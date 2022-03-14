Tử vi tuần mới (14-20/3): 3 con giáp được ‘Thần Tài’ gót lộc vào túi, sự nghiệp vượng phát hanh thông, giàu sang phú quý hơn người

12 con giáp tử vi 14/03/2022 11:05

Tử vi tuần mới của 12 con giáp 14-20/3/2022 cho thấy, có 3 con giáp được ‘Thần Tài’ gót lộc vào túi, sự nghiệp vượng phát hanh thông, giàu sang phú quý hơn người.

Tuổi Mão

Mão gặp nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp và tài lộc ngay từ thời điểm đầu tuần. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Mão sẽ gặt hái được thành tích đáng ngưỡng mộ. Chắc chắn không có lãnh đạo nào lại keo kiệt với một nhân viên đầy triển vọng như bạn. Nhờ đó Mão sẽ có được một khoản tiền thưởng giúp bạn có thêm động lực và sự gắn bó với công ty.

Người làm kinh doanh sẽ nhận được sự tin tưởng của khách hàng. Nhờ vậy mà đơn hàng đến tới tấp. Con giáp này sẽ phải luôn chân luôn tay, có khi còn phải cắt bớt thời gian nghỉ ngơi của bản thân. Tuy nhiên, thành quả cuối cùng của Mão khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Khi có được thành công, Mão đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo quá mức, coi mình là người đứng đầu thiên hạ.

Tuổi Dần

Dần có một tuần đầy may mắn trên cả phương diện sự nghiệp và tài lộc. Con giáp này sẽ nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình và được lãnh đạo giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Chỉ cần hoàn thành tốt những nhiệm vụ này thì bạn có thể nhận được khoản lương thưởng xứng đáng. Đây chính là động lực để Dần không ngừng tiến về phía trước.

Với người làm kinh doanh, buôn bán thì phương diện tài lộc có đột phá vào những ngày cuối tuần. Mặc dù vẫn có sự khó khăn đến từ sự cạnh tranh của đối thủ và tác động thị trường nhưng Dần vẫn thu về một khoản kha khá.

Có thể nói định hướng mà Dần đang đi vô cùng chính xác nên hãy cứ tiếp tục tin tưởng vào nó.

Tử vi tuần mới (14-20/3): 3 con giáp được ‘Thần Tài’ gót lộc vào túi, sự nghiệp vượng phát hanh thông, giàu sang phú quý hơn người - Ảnh 1
Dần có một tuần đầy may mắn trên cả phương diện sự nghiệp và tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Mặc dù là con giáp phát tài tuần này nhưng để có được tiền đầy túi Tý cũng phải trải qua nhiều vất vả.

Người làm công ăn lượng nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và có cơ hội được cất nhắc. Nhờ đó mà túi tiền rủng rỉnh hơn hẳn. Tuy nhiên, Tý không nên vì thế mà trở nên kiêu ngạo, bỏ ngoài tai lời góp ý của người khác. Nên nhớ, gây thù chuốc oán với tiểu nhân thì chỉ gặp bất lợi mà thôi.

Người làm ăn buôn bán có nhiều tiến triển tích cực trên phương diện tài lộc, nhất là vào giữa tuần. Con giáp này có thể nhận được một khoản kha khá từ các hoạt động đầu tư, buôn bán.

Với những người làm thêm vào cuối tuần, bạn có thể trở nên dư dả hơn nhờ các khoản tiền tay trái của mình.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Tử vi tuần mới từ ngày 14/3 đến ngày 20/3/2022: tuổi Thìn sự nghiệp thuận lợi tài lộc hanh thông, tuổi Hợi phát tài phát lộc

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Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 14/3 đến ngày 20/3/2022 cho thấy, trong tuần thứ 3 của tháng 3 tuổi Thìn sự nghiệp thuận lợi tài lộc hanh thông, tuổi Hợi phát tài phát lộc.

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