nhờ cách kế hoạch hóa mọi việc và luôn chuẩn bị cho mình những phương án dự phòng.

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Tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương sẽ sớm vượt qua thử thách, đạt được thành tựu đáng khích lệ trong quý 2/2021. Người làm kinh doanh thì chốt được thêm đơn hàng, đầu tư đâu sinh lời đó, tiền tài chảy vào nhà như nước. 

Tuổi Tý

Trong thời điểm gần đây, người tuổi Tý không gặp được may mắn trong công việc. Bạn thường xuyên gặp phải những chuyện trên trời rơi xuống, dẫn đến hào tài tốn của và gặp kẻ tiểu nhân châm chọc. Cuối tháng 3, con giáp này có tinh tú chiếu mệnh, gặp nhiều điềm lành. Sang tháng 4, Tý lại được quý nhân giúp đỡ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

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Phụ nữ tuổi Tý gặp được quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian tới đây, người chưa có công việc sẽ được giới thiệu công việc tốt. Người đã có công việc thì nhận thêm cơ hội việc làm, thu nhập cũng dồi dào, dư dả hơn hẳn tháng trước. Không những được quý nhân giúp đỡ, người tuổi này còn trở thành quý nhân, giúp đỡ người khác, giúp cho phúc lộc được trao truyền. Tuy nhiên, trong thời điểm này, người tuổi Tý cần giữ gìn sức khỏe, tránh để bệnh cũ tái phát.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được biết đến là những người sống thật thà, ngay thẳng và chân thành. Trong cuộc sống cũng như công việc, con giáp này thường giữ chữ tâm lên trên chữ tài.

Bạn thường giữ uy tín, phẩm chất của bản thân chứ không chạy theo lợi ích trước mắt. Dù cuộc sống có khó khăn, vất vả đến đâu, người tuổi Tuất vẫn luôn cố gắng vươn lên, không chịu khuất phục trước hoàn cảnh.

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Người tuổi Tuất luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Cuối tháng 3, con giáp này được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp từng bước đi lên. Bắt đầu từ tháng 4 trở đi, bạn được trao những cơ hội mới trong công việc. Tuất sẽ nỗ lực hết sức thì sẽ sớm đạt được thành công như bạn mong muốn và mở rộng con đường thăng tiến của mình. Thu nhập tăng cao giúp người tuổi Tuất dễ dàng sắm xe hơi, nâng cấp nhà lầu, mang đến cho gia đình một cuộc sống ấm no, đủ đầy.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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