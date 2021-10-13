Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, Chính Ấn chiếu mệnh, người tuổi Tý phát triển tốt nếu theo đuổi con đường nghiên cứu hoặc hành chính sự nghiệp. Bạn nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh và thậm chí có cơ hội thăng tiến nếu biết nắm bắt đúng lúc.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm rất nổi trội của bản thân thì bạn cũng cần ý thức được khuyết điểm của mình là bảo thủ và hướng nội. Hãy cởi mở hơn trong việc tiếp thu những điều mới mẻ.

Xem tử vi của 12 con giáp cho hay, công việc của người tuổi Sửu tiến triển vô cùng suôn sẻ nhờ có Tam Hội phù trợ. Mọi người tin tưởng khi giao công việc cho bạn, bởi dù vấn đề phải đối mặt có phức tạp đến đâu, bạn vẫn có thể tìm ra phương án giải quyết hợp lý.

Quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được người có cùng chí hướng với mình. Hai người có thể cùng bắt tay thực hiện những dự án mới, gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong tương lai. Vì vậy, con giáp này hãy giữ quan hệ với người đó.

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần quá tự tin vào bản thân nên thành ra kiêu ngạo, không muốn nghe theo ý kiến của người khác. Chính vì vậy, dưới tác động của Tỷ Kiên, bạn dễ rơi vào cảnh tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp, đứng 1 mình 1 chiến tuyến.

Trái lại, trong chuyện tình cảm, con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình. Bạn ý thức được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải là trách nhiệm của riêng ai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay người tuổi Mão rất dễ gây mất lòng người khác do phạm vào cục diện Tương Hình. Nếu cứ tiếp tục kiêu ngạo quá mức như hiện tại, bạn sẽ dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác, gây hối tiếc trong tương lai.

May mắn bản mệnh có một người vợ hoặc chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mình. Vì vậy, bạn không nên giữ những điều khó chịu trong lòng mà nên giải tỏa ra cho tinh thần nhẹ nhõm.

Tuổi Thìn

Dưới tác động của Tam Hợp, người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, vì bản tính “cả thèm chóng chán” nên bạn thường chỉ làm việc theo cảm hứng nhất thời.

Muốn thành công thì một khi đã quyết tâm làm bất cứ việc gì, bạn nên cố gắng kiên trì đến cùng. Còn nếu luôn bỏ dở giữa chừng, bạn sẽ chẳng bao giờ được lãnh đạo tin tưởng cũng như nhận được sự đánh giá cao của người khác.

Tuổi Tỵ

Thực Thần phù trợ cho người tuổi Tỵ, để những ai làm nghề tự do có thể nhận được một phần thưởng xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Bạn có thể tiếp tục dùng số tiền đó để tiết kiệm hoặc đầu tư cho tương lai, khiến cuộc sống ngày một sung túc.

Người theo đuổi con đường sự nghiệp chưa gặp được nhiều may mắn trong ngày hôm nay, vì thế mà tình hình tài chính của bạn cũng không có nhiều biến động. Bản mệnh cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa trước khi vội nghĩ đến việc tận hưởng thành quả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay người tuổi Ngọ chịu tác động của cục diện Tý Ngọ tương xung nên trở thành một người rất nóng nảy. Mỗi khi gặp mâu thuẫn, bạn thường hay nói hoặc thực hiện hành động gây ác cảm với mọi người xung quanh.

Trong các mối quan hệ xã giao, bản mệnh có thể nhận thấy có rất nhiều đối tượng khác giới vây quanh mình. Tuy vậy, bạn vẫn nên giữ khoảng cách cần thiết với họ, bởi dường như mọi người đều tiếp xúc bạn với mục đích riêng.

Tuổi Mùi

Cục diện Tương Hại gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của người tuổi Mùi. Những hành động bốc đồng, thiếu suy nghĩ của bạn có thể vô tình đắc tội với kẻ xấu, vì vậy hãy chú ý là đề phòng có người giở trò sau lưng mình.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa người tuổi này và người thân trở nên không mấy hòa hợp vì nhiều quan điểm bất đồng. Để giải quyết tình trạng trên, đôi bên đều cần nhường nhịn và mở lòng hơn khi lắng nghe ý kiến đối phương.

Tuổi Thân

Hôm nay mối quan hệ vợ chồng của người tuổi Thân vô cùng hòa hợp. Bạn luôn dành thời gian trò chuyện để thấu hiểu những suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia và biết cách hành xử sao cho hợp tình hợp lý.

Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp, Thiên Quan cho thấy bạn là một người nóng nảy, dễ bị kích động. Nếu đã đứng trên cương vị lãnh đạo, bạn chớ vội tin theo lời xúi giục của những kẻ xấu bụng, trước khi đưa ra quyết định gì, bạn cần học cách lắng nghe đa chiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu không nên chủ quan trong công việc vào ngày hôm nay do bạn phải đối đầu với cục diện Tương Phá. Nếu không chú ý, rất có thể những những trở ngại bất ngờ xuất hiện sẽ khiến bạn bối rối, không kịp trở tay.

Dù công việc có gặp phải trắc trở đến đâu, bạn cũng có thể chia sẻ tâm sự với người ấy, đừng giấu mọi việc trong lòng. Đây không chỉ là thời điểm để vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, mà còn là cơ hội để hai vợ chồng càng xích lại gần nhau.

Tuổi Tuất

Mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất không được tốt đẹp ngày hôm nay. Có nhiều kẻ giả tạo, nịnh bợ đang cố gắng tiếp cận bạn để kiếm lợi ích cho mình. Để tránh xa rắc rối, bạn chớ nên tin theo lời nịnh nọt, hãy ý thức mình đang đứng ở đâu.

May mắn, phương diện tài lộc của bản mệnh lại có nhiều điểm sáng. Thiên Tài cho thấy một số người còn có cơ hội giàu lên nhanh chóng dựa vào vận may. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải xác định rằng mình không nên quá dựa dẫm vào số tiền “từ trên trời rơi xuống”.

Tuổi Hợi

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Vốn là con giáp dễ gần, bạn nhận được nhiều sự cổ vũ, động viên, chia sẻ của người khác nếu phải đối mặt với khó khăn.

Bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay. Quý nhân sẽ đưa ra cho bạn chỉ dẫn hợp lý về con đường tương lai mông lung trước mắt, đồng thời có phương án giải quyết vấn đề hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.